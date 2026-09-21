Mérieux NutriSciences accoglie Peugeot Invest e Conti come azionisti strategici a supporto della sua prossima fase di crescita

CHICAGO e LIONE, Francia, 21 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Mérieux NutriSciences, leader globale nella sicurezza alimentare, nella qualità e della sostenibilità, ha annunciato oggi che Peugeot Invest e Conti diventeranno azionisti di minoranza strategici della Società, previo ottenimento delle consuete approvazioni normative.

Questo investimento contribuirà a finanziare l'accordo, recentemente annunciato, per l'acquisizione di Certified Group. Con un fatturato di circa 300 milioni di dollari e una rete di 31 laboratori in tutta l'America del Nord, Certified Group amplierà la scala e le competenze della Società nel mercato Food Testing, Inspection, and Certification (TIC - Analisi, Ispezione e Certificazione Alimentare) più grande del mondo, stimato a oltre 2,5 miliardi di dollari*.

L'acquisizione rafforzerà la presenza sul territorio dei laboratori di Mérieux NutriSciences, avvicinando la Società ai propri clienti e consentendo consegne localizzate e tempestive, oltre a un continuo investimento in tecnologie di analisi avanzate. Aggiungerà inoltre competenze complementari in settori alimentari chiave, tra cui le proteine animali, i prodotti lattiero-caseari e i prodotti alimentari confezionati, espandendo al contempo l'esperienza di Mérieux NutriSciences in mercati adiacenti come la cosmetica, gli integratori alimentari, i farmaci da banco e i prodotti a base di nicotina a rischio ridotto. Questa vasta rete di competenze consentirà alla Società di offrire una gamma più ampia di servizi ai propri clienti in tutto il mondo, rafforzando l'impegno dell'azienda nel fornire soluzioni altamente pratiche e innovative per le sfide quotidiane affrontate dai suoi clienti.

Per Peugeot Invest e Conti, questi investimenti strategici rappresentano un forte impegno nel settore TIC, un comparto B2B resiliente e guidato dalle crescenti aspettative dei consumatori in materia di sicurezza. Al perfezionamento dell'operazione Certified Group, entrambi gli investitori sosterranno Mérieux NutriSciences attraverso una rappresentanza nel suo Consiglio di Amministrazione.

Jean-Charles Douin, CEO di Peugeot Invest, ha commentato: «Continuiamo a costruire un portafoglio di investimenti in settori nei quali vantiamo forti convinzioni a lungo termine. Siamo entusiasti di collaborare con l'Institut Mérieux per supportare Mérieux NutriSciences in questa nuova fase di crescita in America del Nord. In quanto attore globale nella sicurezza alimentare, l'azienda si allinea perfettamente alla nostra ambizione di sostenere imprese di primario livello mentre guidano la trasformazione dei loro mercati di riferimento».

Ari Gendason, co-CEO di Conti, ha aggiunto: «La missione di Conti è contribuire a costruire le imprese che nutriranno il mondo. Da oltre duecento anni investiamo e co-gestiamo aziende in tutto lo spettro dell'industria alimentare e agroalimentare; il settore TIC si colloca al centro di questo ecosistema, garantendo la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare mondiale. Mérieux NutriSciences ha sviluppato una piattaforma TIC d'eccellenza, radicata nel rigore scientifico, in una profonda competenza tecnica e in relazioni di fiducia con i clienti. Siamo lieti di collaborare con il management team di Mérieux NutriSciences e con il suo eccezionale gruppo di azionisti storici per aiutare l'azienda a realizzare la sua missione di diventare il fornitore di riferimento per la sicurezza e la qualità alimentare in America del Nord e a livello globale».

Accogliendo Peugeot Invest e Conti come azionisti di minoranza al fianco del socio di maggioranza Institut Mérieux, Mérieux NutriSciences sceglie partner di fiducia che ne condividono i valori imprenditoriali, l'esperienza operativa e la visione a lungo termine.

«Siamo lieti di annunciare questo accordo con Peugeot Invest e Conti affinché diventino azionisti strategici di Mérieux NutriSciences», ha dichiarato Alexandre Mérieux, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Institut Mérieux e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mérieux NutriSciences. «Il loro investimento segna una tappa importante nel nostro sviluppo e rafforza la nostra capacità di realizzare le nostre ambizioni di crescita a lungo termine. Negli ultimi anni abbiamo costantemente ampliato le nostre competenze e la vicinanza ai clienti, aspetti che usciranno ulteriormente rafforzati in attesa del perfezionamento dell'acquisizione di Certified Group. Insieme, questi traguardi ci aiutano a costruire una piattaforma globale che unisce l'eccellenza scientifica, la competenza normativa e la capillarità globale al servizio dei clienti. Vorrei inoltre ringraziare per il rinnovato impegno i nostri azionisti storici, Sofina e il Gruppo Dassault. Il loro sostegno riflette la fiducia nella nostra strategia volta a espandere ulteriormente la nostra posizione di leadership globale nella sicurezza alimentare, nella qualità e nella sostenibilità, al fine di accrescere il valore che offriamo ai nostri clienti. Con il supporto di Peugeot Invest, Conti e di tutti i nostri azionisti, Mérieux NutriSciences si trova in una posizione ideale per amplificare il proprio impatto».

Informazioni su Mérieux NutriSciences: Mérieux NutriSciences mette a disposizione 60 anni di competenze scientifiche e imprenditoriali per rispondere alle esigenze dell'industria alimentare. Le sfide globali odierne stanno trasformando il modo in cui il cibo viene prodotto, commercializzato e consumato; per questo sappiamo che i nostri clienti non hanno solo bisogno di risultati analitici affidabili, ma necessitano di soluzioni pratiche e innovative che contribuiscano a rendere i sistemi alimentari più sicuri, più sani e più sostenibili. Presenti in tutto il mondo, contiamo su oltre 140 laboratori accreditati e su un team di oltre 10.000 dipendenti dediti alla nostra missione. Crediamo fermamente che, insieme, possiamo creare soluzioni per offrire al nostro pianeta: CIBO MIGLIORE. SALUTE MIGLIORE. UN MONDO MIGLIORE. www.merieuxnutrisciences.com

Informazioni su Peugeot Invest: Peugeot Invest è una società di investimento che persegue una strategia di creazione di valore a lungo termine basata sulla gestione attiva del portafoglio e sulla partecipazione alla governance. Concentra i propri investimenti su quattro settori chiave – sanità, tecnologia, servizi finanziari e servizi alle imprese – applicando un approccio selettivo e guidato da forti convinzioni. Costruisce e gestisce un portafoglio diversificato di partecipazioni di minoranza in società quotate e non quotate, nonché in fondi di private equity, principalmente in Europa e in America del Nord, annoverando Stellantis tra le sue attività storiche. Quotata su Euronext, è controllata a maggioranza da Établissements Peugeot Frères. https://peugeot-invest.com/

Informazioni su Conti: Conti è un investitore globale, proprietario e operatore privato di aziende con oltre 200 anni di storia nell'intero spettro del settore alimentare e agroalimentare. Crea valore a lungo termine applicando una profonda conoscenza del settore, capitale e talento ad attività che spaziano da leader di mercato consolidati a promettenti innovatori, lavorando al fianco di partner di fiducia e supportando team di management solidi. Applica una mentalità proprietaria orientata al lungo termine, concentrandosi su piani operativi e di investimento che creino valore duraturo e una filiera alimentare sostenibile, efficiente e nutrizionale. Continental Grain unisce persone, idee e risorse per costruire le imprese che nutriranno il mondo. https://continentalgrain.com/

*Fonte: Stime di Mérieux NutriSciences basate su studi di mercato. Riflette esclusivamente il settore TIC alimentare in outsourcing.

Contatti per i media:

MERIEUX NUTRISCIENCES Marion Bertrand (Global) +33 (0)6 72 62 92 34 media@mxns.com Ashton van den Bergh (Global) +33 (0)6 99 73 15 92 media@mxns.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/merieux-nutrisciences-accoglie-peugeot-invest-e-conti-come-azionisti-strategici-a-supporto-della-sua-prossima-fase-di-crescita-302883998.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.