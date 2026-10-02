Fresenius completa l'acquisizione di mAbxience, creando una piattaforma più solida per la futura espansione del portafoglio

MADRID, 2 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- mAbxience ha annunciato oggi che Fresenius SE & Co. KGaA ha acquisito il restante 45% di mAbxience da Insud Pharma. L'operazione si consolida sulla base della proficua collaborazione stabilita tra le due società nel 2022 e segna l'inizio di una nuova fase di crescita per l'azienda.

Fresenius aveva acquisito una quota di maggioranza del 55% in mAbxience nell'agosto 2022, consolidandone da allora le attività a bilancio. La piena proprietà completa tale assetto: la piattaforma di farmaci biosimilari di mAbxience è ora interamente controllata all'interno della divisione Biopharma di Fresenius Kabi, che copre l'intera catena del valore, dallo sviluppo e dalla produzione fino alla commercializzazione.

L'acquisizione si sviluppa sulla base di una proficua partnership che ha già raggiunto importanti traguardi nello sviluppo, nella produzione, nel trasferimento tecnologico e nell'ambito normativo. Questa collaborazione ha contribuito all'espansione della capacità produttiva, all'avanzamento dei programmi di trasferimento tecnologico e al rafforzamento della posizione di mAbxience come azienda biofarmaceutica globale. L'unione delle due organizzazioni sotto una piena proprietà crea una piattaforma più solida per migliorare la qualità e la resilienza della catena di approvvigionamento, sostenendo al contempo l'innovazione futura e un più ampio accesso dei pazienti a biosimilari di alta qualità, in un momento in cui un'importante ondata di farmaci biologici sta andando incontro alla perdita dell'esclusività brevettuale.

Michael Sen, Chief Executive Officer di Fresenius, ha dichiarato: «Il completamento dell'acquisizione di mAbxience segna una nuova pietra miliare nella costruzione di un business biofarmaceutico leader su scala globale e verticalmente integrato. Quando abbiamo investito per la prima volta in mAbxience quattro anni fa, le opportunità di mercato erano promettenti ma ancora in evoluzione. La nostra quota di maggioranza iniziale ci ha permesso di accedere a una piattaforma altamente competitiva gestendo al contempo il rischio. Da allora, il mercato si è fortemente sviluppato, mAbxience ha rispettato le aspettative e Fresenius ha ora la solidità finanziaria per compiere questo passo successivo. La piena proprietà ci garantisce il controllo totale su costi, capacità produttiva e tempi di lancio, nonché l'intero beneficio economico, mentre la prossima ondata di farmaci biologici perderà l'esclusività brevettuale. Per i pazienti questo significa accesso affidabile a biosimilari di alta qualità; per gli azionisti si tratta di un investimento disciplinato in un business che conosciamo bene.»

Jurgen van Broeck, Chief Executive Officer di mAbxience, ha dichiarato: «mAbxience è stata fondata per servire i pazienti, dimostrando al contempo che i farmaci biologici di eccellenza possono essere sviluppati e prodotti a un costo accessibile per il mondo intero. Dal 2022, la nostra partnership con Fresenius ha dimostrato la forza di unire le nostre persone, le nostre competenze e le nostre capacità. Vorrei anche esprimere un ringraziamento e un riconoscimento a Insud Pharma per il supporto e l'impegno dimostrati nell'ultimo decennio. Il successo odierno di mAbxience si basa sulla visione, sulla dedizione e sul duro lavoro di molte persone che hanno contribuito a questo percorso fin dall'inizio. La piena proprietà rappresenta il naturale passo successivo e crea una piattaforma ancora più solida per l'innovazione, la crescita e l'impatto a lungo termine per pazienti, clienti e partner. Mentre iniziamo questo nuovo capitolo insieme, continueremo a fare leva sullo spirito imprenditoriale, l'esperienza scientifica e l'impegno verso i pazienti che hanno guidato il successo di mAbxience.»

mAbxience continuerà a supportare i propri clienti e partner attuali, e l'azienda rimane pienamente impegnata nel mantenere la qualità, l'affidabilità dell'approvvigionamento e il rispetto dei propri impegni in corso a livello globale.

Jurgen Van Broeck, Chief Executive Officer di mAbxience, continuerà a guidare l'azienda, riportando al Dr. Sang-Jin Pak, President Biopharma di Fresenius.

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