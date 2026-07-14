Il 93% delle aziende manifatturiere utilizza un sistema MES, ma solo il 23% lo ha pienamente integrato, secondo un nuovo report di Rockwell Automation

Le aziende manifatturiere stanno passando dall'implementazione dei sistemi MES al miglioramento delle performance a livello enterprise, ma la sfida più grande resta estenderne l'adozione su scala aziendale

MILWAUKEE, 14 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), azienda leader a livello mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha pubblicato oggi "Scaling MES Across the Enterprise," uno studio basato sul contributo di 1560 responsabili delle decisioni delle attività produttive e industriali in 17 Paesi. La ricerca rileva che, nonostante l'adozione diffusa delle soluzioni MES (Manufacturing Execution System), la loro estensione a livello enterprise è diventata la sfida determinante per le aziende manifatturiere che intendono migliorare le prestazioni, favorire l'integrazione e generare valore a lungo termine.

La maggior parte delle aziende manifatturiere ha un sistema MES in funzione in almeno uno dei propri stabilimenti. Tuttavia, un numero decisamente inferiore è riuscito a farlo funzionare in modo coerente in tutti i siti, a causa di fattori concomitanti quali sistemi non integrati, dati sottoutilizzati e un crescente rischio operativo, che limitano il valore che le aziende manifatturiere possono ottenere dagli investimenti già effettuati.

I risultati principali del rapporto includono:

Tra le aziende manifatturiere che stanno già estendendo la tecnologia MES di Rockwell Automation figura Kumi North America, fornitore Tier 1 del settore automobilistico, specializzato nello stampaggio a iniezione e assemblaggio di componenti in plastica. Il cliente di lunga data ha inizialmente implementato Plex nel 2008 e da allora ha progressivamente esteso l'installazione del software di smart manufacturing negli stabilimenti di Stati Uniti e Canada. Più di recente, ha ampliato il loro utilizzo includendo la soluzione di Automazione e Orchestrazione MES Plex (MES A&O).

"Prima di Plex, le nostre attività faticavano a sincronizzarsi e alcuni siti non avevano alcun software", ha dichiarato Paul Andrews, Assistant Vice President of Systems, Kumi North America. La nostra infrastruttura Plex è cresciuta di pari passo con l'espansione del business di Kumi e abbiamo continuato a valorizzare la tecnologia Plex in modi sempre nuovi.

"L'adozione del MES non è più l'ostacolo, ma lo è la scalabilità a livello aziendale", ha affermato Anthony Murphy, vice president of product management, Rockwell Automation. Molte aziende manifatturiere hanno già fatto investimenti nella tecnologia MES, ma faticano ancora a sfruttarne appieno il valore su scala enterprise. Anche il ruolo del MES è evoluto: da semplice strumento per il monitoraggio della produzione è diventato una fonte di informazioni strategiche a supporto dell'intera operatività aziendale, dalla gestione della qualità, alla produttività della forza lavoro, fino alla pianificazione della supply chain. Inoltre, quando la connettività viene pienamente realizzata, si aprono nuove opportunità per valorizzare la tecnologia AI. Le aziende manifatturiere che stanno ottenendo i risultati migliori non stanno facendo di più rispetto alle altre, ma riescono semplicemente a integrare meglio persone, processi e tecnologie. Con un MES flessibile e edge-to-cloud come Plex, le aziende manifatturiere possono connettere fin da subito tutti gli aspetti della produzione e scalarli nel tempo in base alle proprie esigenze."

"Le aziende manifatturiere hanno ormai superato la questione se adottare o meno un MES e stanno ora affrontando una sfida ben più difficile: l'implementazione su vasta scala", ha affermato Lorenzo Veronesi, associate research director di IDC. "Poiché l'integrazione è considerata il requisito principale nella scelta di un sistema MES, così come la principale sfida per la modernizzazione, le organizzazioni rischiano di non coglierne appieno il valore se non affrontano problematiche quali sistemi non integrati e dati sottoutilizzati."

Le azioni consigliate per colmare il divario che ancora separa l'implementazione dei sistemi MES dalla loro adozione su scala enterprise sono illustrate nel report completo, disponibile qui.

MetodologiaL'indagine riflette il contributo di 1.560 responsabili delle decisioni in ambito hardware, software e servizi operanti nel settore manifatturiero e nelle operazioni industriali a livello globale. Gli intervistati rappresentano 17 Paesi leader nel settore manifatturiero, che spaziano dal settore della produzione discreta, di processo e ibrida. Più della metà (58%) lavora in organizzazioni con un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di dollari e il 54% ricopre un ruolo decisionale primario.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

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