I produttori di alimenti e bevande puntano a estendere l'utilizzo dell'AI oltre la fase pilota

Una nuova ricerca di Rockwell Automation analizza gli ostacoli tra l'adozione dell'AI e i risultati di business misurabili

MILWAUKEE, 28 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha pubblicato oggi nuove analisi che esaminano come i produttori di alimenti e bevande possano superare la fase dei singoli progetti pilota di intelligenza artificiale e ottenere risultati di business misurabili su larga scala. Basata sui risultati del report "State of Smart Manufacturing 2026" di Rockwell Automation, l'analisi evidenzia le sfide legate ai dati, alla tecnologia e alle competenze del personale che le aziende devono affrontare per tradurre gli investimenti in AI in benefici concreti a livello aziendale.

L'adozione dell'AI sta accelerando in tutto il settore dell'industria alimentare. Secondo il rapporto "State of Smart Manufacturing 2026", quasi il 90% delle aziende manifatturiere del settore food and beverage sta già utilizzando l'AI e il machine learning o prevede di farlo nel prossimo futuro. Allo stesso tempo, le aziende manifatturiere dichiarano di utilizzare efficacemente solo il 45% circa dei dati che raccolgono, un limite significativo alla possibilità di estendere le iniziative di AI su larga scala e sfruttarne appieno il potenziale.

"Molte aziende manifatturiere hanno ormai superato la fase in cui si chiedevano se l'AI potesse apportare valore", ha affermato Greg Schmidt, Vice President, CPG Global Industry, Rockwell Automation. "L'attenzione ora si concentra su come estendere i progetti pilota di successo all'intera organizzazione. Ciò richiede più che nuova tecnologia. Richiede dati connessi, processi operativi integrati e un chiaro collegamento tra le iniziative di AI e i risultati di business."

I risultati evidenziano come le aziende che ottengono il maggior successo con l'AI siano quelle che la considerano parte di una più ampia strategia di trasformazione digitale. Anziché concentrarsi su casi d'uso a sé stanti, investono in una maggiore integrazione tra i sistemi operativi e aziendali, migliorano l'accessibilità dei dati e allineano le iniziative di AI a obiettivi strategici quali il miglioramento della qualità, l'aumento della produttività, la riduzione dei costi e la minimizzazione dei rischi.

L'analisi sottolinea inoltre la crescente importanza dell'integrazione IT/OT con l'espansione dell'utilizzo dell'AI. Secondo le previsioni degli intervistati la quota dei processi produttivi supportati dall'AI passerà dall'attuale 37% circa a oltre il 60% entro il 2030, rendendo sempre più importante la disponibilità di dati connessi e contestualizzati.

Oltre agli aspetti tecnologici, la ricerca individua nelle competenze e nella preparazione della forza lavoro un fattore determinante per il successo a lungo termine. Il report rileva che il 93% delle aziende manifatturiere prevede che le iniziative di smart manufacturing trasformeranno la propria forza lavoro, mentre il 40% dichiara di aver investito nella riqualificazione dei dipendenti nel corso dell'ultimo anno. Le organizzazioni che riescono ad allineare persone, processi e tecnologia si trovano generalmente in una posizione più favorevole per innovare e sostenere i risultati nel tempo.

Il documento completo di domande e risposte, Dai progetti pilota di AI all'impatto aziendale: come i produttori di alimenti e bevande possono estendere l'uso dell'AI per ottenere risultati di business misurabili, è disponibile a questo [LINK].

Domande frequentiPerché i produttori di alimenti e bevande incontrano difficoltà nell'estendere l'utilizzo dell'AI oltre i progetti pilota?

Sebbene l'adozione dell'IA sia diffusa, molte organizzazioni non dispongono ancora di dati connessi, processi standardizzati e sistemi integrati necessari per estendere su larga scala le iniziative di successo. I produttori di alimenti e bevande dichiarano di riuscire a utilizzare efficacemente solo il 45% circa dei dati che raccolgono, limitando la capacità dell'AI di generare risultati concreti a livello aziendale.

Perché la connettività dei dati è così importante per il successo dell'AI?

L'AI può generare analisi significative solo quando ha accesso a dati contestualizzati e di alta qualità. Le aziende manifatturiere che integrano i sistemi operativi e aziendali possono migliorare la visibilità sui processi, superare i silos informativi e consentire all'AI di supportare un processo decisionale più rapido e informato.

Quali risultati di business intendono ottenere le aziende manifatturiere attraverso l'AI?

I produttori di alimenti e bevande sono sempre più focalizzati su risultati misurabili, tra cui il miglioramento della qualità, l'aumento della produttività, la riduzione dei costi e il contenimento dei rischi operativi. Le organizzazioni che allineano le iniziative di AI a questi obiettivi sono generalmente in una posizione migliore per dimostrare il ritorno sull'investimento e ottenere il sostegno necessario a un'implementazione su più ampia scala.

Cosa distingue le aziende manifatturiere che implementano con successo l'AI su vasta scala?

Le organizzazioni leader considerano l'AI come parte di una più ampia strategia di trasformazione piuttosto che come un insieme di singoli progetti. Stabiliscono solide basi per la gestione dei dati, integrano i sistemi IT e OT, definiscono processi replicabili e investono nello sviluppo delle competenze del personale per favorire un'adozione duratura dell'AI e generare risultati concreti per il business.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/i-produttori-di-alimenti-e-bevande-puntano-a-estendere-lutilizzo-dellai-oltre-la-fase-pilota-302922775.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.