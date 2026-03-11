MiniMed amplia la propria gamma di sensori in Europa con il marchio CE per il sistema MiniMed™ 780G con sensore Instinct, prodotto da Abbott

NORTHRIDGE, California, 11 marzo 2026 /PRNewswire/ -- MiniMed Group, Inc. (MiniMed), leader mondiale nelle soluzioni per la somministrazione di insulina, ha annunciato oggi la marcatura CE (Conformité Européenne) per l'uso del sistema MiniMed™ 780G con il sensore Instinct, prodotto da Abbott. Questo traguardo amplia ulteriormente la scelta di sensori per gli utilizzatori del sistema di somministrazione automatizzata di insulina più avanzato prodotto da MiniMed.

"In MiniMed, ogni progresso inizia dall'ascolto delle esigenze delle persone che convivono con il diabete" ha affermato Que Dallara, CEO di MiniMed. "Offrendo una flessibilità ancora maggiore a livello di sensori all'interno di un sistema completamente integrato, supportato dai risultati clinici comprovati del nostro sistema MiniMed™ 780G1,2,3, 4, contribuiamo ad alleggerire il carico della gestione quotidiana e offriamo alle persone la libertà di scegliere ciò che è meglio per loro".

Il sistema MiniMed™ 780G è ora compatibile con tre sensori Il sistema MiniMed™ 780G è già compatibile con i sensori Guardian™ 4 e Simplera Sync™, entrambi con una durata fino a sette giorni. Il sensore Instinct, progettato in esclusiva da Abbott per il sistema di somministrazione automatizzata di insulina (AID) MiniMed™, è il sensore CGM più piccolo5,6, sottile5 e discreto6 al mondo e offre un tempo di utilizzo fino a 15 giorni. Gli utilizzatori del sistema MiniMed™ 780G potranno ora usare un sensore da 7 giorni o da 15 giorni, a seconda delle loro esigenze.

MiniMed prevede il lancio commerciale del sistema MiniMed™ 780G con sensore Instinct, nei primi Paesi europei, durante l'estate. L'azienda presenterà il proprio sistema completo alla 19a Conferenza internazionale sulle tecnologie e i trattamenti avanzati per il diabete (ATTD 2026) che si terrà a Barcellona dall'11 al 14 marzo 2026.

In Europa, il sistema MiniMed™ 780G è indicato per l'uso a partire dai 2 anni di età per persone con diabete insulino-trattato (tipo 1 e tipo 2), la cui dose giornaliera totale di insulina è pari o superiore a 6 unità al giorno. Il sistema è inoltre approvato per l'uso in gravidanza a livello di marcatura CE in Europa.

Opzioni terapeutiche aggiuntive per coloro che gestiscono il diabete con iniezioni giornaliere multiple di insulinaÈ stata inoltre confermata l'approvazione e marcatura CE per il sistema MiniMed Go™ Smart MDI con sensore Instinct Go, prodotto da Abbott, che dovrebbe essere disponibile in alcuni Paesi europei in estate.

Domande frequentiD: Che cos'è il sistema MiniMed™ 780G?R: Si tratta del sistema automatizzato di somministrazione dell'insulina MiniMed più avanzato , in grado di regolare automaticamente l'erogazione di insulina ogni cinque minuti in base alle letture del glucosio in tempo reale, contribuendo a mitigare iperglicemie e ipoglicemie e rendendo la gestione del diabete più semplice e meno dispendiosa in termini di tempo.§

D: Cosa rende diverso il sensore Instinct?R: Il sensore Instinct, prodotto da Abbott, offre fino a 15 giorni di utilizzo e può essere indossato in modo discreto. È il sensore CGM integrato più piccolo e sottile al mondo.5,6

Informazioni su MiniMedMiniMed è leader mondiale nelle soluzioni per la somministrazione di insulina e sviluppa costantemente terapie a supporto delle persone con diabete in oltre 80 Paesi. Il nostro ecosistema integrato e completo, che include sistemi di somministrazione dell'insulina, i CGM, gli algoritmi e app intuitive, è progettato per offrire un'esperienza fluida e integrata, supportato da un servizio dedicato e personalizzato di alta qualità. Da oltre 40 anni siamo pionieri nello sviluppo di tecnologie affidabili e all'avanguardia capaci di anticipare le esigenze delle persone con diabete, riducendo il carico quotidiano della gestione della patologia, contribuendo a rendere più facile la vita con il diabete. La nostra missione è rendere ogni giorno un giorno migliore per le persone che convivono con il diabete.

