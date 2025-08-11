Quercus ed Elionia concludono un finanziamento da 76 milioni di euro per la costruzione di tre impianti di biometano in Italia con un pool di banche

Il finanziamento sarà garantito al 50% da SACE

LUSSEMBURGO e MILANO, 11 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Quercus Real Assets, specialista europeo nel settore delle energie rinnovabili, attraverso una delle sue società affiliate, ed Elionia, veicolo di investimento di un importante family office tradizionalmente legato all'armamento navale, attraverso la loro joint venture QGM, hanno appena concluso un finanziamento per tre impianti di biometano che saranno costruiti nel Nord Italia. Il project financing da 76 milioni di euro è stato organizzato da un pool di tre banche, BNL BNP Paribas (Mandated Lead Arranger, Agent Bank e Sace Agent), Banco BPM e Mediocredito Centrale. SACE, il gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze specializzato nel sostegno alla crescita delle imprese italiane, garantirà il 50% del finanziamento.

Si tratta dei primi tre progetti di un portafoglio che conta oltre venti iniziative simili nella stessa area. Gli impianti saranno costruiti nei prossimi dieci mesi e saranno gestiti utilizzando sottoprodotti agricoli e deiezioni animali.

Diego Biasi, co-fondatore e CEO di Quercus, e Danilo Fumarola, co-fondatore e CEO di Elionia, confermano: "Abbiamo attinto da un'esperienza di successo maturata nel 2013, dove Quercus ha costruito il primo impianto a digestione anaerobica ad est di Londra attraverso una joint venture con Green Investment Bank, controllata dal Tesoro britannico. La nostra idea è quella di continuare a perseguire investimenti sostenibili in Italia e, in futuro, anche nel resto d'Europa. Gli ultimi quindici anni sono stati monopolizzati da investimenti rinnovabili negli"elettroni"; in futuro vedremo sempre più una combinazione di "elettroni" e "molecole" di biocarburanti e questo supporta le nostre forti aspettative nel settore del biometano".

Gli sponsor sono stati assistiti da Legance, Ficthner e Rothschild & Co., rispettivamente in qualità di consulenti legali, tecnici e finanziari. Le banche sono state assistite da Ashurst in qualità di consulente legale.

About Quercus Real AssetsQuercus Real Assets Limited is a renewable energy specialist focused on energy transition investments, with offices in London and Dubai.

Diego Biasi and Simone Borla founded Quercus by establishing a Luxembourg-based fund which successfully completed over €1bn in gross investments from inception in five different successful strategies. In January 2020, Diego Biasi started to steer Quercus's business in response to the evolution of the energy sector into a more diversified strategic investment approach. Quercus has successfully completed over 40 deals up to date.

Since 2010 the strategy of the company has been founded on the belief that the creation of long-term environmental and social capital underpins and strengthens investors' and shareholders' returns. Quercus is committed to developing business opportunities and supporting responsible investments for sustainable income and capital returns while contributing to a carbon-neutral future.

About Elionia

Elionia is an investment vehicle dedicated to renewable energy and is part of a diverse and extensive portfolio managed by a prominent European family office based in Monaco. The portfolio spans multiple asset types, with a notable focus on legacy investments in shipping (www.gestionmaritime.com).

Founded by Danilo Fumarola, Elionia was created with the vision of assembling a global portfolio of assets that are strategically positioned to generate energy from renewable sources.

