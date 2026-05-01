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Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2026

01 maggio 2026 | 06.37
LETTURA: 8 minuti

MUMBAI, India, 1 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, sanitario e del benessere, ha annunciato oggi i risultati individuali e consolidati relativi al quarto trimestre (Q4) e all'intero anno chiuso al 31 marzo 2026.

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Dati finanziari consolidati

(in Crore di ₹ o come indicato)

Dettagli

Q4FY26

Q4FY25

% su base annua

FY26

FY25

% su base annua

Ricavi da attività operative

2,752

2,754

(0) %

8,869

9,151

(3) %

CDMO

1,708

1,788

(4) %

4,915

5,447

(10) %

CHG

755

705

7 %

2,703

2,633

3 %

PCH

320

274

17 %

1,274

1,093

17 %

EBITDA

507

603

(16) %

1,135

1,580

(28) %

Margine EBITDA

18 %

22 %

13 %

17 %

PAT al lordo dell'elemento atteso

167

154

9 %

(130)

91

NM

Voce eccezionale1

(176)

-

NM

(196)

-

NM

PAT al netto dell'elemento atteso

(9)

154

NM

(326)

91

NM

1. Nel corso del trimestre, la direzione ha rilevato una perdita per riduzione di valore pari a ₹. 176 Crore in relazione agli asset intangibili in fase di sviluppo. Sulla base di una rivalutazione che tiene conto dei cambiamenti nelle condizioni di mercato e delle stime aggiornate sulla redditività commerciale, la direzione ha concluso che i probabili benefici economici futuri derivanti dall'attività non sono più ritenuti sufficienti a giustificare un ulteriore impiego di capitale.  Di conseguenza, il valore contabile è stato svalutato integralmente.

Punti salienti

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "L'esercizio 2026 è stato un anno di transizione, caratterizzato da perturbazioni esterne e da alcuni fattori specifici del settore. Nonostante queste sfide, abbiamo chiuso l'anno in modo più solido, con un chiaro slancio in tutti i nostri settori di attività. La significativa ripresa dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico osservata a partire da settembre 2025,si sta traducendo in un buon slancio delle richieste di offerta (RFP) e in una sana ripresa degli ordini in entrata nel nostrosettore CDMO. Nel settore CHG, l'acquisizione di Kenalog® recentemente completata, insieme all'aumento delle vendite di prodotti per l'anestesia per via inalatoria nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, dovrebbero rappresentare i principali motori di crescita. Anche il nostro settore Consumer Healthcare è ben posizionato per sostenere il proprio slancio di crescita, grazie al miglioramento dei margini trainato dai Power Brands e alla rapida crescita dell'e‑commerce.

Nel complesso, tutti e tre i settori sono ben posizionati per generare crescita nell'anno fiscale 2027, accompagnata da un'accelerazione della crescita dell'EBITDA e del PAT."

Principali risultati finanziari

Organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO):

Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG):

Piramal Consumer Healthcare (PCH):

Conto economico consolidato

(in Crore di ₹ o come indicato)

Dettagli

Trimestrale

Intero anno

Q4FY26

Q4FY25

%su base annua

Q3FY26

%su base trimestrale

FY26

FY25

%su base annua

Ricavi da attività operative

2,752

2,754

(0) %

2.140

29 %

8,869

9,151

(3) %

Altro reddito

46

42

10 %

43

7 %

213

135

58 %

Reddito totale

2,798

2,796

0 %

2.183

28 %

9,082

9,286

(2) %

Costo del materiale

1,056

955

11 %

786

34 %

3,239

3,232

0 %

Spese per i dipendenti

586

612

(4) %

600

(2) %

2,416

2,307

5 %

Altre spese

650

626

4 %

558

16 %

2,293

2,167

6 %

EBITDA

507

603

(16) %

239

112 %

1,135

1,580

(28) %

Interessi passivi

83

104

(20) %

89

(7) %

341

422

(19) %

Ammortamento

218

243

(10) %

213

3 %

831

816

2 %

Quota dell'utile netto delle società collegate

14

16

(16) %

10

32 %

57

73

(22) %

Utile ante imposte

219

273

(20) %

(53)

NM

20

415

(95) %

Imposte

52

119

(57) %

42

22 %

150

324

(54) %

Utile al netto delle imposte

167

154

9 %

(95)

NM

(130)

91

NM

Voce eccezionale1

(176)

-

NM

(41)

NM

(196)

-

NM

Utile al netto delle imposte e della voce eccezionale

(9)

154

NM

(136)

NM

(326)

91

NM

Bilancio consolidato

(in Crore di ₹)

Principali voci di bilancio

Al

31 marzo 2026

31 marzo 2025

Patrimonio netto totale

8,162

8,125

Debito netto

4,140

4,199

Totale

12,302

12,324

Asset fissi netti

9,784

9,110

Asset tangibili

4,843

4,534

Asset intangibili, compreso l'avviamento

3,841

3,599

Certificazione CSWIP (compresi IAUD2)

1,100

977

Capitale di esercizio netto

2,057

2,798

Altri asset3

462

416

Asset totali

12,302

12,324

2. IAUD – Asset intangibili in corso; 3. Gli altri asset comprendono gli investimenti e le attività per imposte anticipate (al netto)

Teleconferenza sui risultati

Piramal Pharma Limited organizzerà una teleconferenza per investitori/analisti il 29 aprile 2026 dalle9:30 alle 10:15 (IST) per discutere i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno fiscale 2026.

I dettagli per partecipare alla teleconferenza sono i seguenti:

Evento

Luogo e ora

Numero di telefono

Teleconferenza il 29 aprile 2026

India – 9:30 IST

+91 22 6280 1461/+91 22 7115 8320 (numero principale)

1 800 120 1221 (numero verde)

Stati Uniti – 12:00

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(Ora della costa orientale – New York)

Numero verde

CTA

18667462133

Regno Unito – 5:00

CTA

(Ora di Londra)

Numero verde

CTA

08081011573

Singapore – 12:00

CTA

(Ora di Singapore)

Numero verde

CTA

8001012045

Hong Kong – 12:00

CTA

(Ora di Hong Kong)

Numero verde

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800964448

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Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 171 stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione che si estende in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per ospedali, e Piramal Consumer Healthcare (PCH), che commercializza prodotti da banco per il benessere e la salute. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma | LinkedIn

1. Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1855206/5942698/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/piramal-pharma-limited-annuncia-i-risultati-del-quarto-trimestre-e-dellintero-esercizio-2026-302759864.html

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