Huawei Cloud Summit al MWC26: affrontare le sfide del settore con l'IA

BARCELLONA, Spagna, 3 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il 1° marzo si è svolto a Barcellona il Huawei Cloud Summit, dal tema "Huawei Cloud: affrontare le sfide del settore con l'IA". Nel corso del summit, Huawei Cloud ha inaugurato la sua Industry AI Foundry, ha presentato l'offerta cloud ibrida di nuova generazione Huawei Cloud Foundation (HCF) e ha illustrato CodeArts, un agente di codifica basato sull'IA, che consente ai clienti di tutti i settori di prosperare nell'era dell'intelligenza artificiale.

Dare priorità agli investimenti strategici per creare sempre più valore

Nel suo discorso di apertura, il dott. Peter Zhou, CEO di Huawei Cloud, ha sottolineato che il cloud e l'IA sono al centro della strategia di Huawei, promuovendo investimenti costanti in ricerca e sviluppo e innovazione. Nell'ultimo anno, Huawei Cloud ha compiuto notevoli progressi a livello globale, una crescita destinata ad accelerare negli anni a venire. Nel 2026, Huawei Cloud continua a puntare sulla fornitura di servizi cloud sicuri, affidabili e di qualità, generando sempre più valore per clienti e partner. Sfruttando la sua avanzata sinergia sistemica di software e hardware, Huawei Cloud mira a rivoluzionare i servizi di intelligenza artificiale trasformativa a livello mondiale. Inoltre, collaborerà a stretto contatto con le parti interessate per sviluppare insieme un ecosistema cloud aperto e ampio.

Industry AI Foundry per affrontare le sfide del settore con l'IA

Nel suo discorso di apertura "Huawei Cloud: affrontare le sfide del settore con l'IA", Tim Tao, presidente di Huawei Cloud Solution Sales, ha sottolineato un cambiamento fondamentale dell'IA, che è passata da semplice strumento di calcolo a soluzione concreta per aumentare l'efficienza. Ha previsto l'evoluzione del cloud computing nella "rete elettrica pubblica" nell'era dell'IA, fungendo da base per un'innovazione aziendale agile. Huawei Cloud ha svelato il suo piano strategico per Industry AI Foundry e ha lanciato la prima zona medica intelligente della Cina. Oltre a ciò, Huawei Cloud offre soluzioni complete che spaziano dall'infrastruttura AI ai modelli specifici del settore, dalle piattaforme agenti alle applicazioni, supportando le imprese nel risolvere concretamente le criticità reali grazie all'intelligenza artificiale.

In occasione del summit, Huawei Cloud ha presentato HCF e CodeArts, che saranno disponibili a livello mondiale nella seconda metà di quest'anno.

HCF rivoluziona le soluzioni cloud ibride offrendo un livello superiore di apertura, semplicità e resilienza, pensate appositamente per governi e aziende che si muovono in scenari informatici complessi. Unendo alla perfezione agilità e soluzioni di sicurezza efficienti, accelera l'adozione dell'IA, guidando le organizzazioni verso una digitalizzazione intelligente su scala globale.

Nel frattempo, CodeArts ridefinisce lo sviluppo software combinando modelli di codice all'avanguardia, IDE e capacità di sviluppo autonomo. Offre agli sviluppatori un'efficienza senza pari, grazie a funzionalità quali la generazione di codice basata sull'intelligenza artificiale, chat informative di ricerca e sviluppo, generazione di unit test case, competenze specialistiche, indicizzazione del codebase e sviluppo basato sulle specifiche (SDD). Grazie all'integrazione con i principali modelli open source come GLM-5 e DeepSeek-V3.2, insieme ai modelli proprietari di Huawei, CodeArts offre un'esperienza di codifica intelligente end-to-end trasformativa.

Consolidare la collaborazione per traguardi condivisi

Il summit ha riunito esperti, visionari e leader del settore provenienti da organizzazioni rinomate come IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro e Nextcloud, che hanno condiviso spunti stimolanti su come affrontare la rivoluzione dell'IA, evidenziando le innovazioni collaborative con Huawei Cloud in diversi settori.

Con una solida presenza che si estende su 101 zone di disponibilità (AZ) in 34 regioni, Huawei Cloud offre servizi all'avanguardia ai clienti in oltre 170 Paesi e territori. Operando in modo stabile e sicuro per 941 giorni consecutivi, Huawei Cloud supporta le trasformazioni di governi, istituti finanziari, Internet Company e leader del settore automobilistico, promuovendo al contempo un fiorente ecosistema di decine di milioni di sviluppatori e oltre 50.000 partner. Guardando al futuro, Huawei Cloud continua a impegnarsi per promuovere i progressi dell'IA, creando l'Industry AI Foundry su misura per le esigenze dell'industria, accelerando l'adozione diffusa dell'IA e stringendo partnership più solide per risolvere le sfide del settore con l'IA.

