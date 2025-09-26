VAPORESSO presenta ARMOUR ULTRA per superare i limiti delle box mod con una potenza di livello superiore

PARIGI, 26 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Per festeggiare il suo decimo anniversario di impegno nell'innovazione, VAPORESSO ha lanciato ARMOUR ULTRA, un dispositivo DTL rivoluzionario che supera i limiti delle box mod tradizionali. In qualità di primo "ultra mod" al mondo, combina una forma compatta con la durata record della batteria, una protezione robusta e performance superiori, stabilendo un nuovo e coraggioso standard in termini di potenza e affidabilità.

La soluzione da 5500 mAh ultra-compatta, ridefinita per la massima durata

Alimentato da una mega batteria da 5500 mAh, ARMOUR ULTRA offre le performance DTL integrate di massima durata al mondo: circa la potenza di due batterie 18650. E non solo integra una batteria a lunga durata, ma è anche più piccolo e leggero del 25% rispetto ad ARMOUR S. Con le dimensioni più compatte e la batteria integrata di maggior durata della categoria, vanta un design elegante che fa sempre bella figura, ovunque. Una sola ricarica consente ai clienti di continuare a utilizzare il prodotto fino a 3 giorni. Per spostamenti quotidiani o avventure all'aria aperta, è il compagno affidabile, sempre e dappertutto.

Quad-proof, la ridefinizione per un'ultra-durata

Oltre alle performance di lunga durata, ARMOUR ULTRA è progettato per resistere anche alle condizioni del mondo reale. Ha ottenuto le certificazioni IP68 e IP69K ed è quindi completamente resistente alla polvere, all'acqua e ai getti d'acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Resiste a cadute fino a 1,2 metri e quindi è conforme persino allo standard militare MIL-STD-810H per i test di caduta. Grazie a queste credenziali, ARMOUR ULTRA è pronto per avventure all'aria aperta, condizioni meteorologiche estreme o persino sfide sul posto di lavoro in cui i dispositivi comuni probabilmente fallirebbero. Inoltre, ulteriori punti di forza quali il design anti-perdita con riempimento dall'alto, la protezione dell'atomizzatore, la copertura di protezione USB e i pulsanti sigillati garantiscono ulteriormente l'affidabilità del dispositivo, ovunque.

GTi con Dual Mesh, ridefinito per l'ultra-uniformità dell'aroma

Grazie alle bobine GTi Dual Mesh migliorate, ARMOUR ULTRA prolunga la durata della bobina del 30%, offrendo al contempo un vapore più ricco e livelli aromatici più definiti. La struttura a doppio flusso d'aria con ingressi espansi garantisce un gusto forte e diretto e riduce il rumore per un'aspirazione più fluida. Ulteriormente potenziato dalla modalità Boost del chip AXON, l'aroma in uscita diventa più potente e costante, raggiungendo una stabilità maggiore del 25% rispetto alla modalità Pulse.

Con ARMOUR ULTRA, VAPORESSO stabilisce un nuovo punto di riferimento per i box mod, offrendo una resistenza senza pari, una resilienza di livello militare e uno svapo a performance elevate in un design compatto. Questo lancio rafforza l'impegno decennale del marchio verso l'innovazione e la sua visione di superare i confini della tecnologia e del design per i vaper di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni visitare la pagina https://www.vaporesso.com/series-product/armour-series/armour-ultra

