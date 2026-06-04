Orangetheory Fitness annuncia l'ingresso nel mercato italiano

Il leader nel settore del fitness in palestra, di proprietà di Purpose Brands, fa il suo ingresso nel mercato italiano, introducendo nuovi formati di palestra e una partnership con un fornitore locale

BOCA RATON, Florida WOODBURY, Minnesota e ROMA, 4 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Purpose Brands, il più grande e rinomato portafoglio al mondo di marchi in franchising nel settore del fitness, della salute e del benessere, ha annunciato oggi che Icon Palestre, società italiana di gestione di centri fitness guidata dall'amministratore delegato Felice Orsinetti, si è aggiudicata i diritti di franchising per l'apertura di quattro centri Orangetheory Fitness (OTF) nell'area metropolitana di Roma nei prossimi quattro anni. L'accordo segna l'ingresso di Orangetheory nel mercato italiano.

I centri di Roma presenteranno una nuova configurazione, caratterizzata da un impatto ridotto e da un'offerta di attrezzature ottimizzata. La differenza di dimensioni favorirà la crescita di Orangetheory in aree con opportunità immobiliari limitate senza modificare il caratteristico mix di lezioni di potenziamento muscolare e cardio che contraddistingue OTF. I quattro centri saranno tra i primi con questo formato nel sistema Orangetheory, che è disponibile a livello globale in base alle necessità. Technogym, azienda italiana leader nel settore del fitness, fornirà una parte delle attrezzature per il potenziamento muscolare.

"Siamo entusiasti di portare Orangetheory Fitness nel mercato in continua crescita del fitness italiano", ha affermato Tom Leverton, amministratore delegato di Purpose Brands. "Il nostro obiettivo principale per il 2026 è far crescere Orangetheory, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. Grazie all'espansione in Giappone e nei Paesi del Golfo all'inizio di quest'anno, e ora anche in Italia, OTF ha tutte le carte in regola per crescere a livello globale e soddisfare la crescente domanda dei consumatori in tutto il mondo".

Sander van den Born, Chief International Officer di Purpose Brands, ha dichiarato: "Portare Orangetheory a Roma rappresenta un traguardo eccezionale. Il successo universale della salute olistica e dell'allenamento funzionale, con programmi come HYROX, significa che il consumatore italiano è pronto ad accogliere l'offerta di OTF. Il formato di palestra più piccolo è un vantaggio per i centri in franchising: consente di aprire nuove sedi e riduce in modo significativo i costi di investimento iniziali. Inoltre, la partnership con Technogym, uno dei marchi di fitness più rinomati in Italia, riflette il nostro impegno a costruire solide partnership locali".

"Orangetheory si è affermata come uno dei marchi di fitness più amati al mondo, aggiudicandosi più volte il premio come marchio preferito dagli appassionati negli Stati Uniti", ha affermato Lauren Cody, Global Brand President di Orangetheory Fitness. "La straordinaria reputazione di Orangetheory e il suo programma di allenamento orientato ai risultati superano i confini, e l'Italia è proprio il tipo di mercato in cui potrà riscuotere grande successo. Siamo orgogliosi di presentare OTF a un nuovo pubblico in tutto il mondo".

"Il momento positivo che sta attraversando il nostro portafoglio in questo momento è davvero notevole", ha continuato van den Born. "Il nostro marchio di punta nel settore delle palestre, Anytime Fitness, ha recentemente inaugurato la propria sede centrale a Madrid, in Spagna, e sta proseguendo la propria espansione grazie al rinnovo degli accordi con Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Sudafrica. Orangetheory sta procedendo rapidamente verso il raggiungimento dei propri obiettivi di espansione internazionale. Nel loro insieme, rappresentano un'opportunità davvero vantaggiosa per i negozi di franchising che desiderano far parte di attività pensate per avere una portata internazionale. È un momento straordinario per far parte della famiglia di Purpose Brands".

Informazioni su Purpose Brands, LLC Purpose Brands è il più grande e rinomato portafoglio al mondo di marchi in franchising nel settore del fitness, della salute e del benessere: Anytime Fitness, Orangetheory Fitness, Waxing the City, The Bar Method, Healthy Contributions e Provision Security. Complessivamente, questi marchi generano un fatturato di 3,9 miliardi di dollari, operano in 46 paesi e territori distribuiti su tutti e sette i continenti e contano un totale di 6 milioni di iscritti. Grazie a un modello operativo di franchising di livello mondiale e a una gamma di servizi che aiutano i marchi del proprio portafoglio a crescere rapidamente, Purpose Brands gode della posizione ideale per espandersi con rapidità e conquistare una quota di mercato significativa nel settore globale del wellness. Per ulteriori informazioni, visitare https://purposebrands.com.

Contatti:Julie ElepanoPurpose Brands, LLCJulie.elepano@purposebrands.com

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