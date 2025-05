Huawei lancia la soluzione AI Data Lake, posizionata per accelerare l'intelligenza del settore

MONACO, 1 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Il 29 aprile 2025, in occasione del 4° Huawei Innovative Data Infrastructure (IDI) Forum tenutosi a Monaco di Baviera, in Germania, Huawei ha lanciato la soluzione AI Data Lake, progettata per accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale in tutti i settori. Peter Zhou, Vicepresidente di Huawei e Presidente della linea di prodotti Huawei Data Storage, ha presentato la soluzione nel suo discorso: "Data Awakening, Accelerating Intelligence with AI-Ready Data Infrastructure" (Risveglio dei dati, accelerazione dell'intelligenza con un'infrastruttura di dati pronta per l'IA).

Sebbene la trasformazione digitale si sia evoluta nel corso dei decenni e abbia portato cambiamenti radicali, una cosa rimane costante: l'importanza fondamentale dei dati. Questo aspetto è stato sottolineato nel discorso di Zhou: "Per essere pronti per l'intelligenza artificiale, bisogna essere pronti per i dati. Il continuo approfondimento della digitalizzazione industriale è un processo di trasformazione dei dati in informazioni e conoscenze".

Integrando l'archiviazione dei dati, la gestione dei dati, la gestione delle risorse e la toolchain dell'intelligenza artificiale, la soluzione AI Data Lake fornisce un corpus di intelligenza artificiale di alta qualità e accelera l'addestramento e l'inferenza dei modelli, consentendo alle aziende di adottare l'intelligenza artificiale.

Nel suo discorso, Zhou ha fornito dettagli sui prodotti e sulle tecnologie che fanno parte della soluzione Data Lake:

Huawei DME è una piattaforma di gestione dati che integra Omni-Dataverse per aiutare i clienti a eliminare i silos di dati nei data center dislocati in varie aree geografiche. Inoltre, la capacità di DME di recuperare dati da oltre 100 miliardi di file in pochi secondi aiuta i clienti a elaborare i dati in modo efficiente e a sfruttarne tutto il potenziale.

Basata su tecnologie di virtualizzazione e container, la piattaforma DCS fornisce un efficiente pooling delle risorse xPU e una pianificazione intelligente, incrementando l'utilizzo delle risorse. Inoltre, DataMaster in DME consente l'O&M basato sull'intelligenza artificiale per tutti gli scenari con AI Copilot, offrendo una gamma di applicazioni AI quali Q&A intelligenti, assistente O&M ed esperto di ispezione, creando un'esperienza O&M eccezionale.

