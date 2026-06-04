Il Global Mobility Call 2026 riunirà 8.000 professionisti e 190 esperti per discutere del futuro della mobilità

MADRID, Spagna, 4 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Dal 9 all'11 giugno Madrid ospiterà il Global Mobility Call (GMC), un forum internazionale sul futuro dei trasporti che riunirà personalità di spicco del settore della mobilità. Organizzato da IFEMA MADRID, l'evento fungerà da piattaforma di dibattito sulle tendenze del settore, sull'innovazione tecnologica e sulla normative, promuovendo al contempo progetti, collaborazioni e alleanze strategiche in tutto il settore.

L'edizione di quest'anno sarà articolata attorno a dieci percorsi tematici pensati per fare chiarezza su un panorama della mobilità in rapida evoluzione e sempre più complesso. L'obiettivo è quello di facilitare il processo decisionale strutturando le discussioni attorno ad aree chiave quali, tra le altre, i trasporti pubblici, il settore automobilistico, l'energia, i dati, la logistica e le risorse umane. Insieme, offrono un quadro pratico e orientato ai risultati in un momento in cui il settore sta subendo una profonda trasformazione a causa dell'elettrificazione, dell'intelligenza artificiale e degli ultimi sviluppi normativi a livello europeo.

A tal proposito, si prevede che il ruolo della distribuzione e dell'assistenza post-vendita acquisirà maggiore importanza, favorendo un maggiore sviluppo di modelli più digitali e orientati al cliente. La ricerca di talenti e la trasformazione sono solo alcuni dei temi principali del programma.

I trasporti pubblici, e gli autobus in particolare, saranno un altro argomento centrale dell'evento. Il dibattito in questo ambito analizzerà il ruolo centrale che esso riveste nella creazione di sistemi di mobilità più sostenibili, accessibili e meglio integrati. Si prevede che temi quali la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'intermodalità e il miglioramento dell'esperienza dei passeggeri occuperanno un posto di rilievo nei dibattiti che vedranno coinvolti aziende tecnologiche, istituzioni pubbliche e operatori.

Giunta alla sua quarta edizione, GMC ha siglato oltre 20 partnership strategiche con le principali associazioni del settore della mobilità, gettando le basi per future collaborazioni e progetti comuni. Con la partecipazione di leader istituzionali, amministratori delegati, esperti di trasporti e autorità pubbliche internazionali, il Global Mobility Call 2026 si configura come uno dei principali forum europei sul futuro della mobilità. L'evento mira a promuovere la collaborazione in tutto il settore a sostegno di un modello più sostenibile, inclusivo, interconnesso e incentrato sui cittadini.

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