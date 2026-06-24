PSK , Pisa Summer Knights

Pisa 24 giugno 2026 - Quest’anno il Pisa Summer Knights, PSK , cambia passo e si prende il cuore dell’estate. Dopo le precedenti edizioni che hanno animato il mese di settembre, il festival, promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group, si sposta infatti tra la fine di giugno e la fine di luglio, inaugurando di fatto la stagione dei grandi eventi estivi della città e trasformando ancora una volta la straordinaria Piazza dei Cavalieri in uno dei palcoscenici più affascinanti e suggestivi d’Italia.
Un cambio di collocazione che accompagna la continua crescita della manifestazione, ormai riconosciuta a livello nazionale come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario live italiano. Un percorso di sviluppo che si riflette anche nell’edizione 2026, capace di confermare e rafforzare la presenza di artisti di rilievo internazionale accanto ai protagonisti della musica e dello spettacolo italiani.
Per oltre un mese, il pubblico potrà vivere una programmazione ricca e trasversale, pensata per coinvolgere generazioni e gusti differenti. Dai grandi concerti alla comicità, passando per gli eventi dedicati ai fenomeni culturali più amati dal pubblico contemporaneo, Pisa Summer Knights si conferma un contenitore di eccellenze artistiche in una cornice unica al mondo.
Ad aprire il festival, il 26 giugno, sarà Fulminacci, tra i cantautori più apprezzati della nuova scena italiana, capace di raccontare con originalità e sensibilità il mondo delle nuove generazioni. A luglio saliranno sul palco Enrico Brignano (8 luglio), protagonista assoluto della comicità italiana, e Mannarino (15 luglio), artista che ha saputo costruire negli anni un linguaggio musicale personale e riconoscibile.
Il cartellone internazionale sarà impreziosito dalla presenza dei leggendari Deep Purple (16 luglio), autentica icona della storia del rock mondiale, e dagli Skunk Anansie (26 luglio), band simbolo dell’alternative rock internazionale che chiuderà il festival con un grande evento finale.
Spazio anche ai fenomeni musicali che hanno conquistato il pubblico negli ultimi anni: Emma (18 luglio), una delle artiste più amate del panorama pop italiano; Coez (22 luglio), protagonista della scena urban e cantautorale contemporanea; Giorgia (23 luglio), voce straordinaria della musica italiana; e Tony Pitony (24 luglio), tra gli artisti più seguiti e apprezzati della nuova generazione.
Non mancheranno gli appuntamenti dedicati all’intrattenimento e alla comicità con Giorgio Panariello (20 luglio) e Max Angioni (21 luglio), mentre il fenomeno generazionale Teenage Dream porterà in Piazza dei Cavalieri una serata all’insegna della musica e dei ricordi condivisi (17 luglio).
Con il suo mix di grandi artisti, produzioni di qualità e una location di incomparabile fascino storico e architettonico, Pisa Summer Knights 2026 si prepara a regalare un mese di emozioni, spettacolo e partecipazione, confermando Pisa come una delle capitali italiane della musica dal vivo. Radio Media partner Radio Bruno. Le informazioni su www.legsrl.net
Calendario eventi
26 giugno Fulminacci
8 luglioEnrico Brignano
15 luglioMannarino
16 luglioDeep Purple
17 luglioTeenage Dream
18 luglioEmma
20 luglioGiorgio Panariello
21 luglio Max Angioni
22 luglioCoez
23 luglioGiorgia
24 luglioTony Pitony
26 luglio Skunk Anansie
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