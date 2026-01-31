Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026

MUMBAI, India, 31 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, sanitario e del benessere, ha annunciato oggi i risultati individuali e consolidati relativi al terzo trimestre (Q3) e ai primi nove mesi (9M) chiusi al 31 dicembre 2025.

Dati finanziari consolidati (in ₹ Crores o come indicato) Dettagli Q3FY26 Q3FY25 % su base annua 9MFY26 9MFY25 % su base annua Ricavi da attività operative 2.140 2.204 (3) % 6.117 6.397 (4) % CDMO 1.166 1.278 (9) % 3.207 3.659 (12) % CHG 668 654 2 % 1.948 1.928 1 % PCH 334 278 20 % 954 819 16 % EBITDA 239 350 (32) % 628 977 (36) % Margine EBITDA 11 % 16 % 10 % 15 % PAT al lordo dell'elemento atteso (95) 4 NM (297) (62) NM Elemento eccezionale (41) - NM (20) - NM PAT al netto dell'elemento atteso (136) 4 NM (317) (62) NM

Punti salienti del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026

Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "L'anno fiscale 2026 è stato un anno sottotono per la Società a causa dell'impatto della riduzione delle scorte e del rallentamento degli ordini nella fase iniziale del primo semestre dell'anno fiscale 2026 nel nostro settore CDMO. Tuttavia, negli ultimi tempi, stiamo assistendo ai primi segnali di ripresa con un aumento delle richieste di preventivo e degli ordini grazie al miglioramento dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico e all'aumento delle attività legate a fusioni e acquisizioni nel settore sanitario statunitense. Nel nostro settore CHG, stiamo investendo in nuovi prodotti e ampliando la nostra presenza nei mercati al di fuori degli Stati Uniti. L'acquisizione di marchi di nicchia come Kenalog, sinergico con la nostra attuale attività, è un passo importante in questa direzione. Il nostro business consumer continua a sovraperformare nei mercati di riferimento, con una solida crescita dei nostri marchi di punta.

Nonostante la crescita più lenta registrata nell'anno fiscale 2026, continuiamo a credere nelle prospettive di crescita a lungo termine delle nostre attività e le sosteniamo investendo in modo tempestivo in capacità e competenze. Il quarto trimestre è stato storicamente il trimestre più forte per l'azienda e prevediamo che tale tendenza si protrarrà anche quest'anno."

Principali risultati finanziari del terzo trimestre/primi nove mesi dell'anno fiscale 2026 Organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO): I finanziamenti nel settore biofarmaceutico nel secondo semestre dell'anno solare 2025 hanno mostrato segni di ripresa, con finanziamenti nel secondo semestre dell'anno solare 2025 quasi raddoppiati rispetto al primo semestre dello stesso anno e superiori di oltre il 50% rispetto al secondo semestre dell'anno solare 2024. Tuttavia, su base annua, i finanziamenti dell'anno solare 2025 sono rimasti invariati rispetto all'anno solare 2024. Si è osservato un significativo miglioramento nelle richieste di offerta insieme a un aumento degli ordini a partire da ottobre 2025. Crescita degli ordini sia da grandi aziende farmaceutiche che da aziende biotecnologiche di medie dimensioni. Le tendenze RFP/RFI per le nostre strutture estere con capacità differenziate sono rimaste positive. Questi siti hanno un margine lordo superiore e l'espansione di queste strutture può favorire la redditività in futuro. Il mantenimento dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico, insieme a un processo decisionale più rapido da parte dei clienti, sarà fondamentale per una crescita positiva nell'anno fiscale 2027. Investimento di 90 milioni di dollari per espandere gli stabilimenti di Lexington e Riverview, secondo i piani. Si registra un forte interesse da parte dei clienti per i nostri siti ubicati in Nord America, in particolare da parte di quelli che ricercano soluzioni onshore. Mantenimento dei nostri risultati record di categoria in termini di qualità - Conclusione positiva di 30 ispezioni normative, comprese 2 ispezioni della USFDA nei nove mesi del 2026. Continuiamo a mantenere il nostro status "Zero OAI". Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG): Acquisizione di Kenalog® -È stato stipulato un accordo per l'acquisizione di Kenalog® da Bristol-Myers Squibb con un pagamento interamente in contanti per un corrispettivo iniziale di 35 milioni di dollari e un corrispettivo contingente fino a 65 milioni di dollari.Kenalog® è un prodotto iniettabile a marchio con requisiti di produzione complessi, che integra il portafoglio di prodotti CHG. Si prevede che genererà un margine EBITDA in linea con i margini delle attività CHG esistenti.Prodotti anestetici per inalazione (IA) - Crescita superiore al mercato nel maturo mercato statunitense del sevoflurano, con una quota in termini di valore pari al 47%, in aumento rispetto al 44% registrato nel MAT (totale annuo mobile) a marzo 2024. (Fonte: IQVIA)Avviata la fornitura di sevoflurano dallo stabilimento Digwal a basso costo nei mercati RoW. Tuttavia, l'incremento iniziale è stato inferiore alle aspettative a causa di ritardi normativi.Terapia intratecale – La fornitura, che ha subito un impatto nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, si è normalizzata. Abbiamo mantenuto la nostra posizione di leader nel settore del baclofene intratecale negli Stati Uniti con una quota di mercato del 75% in termini di valore. (Fonte: IQVIA)Gestione del dolore con farmaci iniettabili – Le iniziative volte a risolvere i problemi di approvvigionamento stanno iniziando a dare risultati. Piramal Consumer Healthcare (PCH): I marchi di punta hanno continuato a rafforzarsi con una crescita del 30/23% su base annua nel terzo trimestre/nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026, contribuendo al 51% delle vendite totali PCH. La crescita è stata trainata principalmente da Little's, Lacto Calamine, CIR e i-range. Lancio di nuovi prodotti – Nel corso dei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026 sono stati lanciati 31 nuovi prodotti e SKU. Investimento di circa il 12% delle vendite PCH in media e promozioni nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026. Le vendite da e-commerce sono cresciute a un tasso del 50% su base annua nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2026, contribuendo per circa il 26% alle vendite PCH. Oltre il 40% delle vendite dell'e-commerce proviene dal quick commerce. Ottimizzazione del portafoglio e del mix dei canali di distribuzione - Impegno mirato alla crescita di marchi redditizi e canali di distribuzione con margini migliori.

Conto economico consolidato (in ₹ Crores o come indicato) Dettagli Trimestrale Nove mesi Q3FY26 Q3FY25 % su base annua Q2FY26 % su base trimestrale 9MFY26 9MFY25 % su base annua Ricavi da attività operative 2.140 2.204 (3) % 2.044 5 % 6.117 6.397 (4) % Altro reddito 43 12 256 % 66 (34) % 167 93 80 % Reddito totale 2.183 2.216 (2) % 2.109 3 % 6.285 6.490 (3) % Costo del materiale 786 806 (2) % 703 12 % 2.183 2.277 (4) % Spese per i dipendenti 600 556 8 % 611 (2) % 1.830 1.695 8 % Altre spese 558 504 11 % 571 (2) % 1.643 1.541 7 % EBITDA 239 350 (32) % 224 7 % 628 977 (36) % Interessi passivi 89 103 (14) % 82 8 % 258 318 (19) % Ammortamento 213 197 8 % 203 5 % 613 574 7 % Quota dell'utile netto delle società collegate 10 17 (40) % 15 (31) % 44 57 (23) % Utile ante imposte (53) 67 NM (46) NM (199) 142 NM Imposte 42 63 (33) % 53 (20) % 98 204 (52) % Utile al netto delle imposte (95) 4 NM (99) NM (297) (62) NM Voce eccezionale1 (41) - NM - NM (20) - NM Utile al netto delle imposte e della voce eccezionale (136) 4 NM (99) NM (317) (62) NM 1. Q3FY26 - Include indennità di fine rapporto e liquidazione delle ferie a causa dell'impatto della modifica alla legge LWF ₹ 26 Crs. e accordo con i clienti CDMO ₹ 15 Crs. 9MFY26 – Include voci eccezionali del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 parzialmente compensate da proventi una tantum per insolvenza ricevuti nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026 da una richiesta di risarcimento presentata contro un fornitore terzo di CHG da parte di ₹ 21Crs.

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 171 stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per ospedali, e Piramal Consumer Healthcare (PCH), che commercializza prodotti da banco per il benessere e la salute. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

1. Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.

