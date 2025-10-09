Julius Meinl lancia in India il Generations Programme insieme a FAIRTRADE: "Valorizzare i giovani nel processo di produzione del caffè"

VIENNA, 9 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Il torrefattore di caffè premium con sede a Vienna Julius Meinl, in collaborazione con FAIRTRADE Austria e il Fairtrade Network of Asia Pacific Producers, annuncia il lancio del progetto "Empowering Youth in Coffee Production" nelle regioni produttrici di caffè del Kerala e del Karnataka, in India. L'iniziativa, che si svolgerà dal 2025 al 2028, rappresenta un'estensione del Generations Programme di Julius Meinl, avviato per la prima volta in Colombia nel 2018 ed esteso all'Uganda nel 2023.

"In Julius Meinl crediamo nel dialogo intergenerazionale, assicurando che la saggezza dei coltivatori esperti venga tramandata e, al contempo, creando nuove opportunità per i giovani produttori di caffè affinché possano plasmare la prossima era della coltivazione con innovazione e idee fresche."— Marcel Löffler, CEO Julius Meinl Coffee Group

Sostenere la prossima generazione di produttori di caffè

"In collaborazione con il Central Coffee Research Institute (CCRI), il braccio di ricerca del Coffee Board of India, il progetto offrirà alle famiglie di piccoli produttori di caffè formazione tecnica avanzata e workshop. Questi tratteranno temi cruciali come l'adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità e le pratiche agroclimatiche nelle diverse zone di coltivazione del caffè."— Bindu Sukumarapillai, CEO – Fairtrade NAPP (Fairtrade Network of Asia Pacific Producers)

Nel corso del progetto, circa 200 piccoli coltivatori, con particolare attenzione a giovani leader e donne, parteciperanno alla formazione. Il programma didattico includerà anche lo sviluppo delle competenze di marketing e il supporto all'integrazione di strumenti digitali nelle pratiche agricole e aziendali.

I coltivatori riceveranno inoltre consulenza professionale sulla diversificazione delle fonti di reddito, ad esempio sulla produzione di prodotti da forno a partire dalle bucce delle ciliegie di caffè. Queste iniziative mirano a stimolare l'innovazione, aprire nuovi canali di vendita e rafforzare la resilienza economica a lungo termine.

Sviluppare leadership e resilienza climatica

I giovani membri delle cooperative beneficeranno di formazione mirata alla leadership, che li preparerà ad assumere ruoli chiave e a costruire reti più solide.

Per salvaguardare il futuro della coltivazione del caffè e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, le cooperative FAIRTRADE riceveranno nuove piantine di caffè per sostituire quelle vecchie o malate. Queste nuove varietà saranno più resilienti e meglio adattate alle nuove condizioni climatiche.

Rafforzare la sostenibilità attraverso l'impatto sulla comunità

Il Generations Programme fa parte del più ampio percorso di sostenibilità di Julius Meinl e complementa l'iniziativa Responsibly Selected Coffee Initiative (RSCI), che garantisce l'integrazione di criteri di sostenibilità negli acquisti di caffè verde dell'azienda.

Mentre la RSCI copre l'intera catena di approvvigionamento, il Generations Programme si concentra direttamente sulle comunità agricole, sostenendo la resilienza a lungo termine, l'innovazione e le opportunità per la prossima generazione di coltivatori di caffè.

"Nel corso della nostra lunga collaborazione con Julius Meinl, il loro impegno nel rafforzare le comunità produttrici di caffè è sempre stato evidente. Questo nuovo progetto in India rappresenta una naturale continuazione di tale collaborazione, supportando i coltivatori con piante di caffè più resilienti e investendo nella prossima generazione attraverso formazione e sviluppo della leadership. Empowering i giovani nella coltivazione del caffè è fondamentale per una produzione sostenibile e redditizia."— Hartwig Kirner, CEO FAIRTRADE Austria

Informazioni su Julius Meinl:Fondata nel 1862, Julius Meinl è una delle torrefazioni di caffè più antiche al mondo e un marchio iconico dei caffè viennesi. La dedizione alla qualità è il tratto distintivo della famiglia da cinque generazioni. Con oltre 160 anni di esperienza nell'approvvigionamento, miscelazione e tostatura, i caffè e i tè Julius Meinl sono presenti in più di 50.000 hotel, caffetterie e ristoranti in 70 Paesi, oltre che in un numero crescente di punti vendita al dettaglio.

Julius Meinl | Generations Programme

