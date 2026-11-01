SKYWORTH Solar annuncia il lancio globale di Solavita come marchio per le microreti intelligenti

SHENZHEN, Cina, 1 novembre 2026 /PRNewswire/ -- SKYWORTH Solar ha ufficialmente annunciato il lancio globale di Solavita, il suo marchio dedicato alle soluzioni di microrete intelligenti. Posizionandosi strategicamente come "esperto di microreti intelligenti per svariati scenari energetici", Solavita riunisce il vasto portafoglio di soluzioni e l'infrastruttura di servizi dell'azienda sotto un'identità globale unificata, facendo leva sulla sua presenza internazionale in rapida espansione.

Affrontare la flessibilità della rete e il valore del sistema a lungo termine

Il lancio avviene in un momento in cui i sistemi elettrici devono far fronte a una crescente richiesta di flessibilità. L'aggiornamento di metà anno 2026 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia sul settore elettrico sottolinea l'importanza di disporre di risorse flessibili e di un utilizzo più efficiente delle infrastrutture, di pari passo con l'espansione della produzione da fonti rinnovabili. Per i clienti, le priorità variano a seconda del mercato: gestire i costi dell'elettricità, utilizzare una maggiore quantità di energia solare prodotta localmente o mantenere l'alimentazione dei carichi essenziali laddove la fornitura dalla rete elettrica non è affidabile.

"Man mano che l'energia rinnovabile diventa più distribuita, le prestazioni a lungo termine dell'intero sistema assumono un'importanza crescente", ha affermato Fan Ruiwu, presidente di SKYWORTH Solar. "Consideriamo tale performance come il fondamento della nostra attività energetica internazionale. Con Solavita, uniamo le nostre competenze attorno a un approccio condiviso allo sviluppo di soluzioni e ai servizi, collaborando al contempo con partner locali per adattare l'offerta a ciascun mercato. Il nostro obiettivo è il valore che questi sistemi offrono lungo tutto il loro ciclo di vita."

Soluzioni per diverse esigenze energetiche

Per affrontare la duplice sfida della volatilità della rete e dei costi operativi, Solavita progetta i propri sistemi basandosi su una filosofia architetturale che privilegia la stabilità di tipo "grid-forming", l'automazione intelligente, l'efficienza tra diverse generazioni tecnologiche e una sicurezza multilivello. Trasformando questi principi tecnici in applicazioni pratiche, il marchio introduce una matrice completa di soluzioni su misura per le specifiche esigenze del mercato.

Per gli utenti residenziali, la suite SolaHome si avvale di un avanzato sistema di gestione dell'energia domestica (HEMS) per coordinare in modo fluido l'impianto fotovoltaico sul tetto, i sistemi di accumulo a batteria e i carichi domestici flessibili, come le pompe di calore e i dispositivi di ricarica per veicoli elettrici. Nei mercati caratterizzati da tariffe elettriche dinamiche, come quello tedesco, l'HEMS automatizza la gestione dell'energia per sfruttare i periodi in cui i prezzi sono bassi. Questo valore pratico è evidenziato da una recente installazione residenziale a Jesteburg, in Germania, che combina 18,9 kW di energia solare sul tetto con 20,48 kWh di accumulo in batteria. Solavita riferisce quasi 50 € di vantaggi derivanti dall'arbitraggio dei prezzi dell'elettricità durante il primo mese di funzionamento con tariffe dinamiche.

Andando oltre l'ambito domestico, il portafoglio si amplia con SolaBiz, che integra sistemi solari distribuiti, stoccaggio commerciale e gestione intelligente dell'energia, aiutando fabbriche e spazi commerciali a contenere i costi legati ai picchi di domanda e a proteggersi da eventuali interruzioni della rete elettrica.

Per esigenze su scala di rete (utility) o in contesti off-grid, SolaMatrix offre soluzioni di stoccaggio scalabili in container, oltre alla gestione di microreti, puntando a stabilizzare l'integrazione delle fonti rinnovabili in ambienti caratterizzati da reti elettriche deboli.

Infine, per garantire l'accesso all'energia in contesti caratterizzati da elevata mobilità, SolaGo propone sistemi solari da balcone di tipo "plug-and-play" e soluzioni di alimentazione portatili, ideali per attività all'aperto e come riserva energetica in situazioni di emergenza; ciò completa l'offerta di Solavita, coprendo l'intero spettro delle moderne applicazioni energetiche.

Base ingegneristica globale e realizzazione dell'ecosistema

Per garantire un'implementazione affidabile e il valore a lungo termine degli asset associati a queste diverse soluzioni, SKYWORTH Solar sostiene Solavita avvalendosi di una solida base ingegneristica a livello globale.

Sul fronte tecnologico, il Centro tecnologico per le microreti intelligenti (Smart Microgrid Technology Centre) collega la ricerca d'avanguardia all'ingegnerizzazione dei prodotti, avvalendosi di collaborazioni accademiche con l'Università di Tianjin e l'Università di Hainan. Questa pipeline è ulteriormente rafforzata da una piattaforma di test completa a Haikou – la cui messa in servizio è prevista entro la fine del 2026 – destinata a validare rigorosamente i sistemi connessi alla rete, quelli operanti in modalità isolata e quelli di formazione della rete.

La piattaforma digitale InfraCosmos supporta la gestione dei dati lungo l'intero ciclo di vita, il monitoraggio operativo e l'identificazione dei guasti. Mette in relazione le informazioni sul sistema con l'assistenza e la manutenzione, aiutando i team a monitorare le prestazioni e a rispondere a problemi operativi.

Oltre all'hardware e al software, queste basi si estendono a un'esecuzione flessibile della catena di fornitura e alla realizzazione strategica di progetti. Solavita adotta il modello F+D+EPC+O (Finanziamento, Sviluppo, Ingegneria, Approvvigionamento, Costruzione e Gestione operativa) per il coordinamento di progetti su larga scala basati su un approccio asset-light, affiancandolo a un modello di cooperazione localizzato, denominato PD2C, già attivamente implementato in mercati come quello tedesco e quello italiano, al fine di garantire un servizio rapido e su misura per le specificità di ciascun mercato.

Queste competenze sono alla base del posizionamento di Solavita come esperta in microreti intelligenti, capace di coniugare lo sviluppo dei sistemi con la loro realizzazione a livello locale e con un'assistenza continuativa. L'obiettivo è rendere i sistemi energetici integrati pratici da implementare e supportare in ciascun mercato.

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