La distilleria Michter's presenta Celebration Sour Mash, il whisky più raro della sua linea di prodotti

LOUISVILLE, Kentucky, 11 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- La distilleria Michter's inizierà a commercializzare l'edizione 2025 del suo Celebration Sour Mash Whiskey a febbraio 2026. È solo la quinta volta che questa straordinaria espressione viene presentata sul mercato.

Saranno messe in vendita solo 315 bottiglie dell'Edizione 2025 in tutto il mondo. Imbottigliato a 57,6% vol., negli Stati Uniti il Celebration della distilleria Michter's ha un prezzo al dettaglio consigliato di 6.000 dollari a bottiglia. Solo sette botti sono state selezionate dalle scorte invecchiate di Michter's per l'Edizione 2025 di Celebration: quattro botti di Kentucky Straight Rye e tre botti di Kentucky Straight Bourbon.

"Ogni presentazione di Celebration della distilleria Michter's è davvero unica e irripetibile. Questo straordinario whiskey è una sinfonia che ha richiesto decenni di lavoro, arrangiata dal Mastro di Maturazione Andrea Wilson e dal Mastro Distillatore Dan McKee", ha affermato il Presidente di Michter's Joseph J. Magliocco. "Insieme, i due mastri hanno supervisionato attentamente il processo di invecchiamento e miscelazione, selezionando questi sette whiskey non solo per le straordinarie caratteristiche di ciascuna miscela, ma anche con la consapevolezza che insieme creeranno un whiskey così squisito che il risultato finale sarà persino migliore delle singole parti. È il risultato di pazienza, precisione e profonda competenza, che si fondono in un'unica esperienza indimenticabile."

Riflettendo sulla maestria che sta dietro il lancio di questo prodotto, Andrea Wilson, Mastro di Maturazione di Michter's, ha osservato: "Far parte della creazione di Celebration è un grandissimo onore. Si tratta di rispettare l'arte della maturazione del whiskey fino al momento perfetto, non fino a un'età specifica; miscelare i whiskey fino a ottenere un profilo che superi la bellezza di qualsiasi singola botte; e cercare qualcosa di così unico da trasmettere un'eleganza poetica. Il risultato è una composizione dall'incantevole complessità, dalla raffinatezza decisa e dalla profondità che riecheggia i tesori senza tempo del whiskey americano."

Ogni bottiglia di 2025 Celebration Sour Mash Whiskey è presentata in una confezione regalo speciale contenente una lettera firmata dal Mastro Distillatore di Michter's, Dan McKee. "Questa è la terza edizione del Celebration di Michter's da quando sono diventato Mastro Distillatore, e ogni versione è unica nel suo genere. Sono molto orgoglioso di aver selezionato personalmente le botti per questo lancio", ha dichiarato McKee. "Il 2025 Celebration contiene whiskey proveniente da sette straordinarie botti, con il whiskey più giovane che ha più di 12 anni e quello più vecchio che ha più di 30 anni. È straordinario come le botti più vecchie diano il giusto tocco di rovere, lasciando spazio alle delicate sfumature degli altri fantastici whiskey di segale e bourbon nella miscela."

Introdotto nel 2013, il Celebration Sour Mash di Michter's ha segnato un momento significativo nella storia del whiskey statunitense: un'azienda produttrice di whiskey statunitense offriva una miscela di questo calibro a un prezzo consigliato di diverse migliaia di dollari, stabilendo un nuovo livello di eccellenza.

A ottobre 2025, quello di Michter's è diventato il primo whiskey a essere proclamato per tre anni consecutivi il più ammirato al mondo sulla base del voto di un'accademia internazionale di votanti annunciato dalla rivista Drinks International, con sede nel Regno Unito. Michter's vanta una ricca e lunga tradizione nell'offrire tradizionali whiskey statunitensi di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte in produzione limitata invecchiate alla maturità di picco, l'acclamato assortimento di Michter's include bourbon, rye, sour mash whiskey e whiskey statunitense. Per maggiori informazioni su Michter's, visita michters.com e seguici su Instagram, Facebook e X.

