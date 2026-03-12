Sky Labs annuncia il supporto all'"Established Investigator Award for Clinical Hypertension" dell'American Heart Association

SEOUL, Corea del Sud, 12 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs ha annunciato il 12 che sosterrà l'Established Investigator Award for Clinical Hypertension, sviluppato dall'American Heart Association (l'Associazione).

Questo supporto segue la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) con l'Associazione lo scorso settembre. Si prevede che contribuirà in modo significativo al progresso della ricerca sull'ipertensione a livello globale.

Sky Labs fornirà supporto all'Established Investigator Award for Clinical Hypertension, che offrirà finanziamenti a un totale di tre ricercatori di eccellenza che hanno raggiunto risultati straordinari nel campo della ricerca sull'ipertensione dal 2026 al 2028.

Durante questo periodo, Sky Labs fornirà circa 90.000 dollari statunitensi di finanziamento totale all'Associazione. Questo importo include gli onorari annuali per i ricercatori selezionati, nonché tutti i costi relativi al programma necessari per il funzionamento del premio.

Tra i requisiti di idoneità vi è l'appartenenza allo Scientific Council on Hypertension dell'Associazione.

Jack Byunghwan Lee, CEO di Sky Labs, ha dichiarato:"È per noi un grande onore sostenere l'American Heart Association e contribuire ai risultati della ricerca di livello mondiale sull'ipertensione. Intensificheremo la ricerca clinica per convalidare l'efficacia delle soluzioni di gestione della pressione arteriosa, continuando al contempo a impegnarci nella ricerca e sviluppo per supportare queste iniziative."

Sky Labs è un'azienda di healthcare basata sull'intelligenza artificiale che fornisce soluzioni innovative per la gestione delle malattie croniche attraverso "CART", il primo monitor indossabile della pressione arteriosa di livello medico al mondo in formato anello.

Fondata nel settembre 2015, Sky Labs è un'azienda sanitaria che sviluppa e gestisce "CART", un dispositivo medico a forma di anello e una piattaforma per il monitoraggio dei pazienti con malattie croniche. Dal primo CART sviluppato nel 2020 per il monitoraggio della fibrillazione atriale utilizzando segnali cardiaci provenienti da sensori ottici, l'azienda ha ampliato le proprie capacità tecnologiche. Nel 2023, Sky Labs ha ottenuto l'approvazione come dispositivo medico per "CART BP pro", un monitor a forma di anello progettato per la misurazione della pressione arteriosa nelle 24 ore. Nel 2024, CART BP pro è stato riconosciuto dal Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) nell'ambito della procedura medica esistente di "monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa nelle 24 ore" (codice di rimborso "E6547") ed è attualmente prescritto in ospedali e cliniche in tutta la Corea. Inoltre, nel settembre 2025 l'azienda ha lanciato "CART BP", un monitor della pressione arteriosa a forma di anello destinato ai consumatori, disponibile tramite il suo negozio online ufficiale e vari altri canali online.

