Supermicro annuncia il supporto per le imminenti piattaforme NVIDIA Vera Rubin NVL72 e HGX Rubin NVL8 e una maggiore capacità produttiva su rack per soluzioni IA raffreddate a liquido

I prodotti Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) e la tecnologia Advanced Direct Liquid Cooling (DLC) con progettazione/produzione interna di Supermicro con sede negli Stati Uniti accelerano i tempi di implementazione dell'infrastruttura IA raffreddata a liquido di nuova generazione

SAN JOSE, California, 5 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per intelligenza artificiale, cloud, storage e 5G/edge, ha annunciato oggi l'espansione della capacità produttiva e delle capacità di raffreddamento a liquido, in collaborazione con NVIDIA, per consentire il primo lancio sul mercato di soluzioni su scala di data center ottimizzate per le piattaforme NVIDIA Vera Rubin e Rubin. Grazie allo sviluppo accelerato e alla collaborazione con NVIDIA, Supermicro è in una posizione unica per implementare rapidamente i sistemi di punta NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX™ Rubin NVL8. L'approccio collaudato di Supermicro allo sviluppo di prodotti Data Center Building Block Solutions (DCBBS) garantisce una produzione semplificata, ampie opzioni di personalizzazione e tempi di implementazione più brevi, offrendo ai clienti un vantaggio competitivo decisivo nell'infrastruttura IA di nuova generazione.

"La partnership di lunga data stretta tra Supermicro e NVIDIA e le nostre soluzioni agili basate su elementi modulari ci consentono di immettere sul mercato piattaforme di intelligenza artificiale all'avanguardia più velocemente di altri produttori", spiega Charles Liang, presidente e ceo di Supermicro. "Grazie alla nostra ampia esperienza produttiva e alla nostra competenza leader nel campo del raffreddamento a liquido, stiamo consentendo agli hyperscaler e alle aziende di implementare l'infrastruttura delle piattaforme NVIDIA Vera Rubin e Rubin su larga scala con velocità, efficienza e affidabilità senza pari".

Inoltre la piattaforma NVIDIA Vera Rubin trae vantaggio dalla nuova tecnologia di rete NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics, basata sull'ASIC Ethernet Spectrum-6 (switching a 102,4 Tb/s su TSMC 3nm con ottica co-confezionata SerDes da 200G e buffer completamente condivisi). Ciò garantisce un'efficienza energetica 5 volte superiore, un'affidabilità 10 volte superiore e un tempo di attività dell'applicazione 5 volte superiore rispetto alle ottiche collegabili tradizionali. I modelli disponibili sono SN6800 raffreddato a liquido (CPO da 409,6 Tb/s, 512 porte 800G), SN6810 (CPO da 102,4 Tb/s, 128 porte 800G) e SN6600 (collegabile, 128 porte 800G, raffreddato ad aria/liquido). A completare il tutto, le soluzioni di storage basate su Supermicro che utilizzano il server di storage all-flash Petascale e il sistema JBOF che supporta la DPU NVIDIA BlueField -4 che esegue una varietà di soluzioni di gestione dei dati.

Gli investimenti strategici di Supermicro in impianti di produzione ampliati e in una gamma completa di tecnologie di raffreddamento a liquido end-to-end sono concepiti appositamente per semplificare la produzione e l'implementazione delle piattaforme NVIDIA Vera Rubin e Rubin completamente raffreddate a liquido. In combinazione con l'architettura modulare DCBBS, queste funzionalità accelerano l'implementazione e il time-to-online consentendo una configurazione rapida, una convalida rigorosa e un ridimensionamento integrato delle piattaforme ad alta densità, garantendo ai clienti i vantaggi di essere i primi sul mercato.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a creare innovazioni per il mercato delle infrastrutture IT aziendali, del cloud, dell'IA e 5G telco/edge. Offriamo soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dei sistemi di alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

