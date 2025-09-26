Reblotech è l’e-commerce italiano specializzato nella vendita di pompe di calore e soluzioni per riscaldamento, raffrescamento e efficientamento energetico

Milano, 26/09/2025 - Reblotech è la vetrina italiana dedicata alle pompe di calore e alle soluzioni per riscaldamento, raffrescamento ed efficientamento energetico. “Negli ultimi anni – racconta Rebecca Fumagalli, CEO di Reblotech – abbiamo visto un interesse enorme crescere attorno a questo settore. Le persone vogliono case confortevoli ma anche sostenibili, e scoprono che le pompe di calore sono il modo giusto per far convivere le due cose.” Oggi lo shop online reblotech.com è diventato un vero punto di riferimento per la vendita online pompe di calore, grazie a un catalogo selezionato e all’assistenza clienti costante. “Quando un utente naviga tra le pompa di calore online che proponiamo vogliamo che capisca i vantaggi, sappia come sfruttarla e rilevi il risparmio già dalla prima bolletta.” La moderna pompa di calore per riscaldamento è silenziosa, performante e compatibile anche con impianti esistenti, così che chiunque possa migliorare la propria casa senza stravolgerla. “Aggiorniamo il catalogo ogni mese – spiega Fumagalli – perché vogliamo che ogni cliente trovi la soluzione più adatta, che viva in un appartamento in città o in una villetta di campagna.”

Prestazioni garantite anche in inverno

“Molti ci chiamano preoccupati perché temono che acquistando le pompe di calore online poi non funzionino quando fuori fa molto freddo – spiega Fumagalli – ma è un falso mito. I modelli proposti online funzionano senza problemi anche a –20°C”.

Reblotech sceglie le pompe di calore in base alle esigenze e alla tipologia di impianto, valutando di volta in volta le soluzioni più adatte. Non ci limitiamo a privilegiare solo modelli con efficienza stagionale elevata e temperature di mandata per radiatori tradizionali: poniamo anche particolare attenzione ai gas refrigeranti utilizzati, così da proporre prodotti più ecologici e sostenibili per l’ambiente.

Fumagalli aggiunge: “Il risparmio non è solo economico ma anche ecologico, perché queste soluzioni riducono drasticamente le emissioni di CO₂”. I prodotti Reblotech possono essere integrati con fotovoltaico e sistemi di accumulo, dando vita a un ecosistema domestico completamente green. “Questa è la nostra idea di futuro: una casa che produce e consuma la sua energia in autonomia, senza sprechi e senza combustibili fossili”.

Cultura dell’efficienza e impianti su misura

“Non ci limitiamo a vendere, costruiamo una cultura dell’efficienza” – afferma Fumagalli. Il sito Reblotech spiega chiaramente cos’è una pompa di calore, con guide pratiche e schede tecniche. Ogni impianto a pompa di calore proposto viene dimensionato da professionisti, così da garantire risultati ottimali. “Abbiamo clienti che ci ringraziano dopo mesi perché l’investimento si è ripagato più velocemente del previsto”. Reblotech progetta anche impianti con pompa di calore su misura, per case singole o condomìni, curando sia la parte tecnica che quella burocratica legata agli incentivi. Fumagalli sottolinea che “chi sceglie la strada della sostenibilità non è mai lasciato solo: il nostro supporto va dal preventivo all’assistenza post-vendita”.

Riscaldamento e raffrescamento integrati

Le soluzioni Reblotech non si fermano al riscaldamento. “Sempre più clienti chiedono impianti di riscaldamento a pompa di calore che funzionino anche come climatizzazione estiva – racconta Fumagalli – e noi li guidiamo nella scelta del modello giusto”. Offriamo sistemi completi con produzione di acqua calda sanitaria, così da avere un unico sistema in pompa di calore per tutto l’anno. Fumagalli sottolinea come le famiglie stiano approfittando degli incentivi per sostituire le vecchie caldaie e passare a un impianto con pompa di calore, ottenendo un comfort superiore e un impatto ambientale minore. “È una scelta che migliora la qualità della vita, non solo la bolletta”.

Tecnologia e supporto continuo

Reblotech investe costantemente in innovazione. “Crediamo nella tecnologia pompa di calore come pilastro della transizione ecologica – dice Fumagalli – per questo il nostro catalogo include sempre i modelli più avanzati”. Sul portale è possibile confrontare schede tecniche, leggere guide e trovare soluzioni per il riscaldamento a pompe di calore anche in abitazioni storiche o in ristrutturazione. Fumagalli aggiunge: “Il nostro team è disponibile ogni giorno per rispondere a dubbi e accompagnare i clienti nella scelta. Chi entra in contatto con noi non si sente mai abbandonato, perché l’assistenza è parte integrante del servizio”.

Scopri di più su Reblotech

Visitando il sito Reblotech.com si scopre un e-commerce dinamico e intuitivo, con sezioni dedicate alle pompe di calore, impianti ibridi e soluzioni per riqualificazioni energetiche. La vendita online di pompe di calore è pensata per essere semplice e trasparente, con preventivi chiari e consegne rapide. “Il nostro obiettivo è portare il comfort di casa a un nuovo livello, abbattendo barriere economiche e tecniche – conclude Fumagalli –. Con i nostri sistemi di riscaldamento con pompe di calore e l’integrazione con il fotovoltaico, il futuro dell’abitare è qui, oggi, e siamo felici di guidare questo cambiamento”.

Contatti:

Immediapress

Reblotech Srl

https://reblotech.com/

Viale Monza, 12

20127 Milano (MI)

Tel: +39 02 80888781

Mail: info@reblotech.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.