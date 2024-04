Giornata della Terra 2024: Angel Yeast continua ad affrontare le sfide dell'inquinamento da plastica con soluzioni di materiali derivati da biomassa

SHANGHAI, 22 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Con il tema "Planet vs. Plastics" (Pianeta contro plastica), la 55a Giornata della Terra serve a ricordare che tutti possono contribuire alla protezione dell'ambiente. Angel Yeast, (SH600298), leader mondiale nel settore dei lieviti e delle biotecnologie, promuove e sviluppa attivamente progetti nell'ambito delle soluzioni biodegradabili, promuovendo al contempo la trasformazione dei materiali e contribuendo a realizzare un futuro più sano e sostenibile per tutti.

La plastica, un tempo definita una delle "più grandi invenzioni del ventesimo secolo", ora è diventata un onere significativo per l'ecosistema terrestre. EA Earth Action, società di consulenza leader nel settore della ricerca orientata alla missione, ha pubblicato un rapporto annuale in cui segnala che, entro il 2024, ogni abitante del pianeta produrrà 28 chili di rifiuti in plastica, per un totale di 220 milioni di tonnellate, l'equivalente di 20.000 Torri Eiffel.

"Sia nel trambusto delle vie urbane che nei tranquilli campi di campagna, dalla terra al mare, i rifiuti di plastica sono ovunque e rappresentano più che mai un grave problema per il pianeta; la risposta al problema globale è realmente nelle nostre mani", ha dichiarato Xiao Minghua, direttore generale di Angel Yeast. "Angel Yeast è un'azienda impegnata nella promozione di materiali derivati da biomassa, tra cui PHA e PLA, per aiutare la terra ed evitare i problemi legati alla plastica".

Angel Yeast ha formato una joint venture con Beijing PhaBuilder Biotechnology Co., Ltd (PhaBuilder) per promuovere il progetto di industrializzazione del PHA con l'apertura di una fabbrica di PHA. I PHA (poliidrossialcanoati), poliesteri prodotti in modo naturale da microrganismi, sono biodegradabili e hanno proprietà biocompatibili che li rendono estremamente ricercati in campi come quello dei materiali biomedici e per imballaggi biodegradabili.

Con oltre 150 tipi di monomeri PHA, le diverse proprietà dei PHA e le loro proprietà di degradazione rispettose dell'ambiente ne fanno la soluzione ideale, utilizzabile in un'ampia gamma di applicazioni di polimeri tradizionali e non tradizionali, per rimpiazzare le tradizionali plastiche petrolchimiche. La produzione di PHA ha un'impronta di carbonio pari a zero e incorpora pienamente i principi verdi e ambientali.

Lo stabilimento PHA di 80.000 metri quadrati situato a Yichang, nella provincia dello Hubei, è una catena industriale integrata di PHA che copre ricerca e sviluppo, produzione e vendite. È iniziata la realizzazione del sito produttivo di PHA da 30kt/anno, con l'entrata in funzione della prima fase della linea di produzione prevista per il primo trimestre del 2025.

Nel frattempo, Angel Yeast e Shanghai Synlife hanno fondato la joint venture Hubei Uniqi Biological Technology Co., Ltd., per promuovere la produzione su larga scala di acido polilattico (PLA) modificato, che ora rappresenta il 40% dei materiali biodegradabili nel mondo. Il PLA è ampiamente utilizzato in contenitori per alimenti e bevande, imballaggi, pellicole e sacchetti, additivi 3D, fibre, prodotti per assistenza medica e altro ancora.

Uniqi si concentra sulla ricerca e sviluppo d'eccellenza del PLA modificato per preservarne degradabilità, termoplasticità, trasparenza e proprietà meccaniche e per ottenere performance eccellenti. Sfruttando la vasta esperienza nei materiali biologici ad alte performance a base di PLA, l'azienda ha sviluppato una serie di nuovi prodotti PLA con la riuscita produzione in serie e su larga scala.

Angel Yeast risponde agli obiettivi "Dual Carbon" e a quello strategico dello sviluppo verde e sostenibile con azioni concrete, promuovendo l'R&D e la produzione in serie di materiali PLA e PHA biodegradabili derivati da biomassa, e si impegna al massimo per contribuire alla realizzazione di un'economia verde, circolare e a basse emissioni di carbonio.

"La missione e la visione aziendale di Angel Yeast sono strettamente legate al perseguimento dello sviluppo sostenibile e continueremo sia a promuovere la produzione e l'applicazione di materiali derivati da biomassa tramite l'innovazione tecnologica, sia a contribuire alla causa della conservazione ambientale nel mondo. Angel Yeast è fermamente convinta che, tramite sforzi congiunti, possiamo risolvere il problema dell'inquinamento da plastica e proteggere il pianeta blu", ha affermato Xiao Minghua, di Angel Yeast.

