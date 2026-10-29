VeriSilicon presenta GLTiny™: un modello di programmazione per GPU 3D destinato a dispositivi indossabili a bassissimo consumo e con uso efficiente della memoria

Il modello GLTiny ottimizzato porta una grafica 3D avanzata sui dispositivi indossabili con risorse limitate basati su GPU OpenGL ES

SHANGHAI, 29 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato GLTiny, un innovativo modello di programmazione per unità di elaborazione grafica (GPU) 3D, progettato per dispositivi indossabili soggetti a rigorosi vincoli di consumo energetico e memoria. Dotato di un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) semplificata e di un driver ultraleggero, GLTiny consente agli sviluppatori di sfruttare le funzionalità grafiche 3D della serie IP GPU Nano OpenGL ES di VeriSilicon per smartwatch, occhiali intelligenti e altri dispositivi indossabili di nuova generazione con risorse limitate.

Grazie alla vasta esperienza di VeriSilicon nelle applicazioni grafiche per dispositivi indossabili, GLTiny integra funzioni di rendering configurabili che consentono agli sviluppatori di definire facilmente i propri requisiti di rendering, utilizzando in modo efficiente le funzionalità della GPU OpenGL ES sottostante. Questo approccio semplificato riduce drasticamente l'occupazione di memoria del driver e il carico sulla CPU, migliorando l'efficienza energetica e ottimizzando le prestazioni dei dispositivi indossabili con risorse limitate.

GLTiny offre il supporto nativo per il rendering di modelli 3D standard glTF™, consentendo agli sviluppatori di importare direttamente i contenuti glTF e di eseguirne il rendering tramite le API GLTiny. Supporta funzionalità fondamentali quali i modelli di illuminazione, lo skinning scheletrico e i morph target, oltre al supporto completo delle animazioni glTF, compresi la riproduzione flessibile, il passaggio da una clip di animazione all'altra e il controllo della velocità di riproduzione. GLTiny supporta inoltre effetti visivi quali la sfocatura gaussiana e gli effetti increspatura, con API semplificate progettate per agevolare lo sviluppo della grafica 3D. GLTiny può inoltre essere combinato con il driver di grafica vettoriale VGLite di VeriSilicon per formare un innovativo driver ibrido, che consente il rendering coordinato della grafica vettoriale 2.5D e dei modelli 3D all'interno dello stesso fotogramma.

"Il consumo energetico e l'occupazione di memoria sono due degli aspetti più critici nei dispositivi indossabili, per i quali è essenziale offrire esperienze visive avanzate pur rispettando rigorosi vincoli di risorse", ha dichiarato Weijin Dai, Chief Strategy Officer, vicepresidente esecutivo e direttore generale della divisione IP di VeriSilicon. "Grazie alla nostra vasta esperienza nella grafica per dispositivi indossabili e alla stretta collaborazione con i principali produttori di SoC e dispositivi indossabili, abbiamo sviluppato GLTiny per affrontare queste sfide. Sulla scia del successo del modello di programmazione per GPU 2.5D VGLite di VeriSilicon, diventato uno standard di fatto del settore per la grafica 2.5D leggera, GLTiny rappresenta un altro importante passo avanti nel nostro portafoglio di tecnologie grafiche. Progettato per integrarsi perfettamente nell'affermato ecosistema di sviluppo dei contenuti grafici per dispositivi indossabili, GLTiny funziona sulla serie IP GPU Nano OpenGL ES di VeriSilicon, consentendo ai produttori di offrire esperienze visive sempre più avanzate e di soddisfare, al contempo, i rigorosi requisiti di consumo energetico e memoria dei dispositivi indossabili di nuova generazione."

Informazioni su VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) è un fornitore leader quotato in borsa di soluzioni di silicio personalizzate, con un portafoglio completo e proprietario di IP per semiconduttori e un lunga esperienza nello sviluppo di soluzioni AI ASIC personalizzate. Per maggiori informazioni, visitare: www.verisilicon.com

CONTATTO MEDIA: press@verisilicon.com

glTF™ è un marchio registrato di The Khronos Group Inc.

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