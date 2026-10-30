WSOT 2026 è ufficialmente iniziata: aperte le iscrizioni alla World Series of Trading di Bybit, con un montepremi fino a 10 milioni di USDT per crypto, azioni e AI

La competizione di trading da record di Bybit torna con le nuove arene Global Assets e AI, premi Early Bird per le squadre e un programma di cinque settimane, fino al 2 dicembre 2026.

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 30 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la nuova piattaforma finanziaria scelta da oltre 80 milioni di utenti in tutto il mondo, ha aperto oggi le iscrizioni alla World Series of Trading (WSOT) 2026, la sua principale competizione mondiale di trading. A partire dalle 10:00 UTC di oggi, i trader idonei di tutto il mondo possono iscriversi, creare una squadra o unirsi a una esistente e iniziare la Preheat Quest. Fino alle 10:00 UTC del 2 dicembre 2026 sarà in palio un montepremi massimo di 10 milioni di USDT.

Con il tema di quest'anno, The World Trades Here, WSOT si trasforma da competizione dedicata alle criptovalute a torneo di trading multi-asset. Alle sfide Squad Showdown e Individual Showdown si aggiungono due nuove arene: Global Assets, in cui i trader competono su azioni, oro, petrolio e indici, e AI P&L Showdown, dedicata alle strategie eseguite tramite Bybit AI.

WSOT 2026 si basa sul successo dell'edizione da record del 2025, che ha richiamato 520.451 partecipanti da tutto il mondo, riuniti in 1.474 squadre, e ha ottenuto un titolo GUINNESS WORLD RECORDS™ grazie all'iscrizione di 71.765 partecipanti nell'arco di 24 ore.

Come partecipare da oggi

Le novità di WSOT 2026

WSOT 2026 riflette la trasformazione di Bybit in una piattaforma multi-asset globale. Criptovalute, azioni e materie prime sono ora riunite in un unico conto e in un'unica competizione, con l'AI integrata nell'esperienza, dall'iscrizione fino alla classifica finale.

Global Assets Showdown. Due classifiche basate sul volume di trading portano i mercati tradizionali all'interno di WSOT. La classifica Spot comprende il trading spot di criptovalute e azioni, ove disponibile. La classifica TradFi Perps riguarda i contratti perpetui su azioni, oro, petrolio e indici.

AI Showdown. Una nuova classifica ordina in base al P&L i trader che utilizzano un sub-account Bybit AI o un sub-account AI generico. Bybit AI è inoltre presente nella pagina WSOT come assistente per la competizione. Spiega le regole e le attività e monitora in tempo reale le classifiche delle squadre e dei singoli partecipanti.

Preheat Quest. Attiva per l'intera durata della campagna, la Preheat Quest comprende cinque arene: New & Invite, Spot, Derivatives, TradFi e Bybit AI. Ogni attività completata attiva un'arena e consente di sbloccare premi.

Squadre pensate per crescere. Ora anche i membri delle squadre, e non soltanto i capisquadra, ricevono premi invitando altri trader a unirsi alla propria squadra. I capisquadra delle prime 100 squadre qualificate riceveranno 100 USDT ciascuno, mentre i capisquadra delle prime 20 squadre TradFi riceveranno 500 USDT ciascuno. I primi 200 capisquadra qualificati riceveranno 50 USDT ciascuno.

Date principali per fase

Fase Date e orari (2026, UTC) Preheat Quest: iscrizioni 29 ottobre, ore 10:00 - 2 dicembre, ore 10:00 Squad Showdown: creazione delle squadre 29 ottobre, ore 10:00 - 11 novembre, ore 10:00 Squad Showdown: Competizione principale 13 novembre, ore 10:00 - 2 dicembre, ore 10:00 Individual Showdown 13 novembre, ore 10:00 - 2 dicembre, ore 10:00 Global Assets: competizione Spot 5 novembre, ore 10:00 - 26 novembre, ore 10:00 Global Assets: TradFi Perps 19 novembre, ore 10:00 - 2 dicembre, ore 10:00 AI Showdown 13 novembre, ore 10:00 - 2 dicembre, ore 10:00

I montepremi vengono sbloccati con l'aumentare del volume complessivo di trading dei partecipanti. Nella Squad Showdown, il caposquadra riceve il 20% del premio assegnato alla squadra, i primi 10 membri si dividono il 20% e tutti i membri idonei si dividono il restante 60%. Nell'Individual Showdown, i trader sono suddivisi in tre categorie: Lightweight, Middleweight e Heavyweight.

Come partecipare

Per iscriversi non è richiesto alcun capitale minimo. Per entrare nelle classifiche P&L e P&L%, i trader devono mantenere almeno 100 USDT nel proprio Unified Trading Account per cinque minuti. Ogni trader può partecipare con un conto principale e un massimo di sei sub-account, compresi i sub-account AI. I trader possono unirsi a una squadra e competere contemporaneamente a titolo individuale, oppure gareggiare soltanto a titolo individuale.

Gli utenti Pro, i market maker e gli utenti istituzionali non possono partecipare. WSOT 2026 non è aperta ai residenti dello Spazio economico europeo o di altre regioni soggette a restrizioni.

Per consultare il regolamento completo e i termini e le condizioni, visitare la pagina https://www.bybit.com/wsot2026.

Esclusione di responsabilità: Il trading comporta rischi, compresa la perdita dell'intero capitale investito. Gli asset virtuali possono perdere integralmente o parzialmente il proprio valore, sono soggetti a estrema volatilità e non beneficiano di alcuna forma di protezione finanziaria. I prodotti con leva comportano un livello di rischio elevato. Si applicano requisiti di idoneità e restrizioni geografiche. Consultare i termini della competizione. La disponibilità dei prodotti può variare in base alla regione. Alcuni prodotti e servizi potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti. Il presente contenuto è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta, una sollecitazione o una raccomandazione ad accedere o utilizzare prodotti o servizi.

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Informazioni su Bybit

Bybit è la nuova piattaforma finanziaria.

Crediamo che tutti debbano poter accedere alle opportunità offerte dalla finanza globale. Per questo stiamo costruendo la prima piattaforma intelligente in grado di connettere chiunque, ovunque si trovi, ai mercati finanziari globali.

Scelta da oltre 80 milioni di utenti in tutto il mondo, Bybit riunisce investimenti, trading, pagamenti e gestione patrimoniale in un unico ecosistema sicuro e intelligente. Grazie alla combinazione di tecnologie basate sull'AI, elevata liquidità globale, solidi sistemi di sicurezza e operazioni trasparenti, Bybit rende la finanza globale più accessibile ed efficiente, offrendo a tutti maggiori possibilità di partecipazione.

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