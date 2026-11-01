La gamma Ondo Intelligent Portfolios si espande su Solana

Dopo oltre 40 milioni di dollari in TVL nelle prime quattro settimane, tutti i sette Ondo Intelligent Portfolios sono ora disponibili per gli investitori idonei tramite portafogli e app Solana.

GREENWICH, Connecticut, 1° novembre 2026 /PRNewswire/ -- Gli Ondo Intelligent Portfolios, portafogli di investimento selezionati professionalmente proposti sotto forma di singoli token trasferibili sulla blockchain, sono ora disponibili su Solana. Tutti i sette portafogli sono ora disponibili per gli investitori idonei (fuori dagli Stati Uniti) tramite i principali portafogli e app Solana.

Gli Ondo Intelligent Portfolios democratizzano l'accesso a strategie di investimento selezionate professionalmente, proponendole sulla blockchain a quasi tutti gli investitori idonei con connessione Internet e portafoglio. Dal lancio, i portafogli hanno superato i 40 milioni di dollari in valore totale bloccato (TVL) su Ethereum e BNB Chain combinati, rendendoli tra i più grandi prodotti di portafoglio tokenizzati sulla blockchain. Con questa espansione su Solana, gli Ondo Intelligent Portfolios arrivano ora su una rete in cui Ondo detiene già più di 500 milioni di dollari in TVL attraverso asset tokenizzati.

Oggi sono disponibili sette portafogli, che comprendono reddito, crescita ed esposizione tematica, e ne sono previsti altri:

Tre dei sette sono basati su strategie di portafoglio sviluppate da BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, per l'utilizzo da parte di Ondo. I restanti quattro sono portafogli sulla blockchain progettati da Ondo costruiti attorno ad alcuni dei temi più seguiti del mercato, dalle grandi aziende tecnologiche e dall'intelligenza artificiale al reddito mirato.

Le azioni tokenizzate stanno prendendo slancio su Solana

Solana è diventata uno dei luoghi più importanti per le azioni tokenizzate, con oltre 1,6 milioni di indirizzi che detengono azioni tokenizzate. Gli investitori negoziano azioni ed ETF tokenizzati 24 ore su 24 su Solana, a basso costo e all'interno degli stessi portafogli e app che utilizzano già per il resto della loro attività sulla blockchain.

Ondo è tra le più grandi emittenti di asset tokenizzati nel mondo reale sulla rete, con oltre 500 milioni di dollari in TVL su Solana, e Ondo Stocks offre già agli investitori di Solana l'accesso a centinaia di azioni ed ETF statunitensi tokenizzati.

Come funziona: un token, un portafoglio

Ogni Ondo Intelligent Portfolio combina più asset in un singolo token sulla blockchain. Ogni posizione è visibile e il portafoglio viene riequilibrato programmaticamente in modo che gli investitori non debbano gestire manualmente un paniere di posizioni sottostanti. Il risultato è un'esposizione diversificata in un token che gli investitori possono detenere nei loro portafogli e trasferire come qualsiasi altro asset tokenizzato.

Perché è importante: investimenti a livello istituzionale, aperti a più investitori

I portafogli diversificati costruiti da allocatori professionisti sono da tempo offerti principalmente a istituzioni e investitori con gestori patrimoniali privati. Tutti gli altri hanno dovuto assemblare un portafoglio pezzo per pezzo attraverso account e asset separati.

Ondo Intelligent Portfolios rimescola le carte. Su Solana, qualsiasi investitore idoneo con un portafoglio può ora detenere lo stesso tipo di allocazione progettata professionalmente tramite le app che già utilizza. Essi ottengono un'esposizione diversificata, piena visibilità su ogni posizione e un riequilibrio che non dovranno mai gestire.

"Gli Ondo Intelligent Portfolios sono stati creati per mettere le strategie di investimento selezionate professionalmente alla portata di qualsiasi investitore idoneo con un portafoglio, e sette portafogli disponibili con più di 40 milioni di dollari in TVL in quattro settimane ci dicono che è esattamente ciò che gli investitori vogliono", ha dichiarato John Hoffman, Managing Director e Head of Portfolios di Ondo Finance. "L'espansione su Solana consente di offrire tale accesso a una delle basi di utenti più attive sulla blockchain, all'interno delle app su cui già negoziano ogni giorno, e rende ogni portafoglio componibile in tutto l'ecosistema Solana. Questa è una base su cui continueremo a costruire, con ulteriori portafogli in arrivo".

"Gli asset tokenizzati sono una delle categorie in più rapida crescita su Solana, e la domanda che stiamo osservando per le azioni tokenizzate mostra che gli investitori vogliono un'esposizione ad asset del mondo reale sulla blockchain", ha affermato Nick Ducoff, GM, Institutional, Solana Foundation. "Con Ondo Intelligent Portfolios, gli investitori possono andare oltre i singoli asset e detenere un portafoglio completo in un unico token. Questo è il prossimo capitolo della tokenizzazione, e sta accadendo su Solana".

Ondo intende continuare a espandere la gamma con ulteriori portafogli blockchain. Per esplorare i sette portafogli disponibili e saperne di più, visita app.ondo.finance.

Informazioni su Ondo Finance

Ondo Finance è una piattaforma basata su blockchain focalizzata sulla tokenizzazione degli asset del mondo reale e sull'integrazione di prodotti finanziari di qualità istituzionale sulla blockchain. Collegando la finanza tradizionale e le infrastrutture decentralizzate, Ondo mira a rendere i mercati dei capitali più accessibili, trasparenti ed efficienti.

Informazioni su Ondo Stocks

Ondo Stocks (precedentemente nota come Global Markets) è una piattaforma di emissione e rimborso per titoli ed ETF statunitensi tokenizzati e negoziati pubblicamente. Consente agli investitori idonei al di fuori degli Stati Uniti di ottenere un'esposizione economica a tali asset con l'emissione, il trasferimento e il rimborso di token garantiti da titoli. Ogni token è interamente garantito dal corrispondente titolo o ETF (unitamente alla liquidità in transito).

Informazioni su BlackRock

La missione di BlackRock è quella di aiutare più persone a raggiungere il benessere finanziario. In qualità di fiduciario per gli investitori e fornitore leader di tecnologie finanziarie, aiutiamo milioni di persone a costruire risparmi che li accompagnino per tutta la vita rendendo gli investimenti più facili e più convenienti. Per ulteriori informazioni su BlackRock, visitare il sito www.blackrock.com/corporate | Twitter: @blackrock | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock

Esclusioni di responsabilità

[*] Gli asset tokenizzati a cui si fa riferimento nel presente documento (ad es. (i) le azioni tokenizzate, gli ETF tokenizzati e gli ADR tokenizzati ora noti come Ondo Stocks, e precedentemente noti come azioni ed ETF tokenizzati Ondo, o come token Ondo Global Markets, (collettivamente denominati "Ondo Stocks"), e (ii) i token USDY (collettivamente, i "Token") non sono stati registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (la "Legge") o delle leggi sui titoli o sugli strumenti finanziari di qualsiasi altra giurisdizione. I Token non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a US person a meno che non siano registrati ai sensi della Legge o che non sia disponibile un'esenzione dai requisiti di registrazione. In alcune giurisdizioni, tra cui il Regno Unito, la Svizzera e Singapore, gli Ondo Stocks e i token USDY sono offerti e venduti solo a investitori qualificati o a clienti professionali, a seconda dei casi (o l'equivalente previsto da tali giurisdizioni). Si applicano altri divieti e restrizioni in funzione della giurisdizione. L'emittente dei Token non è registrata come società di investimento ai sensi dello US Investment Company Act del 1940, come modificato, o come Fondo di investimento alternativo o Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari nel SEE, o ai sensi delle leggi sui valori mobiliari o sugli strumenti finanziari di qualsiasi altra giurisdizione.

Gli Ondo Stocks forniscono ai loro detentori un'esposizione economica al valore degli asset sottostanti, compreso il valore dei dividendi (al netto delle trattenute fiscali applicabili). Tuttavia, gli Ondo Stocks non sono di per sé azioni, ETF o ADR e gli Ondo Stocks non conferiscono ai loro detentori il diritto di detenere o ricevere i rispettivi asset sottostanti. Allo stesso modo, i token USDY forniscono ai loro detentori un'esposizione economica ai titoli del Tesoro statunitense a breve termine, ma i token USDY non sono essi stessi titoli del Tesoro statunitense e non forniscono ai loro detentori il diritto di detenere o ricevere titoli del Tesoro statunitense.

Nel SEE/UE, un prospetto di base relativo ai Token è stato approvato dall'Autorità dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA) e notificato, su richiesta dell'emittente, a taluni Stati membri del SEE (gli "Stati SEE interessati"), rendendo molti Ondo Stocks disponibili sia per gli investitori professionali che per gli investitori retail, sebbene alcuni Ondo Stocks siano disponibili solo per gli investitori professionali nel SEE/UE. Il prospetto è pubblicato all'indirizzo app.ondo.finance sulla pagina web di ciascun Token interessato. L'approvazione del prospetto non deve essere intesa come l'approvazione dei Token. Gli investitori residenti nell'UE/SEE sono invitati a leggere il prospetto e le condizioni finali applicabili e il KID per ciascun Token interessato prima di investire per comprendere appieno i potenziali rischi e benefici associati alla decisione di investire. Il presente avviso è una comunicazione di marketing e non costituisce un prospetto.

Alcuni Ondo Stocks (definiti negli Emirati Arabi Uniti come "Titoli digitali") sono stati ammessi alla negoziazione su Nest Exchange Limited, un Sistema multilaterale di negoziazione di asset digitali gestito da Binance nel Mercato globale di Abu Dhabi ("ADGM"), autorizzato dall'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari ("FSRA"). Tali Titoli digitali sono disponibili per la negoziazione da parte degli investitori idonei a un conto Binance. L'FSRA ADGM non ha alcuna responsabilità di esaminare o verificare i documenti relativi all'ammissione alla negoziazione di tali Titoli digitali nell'ADGM. L'FSRA non ha approvato i documenti relativi all'ammissione alla negoziazione né ha preso provvedimenti per verificare le informazioni ivi contenute e non ne è responsabile. Nell'ADGM non viene effettuata alcuna offerta di titoli. I potenziali acquirenti di tali Titoli digitali ammessi alla negoziazione sono invitati a svolgere la propria due diligence su tali Titoli digitali.

Nel Regno Unito, le comunicazioni contenute nel presente documento possono essere considerate una promozione finanziaria ai sensi dell'Articolo 21 del Financial Services and Markets Act 2000. Nella misura in cui siano state tratte tali conclusioni, le comunicazioni contenute nel presente documento sono destinate e rivolte esclusivamente ai professionisti dell'investimento, quali definiti all'articolo 19 del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 ("FPO"), che hanno esperienza di interazione con gli Ondo Stocks e i token USDY; alle società ad alto patrimonio netto, quali definite all'articolo 49 del FPO, e/o a qualsiasi altra persona a cui sia consentita una comunicazione legale. Le persone che non rientrano in queste categorie non sono autorizzate ad agire in base alle comunicazioni contenute nel presente documento e non hanno il diritto di fare affidamento sul loro contenuto. Ondo Global Markets (BVI) Limited non concluderà accordi con tali persone riguardanti gli Ondo Stocks e i token USDY a seguito di questa o di qualsiasi altra comunicazione.

I Token sono emessi da Ondo Global Markets (BVI) Limited, una società commerciale delle Isole Vergini Britanniche. I token OUSG sono emessi da Ondo I LP, una limited partnership del Delaware (USA) (il "Fondo"). Ondo Finance Inc., una società di capitali del Delaware (USA), fornisce servizi di tokenizzazione a Ondo Global Markets (BVI) Limited e detiene una partecipazione nel capitale di tale entità.

Le comunicazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli acquirenti idonei dei Token o alle relazioni commerciali reali o potenziali o alle integrazioni tecniche relative ai Token. Nessuna disposizione del presente documento costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di offerta di acquisto di Token. Nessuna disposizione del presente documento costituisce una consulenza in materia di investimenti, giuridica, fiscale o finanziaria. L'acquisizione dei Token comporta dei rischi. Un detentore di Token può subire perdite, compresa la perdita totale del loro prezzo di acquisto. Le prestazioni passate non costituiscono un'indicazione dei risultati futuri. Gli investitori sono responsabili dell'esecuzione di ricerche, indagini, verifiche, controlli o consultazioni per ottenere consulenza professionale o di investimento.

Le comunicazioni contenute nel presente documento possono contenere dichiarazioni previsionali, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni riguardanti i risultati finanziari futuri, le strategie aziendali o le aspettative per la crescita o lo sviluppo di Ondo Finance, Ondo Global Markets (BVI) Limited o di una qualsiasi delle loro rispettive società collegate (ciascuna, un'"Entità interessata"). Queste dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative, stime, proiezioni e convinzioni del management e sono soggette a una serie di rischi, incertezze e ipotesi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli previsti. Le dichiarazioni previsionali possono essere identificate mediante l'uso di termini quali "può", "potrà", "dovrebbe", "si aspetta", "intende", "pianifica", "anticipa", "crede", "stima", "prevede", "potenziale", "continua", o la forma negativa di questi termini o di altre espressioni simili. I fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli previsti dalle dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitati a, i seguenti: fattori economici, concorrenziali, giuridici, governativi e tecnologici che influenzano le operazioni, i mercati, i prodotti, i servizi o i prezzi di qualsiasi Entità interessata. Nessuna Entità interessata si assume l'obbligo di aggiornare o rivedere dichiarazioni previsionali, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto previsto dalla legge.

Le emittenti di Token, le loro società collegate, i rispettivi azionisti e soci, nonché i rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti, agenti e rappresentanti (i "Soggetti Ondo") non approvano, i Soggetti Ondo non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia di qualsivoglia natura (espressa o implicita, inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a uno scopo particolare o di non violazione) in merito a, e I SOGGETTI ONDO NON HANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ DI QUALSIVOGLIA NATURA RISPETTO ALL'UTILIZZO DA PARTE DI CHIUNQUE DI prodotti, servizi o tecnologie di terzi a cui si fa riferimento nel presente documento.

Si applicano condizioni e restrizioni aggiuntive. Per ulteriori dettagli, consultare docs.ondo.finance/legal/terms-of-service, docs.ondo.finance/ondo-stocks, ondo.finance/stocks, app.ondo.finance e (se applicabile) i documenti di offerta dei Token.

BlackRock Fund Advisors ("BlackRock") non è il consulente d'investimento, il sub-consulente, il gestore di portafoglio, il gestore, lo sponsor, il promotore, il sottoscrittore, il commerciante o il distributore degli Onchain Portfolios o dei Token e non gestisce né esercita alcun potere discrezionale sugli Onchain Portfolios. Il ruolo di BlackRock si limita unicamente a fornire una o più strategie di portafoglio modello non discrezionali ("Strategie di portafoglio") a Ondo Global Markets (BVI) Limited ("Ondo") sulla base delle specifiche fornite da Ondo a BlackRock. BlackRock non seleziona, approva, raccomanda né prende alcuna decisione di investimento in relazione a un Onchain Portfolio o ad asset detenuti da un Onchain Portfolio, e un Onchain Portfolio può differire dalla corrispondente Strategia di portafoglio per una serie di motivi. BlackRock non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti a ciascuna Strategia di portafoglio dopo la consegna iniziale della Strategia di portafoglio a Ondo, tranne in determinate circostanze limitate. Spetta a Ondo decidere se qualsiasi Onchain Portfolio correlato debba essere o meno aggiornato in modo simile. Pertanto, gli Onchain Portfolios non possono incorporare cambiamenti del mercato o altri eventi né aggiornarsi in linea con le Strategie di portafoglio. BlackRock non mantiene alcuna relazione di consulenza in materia di investimenti, di gestione degli investimenti, fiduciaria, di clientela o di altro tipo con nessun investitore o potenziale investitore nei Token o negli Onchain Portfolios e non ha alcuna responsabilità o obbligo nei loro confronti. Le Strategie di portafoglio non sono concepite per essere adatte a un investitore specifico e non tengono conto delle esigenze, degli obiettivi o della tolleranza al rischio individuali di un investitore o di un potenziale investitore. BlackRock non ha preparato né approvato questo documento o qualsiasi altro materiale di offerta o di marketing e non è responsabile della tokenizzazione, dell'emissione, della distribuzione, della custodia o della gestione dei token o degli Onchain Portfolios. BlackRock non sottopone alcuna offerta di vendita né sollecita alcuna offerta di acquisto di titoli. Un investimento nei Token comporta rischi, compresa l'eventuale perdita del capitale, e le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Le Strategie di portafoglio includeranno fondi sponsorizzati e gestiti da BlackRock e dalle sue società collegate, che corrisponderanno commissioni a BlackRock e alle sue società collegate per la fornitura di servizi di gestione, amministrativi o di altro tipo. Di conseguenza, BlackRock ha un potenziale conflitto di interessi in relazione alla fornitura delle Strategie di portafoglio, in quanto un investimento in tali fondi da parte dell'Onchain Portfolio aumenterà la remunerazione a BlackRock e alle sue società collegate. BlackRock è incentivata a fornire una Strategia di portafoglio contenente fondi che comportano un aumento dei livelli di remunerazione versati a BlackRock e alle sue società collegate da tali fondi.

Ulteriori informazioni su BlackRock, compreso il Modulo ADV, sono disponibili sul sito web Investment Adviser Public Disclosure della U.S. Securities and Exchange Commission all'indirizzo https://adviserinfo.sec.gov.

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