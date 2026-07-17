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Truist rende noti i risultati del secondo trimestre 2026

17 luglio 2026 | 15.59
LETTURA: 1 minuti

CHARLOTTE, Carolina del Nord, 17 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha reso noti i risultati del secondo trimestre del 2026. Alle ore 8.00 ET di oggi, gli investitori possono accedere in tempo reale alla conferenza sugli utili del secondo trimestre 2026 tramite webcast o chiamata come segue:

app.webinar.net/oM9yPobVKXd

La pubblicazione dei risultati finanziari, la presentazione per gli investitori, compreso un allegato che riconcilia le informazioni non GAAP, e il Riepilogo trimestrale della performance del secondo trimestre 2026 di Truist, che contiene prospetti finanziari dettagliati, sono disponibili sul sito web dedicato alle Relazioni con gli investitori di Truist all'indirizzo https://ir.truist.com/earnings. La conferenza sarà disponibile per la riproduzione sul sito web per 30 giorni.

Informazioni su Truist

Truist Financial Corporation è una società di servizi finanziari orientata agli obiettivi, impegnata a ispirare e costruire vite e comunità migliori. Con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, Truist detiene una quota di mercato leader in molti dei mercati in forte crescita degli Stati Uniti e offre un'ampia gamma di prodotti e servizi attraverso attività all'ingrosso e al dettaglio, tra cui servizi bancari per privati e piccole imprese, servizi bancari commerciali e aziendali, servizi bancari di investimento e mercati dei capitali, gestione patrimoniale, pagamenti e attività di credito specializzato. Truist è una delle prime 10 banche commerciali, con un patrimonio totale di 556 miliardi di dollari al 30 giugno 2026. Truist Bank, membro FDIC. Equal Housing Lender (Istituto di credito per le pari opportunità abitative). Scopri di più su Truist.com.

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