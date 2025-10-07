circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

Lo Shenzhen Futian Fashion Day torna a Parigi

07 ottobre 2025 | 21.11
LETTURA: 2 minuti

L'innovazione al servizio della moda

PARIGI, 7 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Il 29 settembre 2025 lo Shenzhen Futian Fashion Day è tornato a Parigi per la seconda edizione, nell'ambito del programma "Benvenuti a Parigi" della Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Organizzato dalla Bay Area Sustainable Fashion Alliance (BASFA), con il supporto del governo del distretto di Futian a Shenzhen, l'evento ha presentato le collezioni di tre aziende di abbigliamento femminile: NEXY.CO, YINER e LAURÈL (Gruppo Ellassay). L'obiettivo era promuovere lo scambio culturale e mostrare la creatività della moda cinese sulla scena internazionale.

Tre distinte visioni della femminilità moderna

NEXY.CO, marchio di alta gamma del gruppo EEKA Fashion, fonde la raffinatezza europea con la tradizione orientale.  La collezione Primavera-Estate 2026, The Time of MULAN, rende omaggio alle donne moderne – resilienti e aggraziate come il fiore di magnolia.

YINER, il marchio di punta di YINGER Fashion Group, fonde influenze orientali e occidentali con un'eleganza discreta. La nuova collezione, The Order of Nature, utilizza la frutta come metafora della crescita, guidata dalla spirale aurea come tema visivo.

LAURÈL, fondata originariamente a Monaco e ora un'impresa del Gruppo Ellassay, trae ispirazione dall'estetica Bauhaus e dall'artigianato tedesco. La sua ultima collezione, The Eternity of Order, evidenzia la struttura geometrica e la femminilità senza tempo attraverso tagli audaci e materiali naturali.

Futian: il polo emergente della moda cinese

Situato nel centro di Shenzhen, il distretto di Futian si sta affermando come pilastro strategico dell'industria della moda cinese, insieme alla finanza e alla tecnologia. Nel 2024 il valore aggiunto dell'industria della moda rappresentava il 15% del Pil regionale, con oltre 1.700 importanti imprese che generavano ricavi annui per oltre 524 miliardi di yuan.  Ancorato al Bay Area Fashion Center, che ospita più di 30 marchi di punta, Futian è oggi un polo della moda orientato all'innovazione e con un'influenza sempre più globale.

Partnership e innovazione

Questa edizione è stata caratterizzata dalla firma di un protocollo d'intesa tra BASFA e Luxurynsight, piattaforma SaaS francese che supporta l'espansione globale dei marchi del lusso. I marchi e i designer Futian avranno ora accesso a strumenti di analisi di alto livello.

L'evento ha inoltre integrato tecnologie emergenti, con una colonna sonora generata dall'IA che ha accompagnato la passerella, fondendo la tradizione con l'arte digitale.

Il distretto sta inoltre facendo progressi nei settori degli indossabili intelligenti, degli avatar digitali e nella moda basata sull'IA.

Con iniziative come il nuovo campus cinese dell'Istituto Marangoni a Futian, il distretto consolida il suo ruolo di epicentro della moda all'avanguardia.

Lo Shenzhen Futian Fashion Day di Parigi del 2025 ha celebrato il design, l'innovazione e la collaborazione interculturale, ridefinendo la posizione della Cina nella moda mondiale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2788003/iMAGE1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lo-shenzhen-futian-fashion-day-torna-a-parigi-302577485.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT89513 it Moda Arredamento_E_Design AltroAltro Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza