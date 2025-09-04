YouHodler, con sede in Svizzera, estende la partnership strategica con il Torino FC

YouHodler e la squadra italiana di Serie A Torino FC estendono la partnership strategica in vista della partita del secondo giorno

LOSANNA, Svizzera, 30 agosto 2025 /PRNewswire/ -- YouHodler, una piattaforma Web3 con sede in Svizzera che unisce la finanza tradizionale e quella digitale, ha recentemente annunciato il rinnovo della sua partnership con la squadra italiana di Serie A Torino Football Club. L'accordo, avviato nel 2022, entra ora nella sua quarta stagione, sottolineando un impegno condiviso verso la resilienza, la tradizione e l'innovazione all'intersezione tra sport e tecnologia.

Costruire su solide fondamenta

Da quando hanno unito le forze, tre anni fa, YouHodler e il Torino FC si sono impegnate per mettere in contatto l'innovazione fintech con uno dei club italiani più storici. La partnership ha portato nuova visibilità ai servizi Web3 in Italia, consentendo ai tifosi del Torino di accedere ad attivazioni che riuniscono la passione per il calcio con strumenti finanziari di nuova generazione. Ogni anno allo stadio di Torino YouHodler ospita e organizza eventi, come il Crypto Summit, che si è anche caratterizzato per divertenti attività sociali con i giocatori.

"Mentre molti accordi di criptovalute sportive sono stati di breve durata, il nostro rapporto con il Torino FC non ha fatto che rafforzarsi", spiega Ilya Volkov, amministratore delegato e co-fondatore di YouHodler. "La resilienza e la straordinaria storia del Torino ci ispirano. Proprio come il club ha superato varie sfide ed è rimasto un simbolo di lealtà per i suoi tifosi, noi di YouHodler stiamo costruendo una piattaforma finanziaria basata sulla fiducia, l'affidabilità e una visione a lungo termine. Ecco perché questa partnership sembra così naturale: non siamo qui per una stagione, siamo qui per il viaggio".

La storia inizia nel 2022 e si è evoluta in una solida partnership che consolida la tradizione e promuove un duraturo rapporto italo-svizzero, che continua a prosperare ancora oggi.

Facendo riferimento al successo della precedente partnership strategica, Ilya Volkov, che oltre a essere amministratore delegato e co-fondatore di YouHodler è membro del consiglio di amministrazione della Crypto Valley Association svizzera, ambasciatore di Innovaud (un'agenzia che promuove l'innovazione e gli investimenti nel cantone di Vaud, Svizzera) e membro del Forbes Business Council, aggiunge:

"Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con il Torino FC. YouHodler ha una forte presenza in Italia e ci impegniamo a essere un partner affidabile e a lungo termine. Ecco perché da molti anni facciamo ogni sforzo per sostenere il club. I valori del Torino FC e la sua straordinaria, e non sempre facile, storia ci ispirano e siamo onorati di essere al fianco di una squadra così leggendaria".

Racconta Matteo De Angelis, country manager in Italia: "Fin dalla prima stagione ho notato un cambiamento: i tifosi ci riconoscono, partecipano alle attività e ci vedono come parte della famiglia granata". Così concludendo: "Siamo così simili! Entrambe le aziende costruiscono il loro futuro innovativo basandosi sul rispetto delle tradizioni. YouHodler mantiene un forte legame con la finanza tradizionale, lavorando con asset digitali e Web3, mentre rispetta e sfrutta le competenze finanziarie tradizionali. Lo stesso vale per il Torino. Una rinascita attuale basata su stretti legami con le radici e la storia del club".

Una partnership che i fan possono vedere e sentire

Questa stagione, i tifosi vedranno nello Stadio Olimpico Grande Torino il marchio YouHodler ampliato, con attivazioni pianificate per avvicinare i tifosi all'azione attraverso concorsi, premi ed esperienze digitali. Il rinnovo coincide con la partita casalinga del Torino contro la Fiorentina, valida per la seconda giornata di Serie A, il 31 agosto, offrendo ai tifosi l'opportunità di vedere in azione la partnership in anteprima.

Aggiunge Lorenzo Barale, direttore commerciale presso Torino FC: "Questa è più di una sponsorizzazione, è un legame che si rafforza stagione dopo stagione, unendo la nostra tradizione allo spirito di innovazione di YouHodler. Insieme continuiamo a offrire valore ai nostri tifosi, sia dentro che fuori dal campo".

Segnalare un più ampio slancio del settore

Il rinnovo avviene mentre YouHodler rafforza il suo ruolo nell'ecosistema europeo della blockchain e della tecnologia finanziaria. Più avanti quest'anno, YouHodler parteciperà al CV Summit, al Plan B Lugano e alla Vienna Blockchain Week, unendosi a migliaia di leader, innovatori e responsabili politici globali per esplorare blockchain, IA e il futuro delle risorse digitali. L'azienda vede la partnership con Torino nell'ambito di una strategia più ampia volta a rendere le soluzioni Web3 più accessibili e comprensibili per le persone comuni.

Informazioni sul Torino Football ClubIl Torino Football Club (Torro) è una storica società calcistica italiana con sede nel cuore di Torino. Fondato nel 1906, il club italiano ha vinto sette titoli di Serie A e cinque Coppe Italia, continuando a competere nel massimo campionato italiano, la Serie A.

Informazioni su YouHodler YouHodler è una piattaforma Web3 regolamentata con sede in Svizzera e in Italia che offre soluzioni fintech innovative, collegando perfettamente i servizi finanziari fiat e criptovalute con semplicità, efficienza e trasparenza. La sua gamma completa di offerte prevede prestiti garantiti da criptovalute, conti premio in criptovalute e cambio valuta universale. Sebbene intuitiva e di facile uso per i consumatori comuni, la piattaforma full-service è anche sufficientemente avanzata da facilitare il trading strategico nel mercato delle criptovalute. Per maggiori informazioni visitare www.youhodler.com.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.