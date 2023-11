Stefanini rafforza la presenza italiana e rumena nell'EMEA tramite l'Assunzione Strategica di Talenti e l'acquisizione di Solve.it

BUCAREST, Romania, 7 novembre 2023 /PRNewswire/-- Stefanini Group sta espandendo strategicamente la propria presenza nella regione EMEA, ponendo particolare attenzione su Italia e Romania. In Italia è stata l'acquisizione di Solve.it (una società che offre servizi IT) a consolidare gli sforzi di crescita di Stefanini in Europa. Allo stesso tempo, Stefanini sta attuando una solida strategia di espansione in Romania, dove negli ultimi anni ha già acquisito una società di cybersecurity e un'agenzia di marketing digitale, pianificando ulteriore crescita e assunzioni. Questo duplice approccio sottolinea la dedizione di Stefanini a consolidare la propria posizione in questi mercati critici e affermare il proprio ruolo significativo nel panorama tecnologico EMEA.

In Italia, l'acquisizione strategica di Solve.it rafforza la presenza di Stefanini con i suoi 200 dipendenti e le sue competenze in infrastrutture IT, assistenza agli utenti finali, nonché per le piattaforme come LINFA e ServiceNow. Con un tasso di rinnovo dei contratti che tocca quasi il 100%, la fidelizzazione dei clienti è stata un fattore chiave per concludere la vendita, e questa mossa si sposa perfettamente con l'enfasi posta da Stefanini per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche. I fondatori e la dirigenza di Solve.it daranno un contributo attivo per un'integrazione fluida che preservi la cultura dell'azienda. Questa acquisizione segna l'ingresso di Stefanini nel mercato italiano, il che migliorerà la sua presenza locale e coinvolgerà ulteriormente i clienti nei principali Paesi europei.

Farlei Kothe, CEO di Stefanini EMEA, ha sottolineato l'importanza strategica dell'acquisizione, affermando che: "L'acquisizione di Solve.it ha un'importanza strategica che ci consente di stabilire una presenza locale nei principali Paesi europei. Questa presenza locale è fondamentale per aggiudicarsi nuovi clienti e lavorare più a stretto contatto con loro. Significa trovarsi dove si trovano i nostri clienti e offrire loro i servizi di alta qualità che si aspettano. "

L'azienda offre una gamma diversificata di servizi, tra cui sviluppo e manutenzione delle applicazioni, Cyber Security, Piattaforma M365, infrastruttura Cloud e ibrida, nonché assistenza tecnica da remoto. Nel 2023, Stefanini ha ampliato la propria forza lavoro In Italia con l'integrazione di Solve.it nell'ecosistema Stefanini EMEA.

Marco Stefanini, CEO e fondatore globale di Stefanini Group, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nei confronti dell'inclusività, dichiarando: "Stiamo assumendo in ogni città della Romania. Adesso, nel settore tecnologico, possiamo essere più democratici e dare delle possibilità anche ai dipendenti delle città più piccole, in qualsiasi parte del mondo. Il nostro obiettivo, da un punto di vista imprenditoriale, è quello di restare in prima linea in un settore tecnologico che è in continua evoluzione. Siamo aperti alle nuove tecnologie e incoraggiamo i nostri dipendenti a esplorare e sperimentare nuovi approcci, cosa fondamentale per la nostra strategia incentrata sull'innovazione continua."

Stefanini, una multinazionale tecnologica globale originaria del Brasile, vanta 35 anni di esperienza in ben 41 Paesi. L'azienda è incentrata sull'innovazione, offre servizi chiave nel settore e assiste i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale. Il suo portafoglio completo è in linea con le tendenze di mercato come: automazione, cloud, IoT e UX, cosa che ha fatto ottenere all'azienda riconoscimenti e premi per l'innovazione. Stefanini offre una vasta gamma di soluzioni, tra cui consulenza all'avanguardia, marketing, mobilità, campagne personalizzate e intelligenza artificiale, oltre a servizi tradizionali come Service Desk, Field Service e Outsourcing (BPO).

