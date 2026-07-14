Cision aggiunge la visibilità di ricerca tramite IA a CisionOne, consentendo ai team di pubbliche relazioni di monitorare la presenza dei marchi nelle risposte fornite dall'IA

La nuova dashboard di visibilità IA di Cision integra i segnali provenienti dalle principali piattaforme di IA, tra cui ChatGPT, Gemini e Claude, in un ecosistema unificato di media intelligence.

CHICAGO, 14 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondiale nel settore della consumer e media intelligence, ha annunciato oggi il lancio dell'AI Visibility Dashboard nella sua pluripremiata piattaforma CisionOne, aggiungendo il monitoraggio dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) alla sua offerta completa di media intelligence. Basata sui dati forniti da Trajaan, leader del settore nell'intelligenza di ricerca, la nuova funzionalità consente ai team di pubbliche relazioni e comunicazione di monitorare, analizzare e confrontare la presenza dei propri marchi sulle principali piattaforme di IA a livello mondiale.

La nuova dashboard integra i dati di visibilità generati dall'intelligenza artificiale in CisionOne, affiancandoli al monitoraggio dei media, al social listening e alle attività di outreach mediatico, offrendo ai team di comunicazione una visione più completa di come si sta sviluppando la reputazione del marchio sui canali tradizionali e su quelli emergenti.

Poiché il pubblico ricorre sempre più spesso agli strumenti di intelligenza artificiale per la ricerca, i consigli sui prodotti e le informazioni quotidiane, le risposte generate dall'IA stanno diventando una componente sempre più importante del modo in cui i marchi vengono scoperti e percepiti. Per i team di comunicazione odierni, questa situazione rappresenta una nuova sfida in termini di visibilità: non è più sufficiente comprendere ciò che viene detto sui media tradizionali o sulle piattaforme social. I team devono anche comprendere in che modo le risposte generate dall'IA rappresentano il proprio marchio e i propri concorrenti, quali fonti potrebbero influenzare tali risposte e quali suggerimenti o argomenti stanno determinando la visibilità.

"Le piattaforme di IA stanno rapidamente ridefinendo il modo in cui il mondo fruisce delle informazioni e si forma un'opinione sui marchi", ha affermato Jim Daxner, Chief Product Officer di Cision. "Per i team di pubbliche relazioni e comunicazione moderni, comprendere l'impronta del proprio marchio nelle risposte generate dall'intelligenza artificiale non è più un'opzione. È fondamentale. Integrando i dati di visibilità generati dall'intelligenza artificiale nello stesso ambiente del monitoraggio dei media e del social listening, offriamo ai professionisti una visione realmente unificata della reputazione del marchio al giorno d'oggi".

Trasformare i diversi segnali in informazioni utili

La dashboard AI Visibility consente agli utenti di monitorare la presenza del proprio marchio su tutti i principali modelli di linguaggio (LLM), tra cui ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok, DeepSeek, Google AI Overview, Google AI Mode e Mistral.

Grazie alla dashboard AI Visibility, i team di comunicazione possono:

A differenza degli strumenti di monitoraggio autonomi basati sull'intelligenza artificiale, che aggiungono un'ulteriore dashboard scollegata al flusso di lavoro, CisionOne integra le metriche di visibilità basate sull'intelligenza artificiale direttamente accanto al monitoraggio dei media tradizionali, al social listening e alle attività di outreach mediatico in un'unica piattaforma. Questo livello aggiuntivo fornisce ai team informazioni su cui possono agire, aiutandoli a comprendere in che modo la copertura mediatica, le attività di outreach, le conversazioni sui social e l'autorevolezza delle fonti possano influenzare le risposte generate dall'IA, offrendo al contempo un approccio più olistico alla rendicontazione della visibilità del marchio e dell'impatto delle comunicazioni.

"I team di PR non possono proteggere o rafforzare la reputazione del marchio in un contesto isolato; devono capire in che modo le loro iniziative di earned media alimentino effettivamente gli algoritmi di cui i consumatori si fidano", ha affermato Amy Jones, Chief Marketing Officer di Cision. "Integrare l'intelligenza di ricerca nel flusso di lavoro delle relazioni pubbliche non significa semplicemente monitorare un altro canale. Si tratta piuttosto di aiutare i professionisti della comunicazione a collegare i segnali provenienti dalle attività di outreach mediatico, dalla copertura tradizionale e dalla visibilità generata dall'intelligenza artificiale, in modo che possano passare più rapidamente dai dati all'azione strategica".

Il lancio riflette la strategia generale di Cision volta ad aiutare i team di comunicazione e marketing a passare da dati disgiunti a informazioni integrate. Rendendo disponibili le funzionalità di intelligenza di ricerca basate su Trajaan in tutta la suite di prodotti Cision, tra cui CisionOne, Brandwatch e PR Newswire, Cision aiuta i team a collegare tra loro i segnali che determinano la reputazione, la comprensione del pubblico, la scoperta e l'influenza. Per i clienti, ciò significa ottenere una visione più chiara di come la copertura mediatica, le conversazioni sui social, i comportamenti di ricerca, la distribuzione e le risposte generate dall'intelligenza artificiale interagiscono tra loro per plasmare la percezione del marchio.

La dashboard AI Visibility è disponibile da oggi per gli utenti di CisionOne. Per maggiori informazioni o per richiedere una demo, fare clic qui.

Informazioni su Cision

Cision è leader mondiale in soluzioni di analisi dei consumatori e dei media, coinvolgimento e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo contemporaneo basato sui dati.

La nostra solida esperienza, le partnership esclusive nel campo dei dati e i nostri prodotti pluripremiati, tra cui Trajaan, Brandwatch, CisionOne e PR Newswire, raccolgono i segnali provenienti dai motori di ricerca, dai social e dai media, in modo che i team possano comprendere meglio ciò che sta accadendo, orientare il dibattito e rafforzare il proprio impatto.

Oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, si affidano a Cision per prendere decisioni più efficaci e raggiungere i propri obiettivi.

Per richieste da parte dei media, contattare: Cision Public Relations all'indirizzo e-mail CisionPR@cision.com

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