Dubai Holding Entertainment presenterà al WTM London 2026 la varietà dell'offerta di intrattenimento di Dubai

Dai parchi a tema di livello internazionale e dalle esperienze culturali alle nuove attrazioni e agli spettacoli dal vivo, Dubai Holding Entertainment presenta il proprio portafoglio di destinazioni all'industria turistica globale

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 3 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Dubai Holding Entertainment parteciperà al World Travel Market London 2026, in programma dal 3 al 5 novembre presso ExCeL London, dove presenterà agli operatori internazionali del turismo il proprio portafoglio di destinazioni ed esperienze.

La partecipazione fa seguito al lancio di Truly Amazing, la sua stagione annuale dedicata all'intrattenimento, all'avvio della nuova stagione di Dubai Parks and Resorts e Global Village e all'introduzione di nuove esperienze nelle diverse destinazioni del gruppo. Truly Amazing riunisce 20 tra parchi, attrazioni e destinazioni di Dubai Holding Entertainment, con un'offerta che spazia dai parchi a tema e acquatici alla cultura, alla natura, agli spettacoli dal vivo, al cinema, all'ospitalità e allo sport.

Rami Mashini, Vicepresidente delle operazioni di Dubai Holding Entertainment, ha dichiarato:

«Dubai continua a offrire ai visitatori internazionali nuovi motivi per scoprire la città e nuove esperienze per cui tornare. In Dubai Holding Entertainment contribuiamo a questa offerta attraverso destinazioni che riuniscono parchi a tema, cultura, spettacoli dal vivo, natura e ospitalità.

Il WTM London rappresenta per noi un'importante opportunità per rafforzare i rapporti con gli operatori internazionali del settore turistico. Grazie ad attrazioni ed esperienze in continua evoluzione e a un rapporto qualità-prezzo sempre più interessante, offriamo ai nostri partner maggiori opportunità per creare itinerari convincenti a Dubai e dare ai loro ospiti ancora più motivi per esplorare la città».

Ad arricchire ulteriormente l'offerta per i visitatori internazionali è Amazing DXBpass, che riunisce in un unico prodotto una selezione di esperienze di Dubai Holding Entertainment. Al prezzo di 399 AED e con una validità di 10 giorni, il pass comprende due parchi a tema, un'attrazione cittadina e un'esperienza flessibile a scelta, con un risparmio fino al 50% rispetto al valore dichiarato delle singole esperienze acquistate separatamente.

A Dubai Parks and Resorts, MOTIONGATE™ Dubai, Real Madrid World, LEGOLAND® Dubai e LEGOLAND® Water Park sono affiancati da esperienze di ospitalità tra cui T-REX Glamping, la prima esperienza di glamping al mondo a tema dinosauri. The World of Riverland™ aggiunge 14 esperienze di intrattenimento, ristorazione e tempo libero, oltre a un nuovo programma di abbonamento con prezzi a partire da 59 AED al mese.

Global Village, il parco a tema più visitato al mondo in termini di affluenza media giornaliera, torna per la 31ª stagione con 29 padiglioni che rappresentano oltre 90 culture, più di 250 proposte di ristorazione e oltre 200 attrazioni.

Presso The View Palm Jumeirah, la nuova attrazione The Ledge propone otto pedane in vetro che si estendono oltre la piattaforma panoramica, a 240 metri sul livello del mare. Il portafoglio comprende inoltre The Green Planet™ Dubai, Wild Wadi Waterpark™, Coca-Cola Arena e ROXY Cinemas, offrendo agli operatori turistici un'ampia gamma di esperienze da inserire negli itinerari dedicati a Dubai.

Informazioni su Dubai Holding Entertainment™

Dubai Holding Entertainment è uno dei maggiori gruppi diversificati del settore dell'intrattenimento nella regione. Sviluppa, gestisce e amministra alcune delle attrazioni e delle destinazioni per famiglie più iconiche di Dubai, creando esperienze di alto livello e attirando ogni anno milioni di visitatori.

Il portafoglio comprende Dubai Parks™ and Resorts, che include MOTIONGATE™ Dubai, LEGOLAND® Dubai Theme Park, LEGOLAND® Water Park, LEGOLAND® Hotel e Real Madrid World, insieme a The World of Riverland™; Coca-Cola Arena, una delle più grandi arene indoor polifunzionali della regione; Wild Wadi Waterpark™, lo storico parco acquatico per famiglie di Dubai; ROXY Cinemas, che offre un'esperienza cinematografica premium in diverse sedi a Dubai, tra cui ROXY Xtreme; The Green Planet™ Dubai, una foresta pluviale tropicale al coperto con un Nature Park all'aperto; Global Village, la principale destinazione multiculturale per famiglie della regione dedicata a cultura, shopping e intrattenimento; The View Palm Jumeirah, un punto panoramico situato a 240 metri dal suolo con vista a 360 gradi; Arabian Radio Network (ARN); e MPN, concessionaria pubblicitaria multimediale, tra le altre attività. https://www.dubaiholding.com/en/our-business/sectors/leisure-entertainment

Per richieste commerciali

David Ian RentonDirettore commercialeDubai Holding EntertainmentEmail: Ian.Renton@dhentertainment.ae Tel.: +971 55 108 9898

Per richieste dei media

Current Globaldubaiholdingentertainment@omnicompr.com

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