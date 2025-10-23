Supermicro amplia il suo portafoglio di soluzioni per i fornitori di servizi cloud con il nuovo MicroBlade® 6U a 20 nodi basato sui processori AMD EPYC™ serie 4005

SAN JOSE, California, 24 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di complete soluzioni IT per AI, cloud, storage e 5G/edge, annuncia l'ultima aggiunta alla serie di server CPU EPYC™ 4005 basati su AMD, ottimizzati per offrire performance elevate, efficienza e convenienza. Supermicro presenterà la nuova soluzione multi-nodo MicroBlade, ideale per le aziende alla ricerca di una soluzione scalabile e conveniente con gestione centralizzata per alimentazione, raffreddamento e networking.

"Continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio con il nuovo Supermicro MicroBlade, che incorpora i processori AMD EPYC serie 4005", afferma Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Questa aggiunta alla nostra riuscita linea di prodotti basata su EPYC fornisce una soluzione informatica ecologica e molto conveniente per i fornitori di servizi cloud. Un singolo rack 48U può contenere fino a 160 server e 16 switch Ethernet, consentendo un'enorme potenza di elaborazione con switch integrati per ogni contenitore.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

I sistemi Supermicro MicroBlade basati su AMD EPYC 4005 sono realizzati sulla base dell'esclusiva architettura a blocchi di Supermicro per offrire efficienza, scalabilità e convenienza senza pari. Offrono un'ampia gamma di vantaggi ai clienti dei data center, tra cui una riduzione fino al 95% dei cavi, un risparmio di spazio del 70% e un risparmio energetico del 30% rispetto ai tradizionali server 1U. Ciò non solo aiuta le aziende a massimizzare i risparmi sul TCO, ma apre anche maggiori opportunità per modernizzare in modo efficace i propri data center.

Supermicro MicroBlade contiene uno switch di rete 10GbE a doppia porta, che semplifica le topologie di rete e consente più istanze di server per rack. Le funzionalità di gestione dello chassis includono moduli di gestione dello chassis ridondanti, interfacce IPMI standard di settore aperte e API Redfish, che riducono la complessità della gestione del sistema.

Ogni blade server MicroBlade supporta una singola CPU AMD EPYC™ 4005 con un massimo di 16 core, 192 GB di memoria DDR5 e una GPU FHFL a doppio slot. Il sistema MicroBlade 6U può contenere fino a 20 server blade individuali, 2 switch Ethernet e 2 moduli gestionali, e con la ridondanza N+N rappresenta una soluzione ideale e conveniente per hosting dedicato, VDI, giochi online e inferenza AI.

"Abbiamo progettato le CPU AMD EPYC serie 4005 attorno alle esigenze dei nostri partner di sistema, creando un processore che consente di sviluppare soluzioni aziendali differenziate e convenienti", ha affermato Derek Dicker, vicepresidente aziendale del comparto Enterprise e HPC Business presso AMD. "Le funzionalità di memoria e I/O, coniugate con la nostra recentissima architettura 'Zen 5', offrono ai partner tecnologici la flessibilità necessaria per creare sistemi potenti ma convenienti, in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle aziende in crescita e degli hoster dedicati".

Il processore AMD EPYC™ 4005 è il cuore di questa soluzione innovativa. Offrendo fino a 16 core e 32 thread con un TDP di soli 65 W, a garanzia dell'equilibrio tra performance ed efficienza, a un prezzo accessibile. Supermicro MicroBlade TPM 2.0 e AMD Infinity Guard aiutano i data center a fornire un ulteriore livello di sicurezza per la tutela dei dati, riducendo al contempo costi e complessità.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a creare innovazioni per il mercato delle infrastrutture IT aziendali, del cloud, dell'IA e 5G telco/edge. Offriamo soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dei sistemi di alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il pluripremiato portafoglio di soluzioni Server Building Block® consente ai clienti di ottimizzare il carico di lavoro e le applicazioni scegliendo da un'ampia famiglia di sistemi realizzati con i nostri blocchi predefiniti flessibili e riutilizzabili che supportano un'offerta completa insieme di fattori di forma, processori, memoria, GPU, soluzioni di archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

