ReadyLine, il nuovo brand che semplifica la gestione della mobilità aziendale

Nasce da un’esperienza di oltre dodici anni nel mondo della mobilità e dei servizi per l’automobilista. Già operativo con oltre 45.000 interventi annui, il nuovo marchio porta un approccio innovativo e digitale alla gestione della mobilità.

Roma, 21 novembre 2025. Nasce ReadyLine, il brand che segna una svolta nel mondo della mobilità aziendale e della gestione dei parchi auto. Dietro questo nuovo nome c’è una realtà con oltre dodici anni di esperienza alle spalle, cresciuta fino a gestire più di 45.000 interventi su vetture, tra auto a noleggio, veicoli in manutenzione, flotte aziendali e mezzi in transito presso i principali hub di mobilità in Italia. Un percorso che ha reso necessario creare un’identità autonoma, capace di concentrare competenze e risorse in un marchio dedicato esclusivamente ai servizi per la mobilità aziendale.

Il nome scelto non è casuale. Nel linguaggio tecnico del settore rent-a-car, ready line indica la fila di veicoli pronti alla consegna: quelli già controllati, lavati e immediatamente disponibili. «Abbiamo voluto riprendere quel concetto — spiega Angelo Fabrizi, CEO dell’azienda — perché rappresenta bene la nostra filosofia: efficienza, tempestività e qualità del servizio. Tutto ciò che serve per rendere davvero operativa e performante una flotta aziendale».

ReadyLine nasce per rispondere a un’esigenza precisa del mercato: offrire alle società che gestiscono o possiedono parchi auto un punto di riferimento unico, strutturato e tecnologicamente avanzato. In un contesto in cui la mobilità aziendale è sempre più complessa — tra esigenze di manutenzione, logistica, pulizia, gestione documentale e sicurezza — la nuova divisione introduce un approccio sistemico, basato su procedure digitalizzate e controlli centralizzati.

ReadyLine può contare su una rete di hub strategici dislocati in diversi punti del territorio italiano — Roma, Milano, Firenze e Venezia, a cui se ne aggiungerà presto un quinto nel Nord Ovest — che consentono di intervenire rapidamente su tutto il parco veicoli gestito. Gli interventi vengono effettuati sia all’interno di queste strutture, dotate di officine attrezzate e servizi di diagnostica, sia attraverso officine mobili in grado di operare direttamente presso le sedi dei clienti o nei parcheggi di transito. Un modello flessibile che permette di ridurre i tempi di fermo dei mezzi e garantire continuità operativa alle aziende.

La novità principale sarà una piattaforma digitale, già in fase avanzata di realizzazione, pensata per semplificare ogni fase del ciclo operativo: dalla presa in carico del veicolo alla riconsegna, dalla gestione delle manutenzioni alla tracciabilità delle attività. Uno strumento che consentirà a società di noleggio, fleet manager e utilizzatori di monitorare in tempo reale lo stato dei mezzi, i tempi di fermo, gli interventi programmati e i costi di gestione.

«Abbiamo deciso di rendere questa attività un progetto autonomo — aggiunge Fabrizi — perché la gestione della mobilità è diventata un asset strategico per molte imprese. Non basta più offrire un servizio di assistenza: serve un sistema integrato, capace di dialogare con i processi interni delle aziende e di restituire dati immediati, affidabili, utili per le decisioni operative».

ReadyLine rappresenta dunque un passo avanti non solo nella qualità dei servizi, ma soprattutto nella visione: portare efficienza e trasparenza in un settore in cui, troppo spesso, la frammentazione delle competenze genera disorganizzazione e costi occulti. L’obiettivo è costruire un ecosistema di servizi dove tecnologia e competenza umana convivono, con un impatto concreto sulla produttività delle aziende.

Il brand sarà presentato ufficialmente oggi, 21 novembre: una data che segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo, in cui la mobilità aziendale non sarà più un insieme di attività da coordinare, ma un processo unico, fluido e monitorabile. Con ReadyLine, la gestione della mobilità aziendale diventa un’esperienza digitale, efficiente e trasparente.

Contatti:

Immediapress

angelo@readyline.eu



A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress