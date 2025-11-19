Raccoon 2 SE di RoboUP supera le 400 unità su Kickstarter: la più grande offerta del Black Friday è ora attiva

SHENZHEN, Cina, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il nuovissimo robot tagliaerba di RoboUP, Raccoon 2 SE, continua a riscuotere un enorme successo su Kickstarter, superando le 400 unità finanziate nei primi 3 giorni dal lancio. Progettato appositamente per i piccoli giardini, il Raccoon 2 SE offre una soluzione semplice, conveniente e affidabile per i proprietari di abitazioni occupati. Per festeggiare questo traguardo, RoboUP ha lanciato ufficialmente il suo Black Friday Double Deal, con l'offerta dello sconto più grande dell'anno. I finanziatori possono ora assicurarsi il Raccoon 2 SE con un garage extra e 2 set di lame (18 lame in totale), il tutto a un prezzo imbattibile.

Di fronte al crescente interesse, il team ha risposto ad alcune delle domande più frequenti poste dalla comunità:

D: Il tagliaerba è progettato per 500 m², ma il mio prato è di 600 m². Sarà in grado di tagliare l'erba in modo efficace?R: SÌ. Consigliamo il Raccoon 2 SE per prati fino a 500 m², ma può funzionare su aree fino a 600 m². Per prati di dimensioni superiori a 600 m², è ancora possibile tagliare l'erba, ma l'efficienza potrebbe risultare ridotta.

D: Dove spedite e quali sono le tariffe?R: Effettuiamo spedizioni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Unione europea, con spese di spedizione e doganali completamente coperte per i finanziatori.

D: La produzione in serie avrà inizio a breve?R: SÌ. Poiché abbiamo raggiunto l'obiettivo della nostra campagna Kickstarter in 5 minuti, la produzione in serie è già prevista per gennaio. Tutti i finanziatori riceveranno le loro unità prima della nuova stagione di falciatura. La produzione avrà luogo presso gli stabilimenti Topband di Huizhou, dotati di 178 linee di produzione, un valore di produzione annuale di 981 milioni di dollari e una capacità produttiva di 185,81 milioni di unità all'anno, con la garanzia di elevata efficienza e rigorosi controlli di qualità.

D: Come funzionano gli accessori?R: Garage: protegge il tagliaerba quando è all'aperto e ne prolunga la durata.Picchetti: definiscono i confini o creano zone vietate quando i confini non sono chiari.Ruote anteriori sostituibili: mantengono un funzionamento regolare anche dopo un uso prolungato.Lame: sostituiscono le lame usurate per un taglio uniforme e sicuro.Fari: consentono la mappatura automatica multizona.

I tutorial sono disponibili sul canale YouTube di RoboUP.

Per molti proprietari di piccoli giardini, tagliare l'erba non è il compito più difficile, ma il tempo non ha prezzo. Se un tagliaerba con configurazione, mappatura automatica, taglio e ricarica semplici, evitamento ostacoli tramite IA, controllo tramite app e programmazione flessibile può restituirti i tuoi weekend, perché non acquistarne uno ora con uno sconto di quasi il 50% durante il Black Friday? Tutti meritano una vita all'aria aperta più rilassata e piacevole.

