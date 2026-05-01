Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2026

MUMBAI, India, 1 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, sanitario e del benessere, ha annunciato oggi i risultati individuali e consolidati relativi al quarto trimestre (Q4) e all'intero anno chiuso al 31 marzo 2026.

Dati finanziari consolidati (in Crore di ₹ o come indicato) Dettagli Q4FY26 Q4FY25 % su base annua FY26 FY25 % su base annua Ricavi da attività operative 2,752 2,754 (0) % 8,869 9,151 (3) % CDMO 1,708 1,788 (4) % 4,915 5,447 (10) % CHG 755 705 7 % 2,703 2,633 3 % PCH 320 274 17 % 1,274 1,093 17 % EBITDA 507 603 (16) % 1,135 1,580 (28) % Margine EBITDA 18 % 22 % 13 % 17 % PAT al lordo dell'elemento atteso 167 154 9 % (130) 91 NM Voce eccezionale1 (176) - NM (196) - NM PAT al netto dell'elemento atteso (9) 154 NM (326) 91 NM

1. Nel corso del trimestre, la direzione ha rilevato una perdita per riduzione di valore pari a ₹. 176 Crore in relazione agli asset intangibili in fase di sviluppo. Sulla base di una rivalutazione che tiene conto dei cambiamenti nelle condizioni di mercato e delle stime aggiornate sulla redditività commerciale, la direzione ha concluso che i probabili benefici economici futuri derivanti dall'attività non sono più ritenuti sufficienti a giustificare un ulteriore impiego di capitale. Di conseguenza, il valore contabile è stato svalutato integralmente.

Punti salienti

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "L'esercizio 2026 è stato un anno di transizione, caratterizzato da perturbazioni esterne e da alcuni fattori specifici del settore. Nonostante queste sfide, abbiamo chiuso l'anno in modo più solido, con un chiaro slancio in tutti i nostri settori di attività. La significativa ripresa dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico osservata a partire da settembre 2025,si sta traducendo in un buon slancio delle richieste di offerta (RFP) e in una sana ripresa degli ordini in entrata nel nostrosettore CDMO. Nel settore CHG, l'acquisizione di Kenalog® recentemente completata, insieme all'aumento delle vendite di prodotti per l'anestesia per via inalatoria nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, dovrebbero rappresentare i principali motori di crescita. Anche il nostro settore Consumer Healthcare è ben posizionato per sostenere il proprio slancio di crescita, grazie al miglioramento dei margini trainato dai Power Brands e alla rapida crescita dell'e‑commerce.

Nel complesso, tutti e tre i settori sono ben posizionati per generare crescita nell'anno fiscale 2027, accompagnata da un'accelerazione della crescita dell'EBITDA e del PAT."

Principali risultati finanziari

Organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO):

Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG):

Piramal Consumer Healthcare (PCH):

Conto economico consolidato (in Crore di ₹ o come indicato) Dettagli Trimestrale Intero anno Q4FY26 Q4FY25 %su base annua Q3FY26 %su base trimestrale FY26 FY25 %su base annua Ricavi da attività operative 2,752 2,754 (0) % 2.140 29 % 8,869 9,151 (3) % Altro reddito 46 42 10 % 43 7 % 213 135 58 % Reddito totale 2,798 2,796 0 % 2.183 28 % 9,082 9,286 (2) % Costo del materiale 1,056 955 11 % 786 34 % 3,239 3,232 0 % Spese per i dipendenti 586 612 (4) % 600 (2) % 2,416 2,307 5 % Altre spese 650 626 4 % 558 16 % 2,293 2,167 6 % EBITDA 507 603 (16) % 239 112 % 1,135 1,580 (28) % Interessi passivi 83 104 (20) % 89 (7) % 341 422 (19) % Ammortamento 218 243 (10) % 213 3 % 831 816 2 % Quota dell'utile netto delle società collegate 14 16 (16) % 10 32 % 57 73 (22) % Utile ante imposte 219 273 (20) % (53) NM 20 415 (95) % Imposte 52 119 (57) % 42 22 % 150 324 (54) % Utile al netto delle imposte 167 154 9 % (95) NM (130) 91 NM Voce eccezionale1 (176) - NM (41) NM (196) - NM Utile al netto delle imposte e della voce eccezionale (9) 154 NM (136) NM (326) 91 NM

Bilancio consolidato (in Crore di ₹) Principali voci di bilancio Al 31 marzo 2026 31 marzo 2025 Patrimonio netto totale 8,162 8,125 Debito netto 4,140 4,199 Totale 12,302 12,324 Asset fissi netti 9,784 9,110 Asset tangibili 4,843 4,534 Asset intangibili, compreso l'avviamento 3,841 3,599 Certificazione CSWIP (compresi IAUD2) 1,100 977 Capitale di esercizio netto 2,057 2,798 Altri asset3 462 416 Asset totali 12,302 12,324

2. IAUD – Asset intangibili in corso; 3. Gli altri asset comprendono gli investimenti e le attività per imposte anticipate (al netto)

Teleconferenza sui risultati

Piramal Pharma Limited organizzerà una teleconferenza per investitori/analisti il 29 aprile 2026 dalle9:30 alle 10:15 (IST) per discutere i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno fiscale 2026.

I dettagli per partecipare alla teleconferenza sono i seguenti:

Evento Luogo e ora Numero di telefono Teleconferenza il 29 aprile 2026 India – 9:30 IST +91 22 6280 1461/+91 22 7115 8320 (numero principale) 1 800 120 1221 (numero verde) Stati Uniti – 12:00 (Ora della costa orientale – New York) Numero verde 18667462133 Regno Unito – 5:00 (Ora di Londra) Numero verde 08081011573 Singapore – 12:00 (Ora di Singapore) Numero verde 8001012045 Hong Kong – 12:00 (Ora di Hong Kong) Numero verde 800964448 Express Join con Diamond Pass™ Utilizzare questo link per registrarsi in anticipo e ridurre i tempi di attesa al momento della partecipazione alla chiamata –Cliccare qui

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 171 stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione che si estende in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per ospedali, e Piramal Consumer Healthcare (PCH), che commercializza prodotti da banco per il benessere e la salute. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma | LinkedIn

1. Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.

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