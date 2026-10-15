Ridefinire i limiti dell'insegnamento medicale in 3D: Anatomage si espande nell'ambito dell'obesità clinica e introduce una fisiologia ancora più interattiva

SAN JOSE, California, 15 ottobre 2026 /PRNewswire/ – Anatomage Inc., azienda leader nel mercato delle tecnologie per la visualizzazione e la formazione medica, presenta l'ultimo aggiornamento della piattaforma Anatomage Table, che introduce nuovi corpi di riferimento per lo studio dell'obesità, un maggior numero di simulazioni fisiologiche basate sull'anatomia umana reale e nuove attività didattiche interattive, ampliando le possibilità di studio ed esplorazione nell'ambito della formazione medica. Con oltre 15 anni di continuo perfezionamento, Anatomage continua a introdurre contenuti anatomici sempre più dettagliati, funzionalità dedicate alla fisiologia e applicazioni cliniche progettate per supportare la formazione e il training clinico. L'ultimo aggiornamento della piattaforma si basa su queste fondamenta, introducendo nuovi modi di esaminare il corpo umano.

Una delle novità più significative è rappresentata da una coppia di nuovi corpi di riferimento che mostrano l'obesità di Classe I (BMI 30–34,9) e l'obesità di Classe III (BMI superiore a 40), sulla base delle classificazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Progettati come riferimenti anatomici 3D completi per lo studio dell'obesità clinica, questi modelli rappresentano una delle prime risorse di questo tipo che consentono di esaminare i cambiamenti anatomici associati all'obesità in un formato interattivo e a corpo intero. Considerando che questa condizione interessa circa una persona su otto nel mondo, questi corpi di riferimento oﬀrono l'opportunità di confrontare l'anatomia dell'obesità con le strutture e le relazioni anatomiche normali, mettendo in evidenza cambiamenti che vanno ben oltre il semplice aspetto esteriore.

Lo sviluppo di questi corpi di riferimento ha richiesto un'approfondita ricerca scientifica e l'utilizzo di imaging medico per rappresentare accuratamente sia i cambiamenti anatomici esterni sia quelli interni associati all'obesità. Tra i cambiamenti visibili figurano le pieghe cutanee, le smagliature associate allo stress meccanico causato dall'aumento del volume dei tessuti e un considerevole incremento del grasso sottocutaneo e viscerale, che può spostare e comprimere gli organi circostanti. Le modificazioni anatomiche più profonde comprendono l'ipertrofia muscolare e la miosteatosi, alterazioni epatiche conseguenze della steatosi epatica associata a disfunzione metabolica (MASLD) e alterazioni ovariche associate alla sindrome ovarica metabolica poliendocrina (PMOS). Anziché rappresentare l'obesità esclusivamente attraverso diﬀerenze nelle dimensioni corporee o nella distribuzione del grasso, i modelli integrano modificazioni che interessano molteplici sistemi e regioni anatomiche, oﬀrendo agli studenti una comprensione più realistica della varietà di corporature che potranno incontrare nella pratica clinica.

Questo aggiornamento di Anatomage Table introduce inoltre nuove simulazioni fisiologiche interattive basate sull'anatomia umana reale. La deglutizione può ora essere esaminata da molteplici prospettive, con oltre 50 strutture coinvolte nel processo rappresentate nel dettaglio. Gli studenti possono seguire il movimento coordinato attraverso la cavità orale, la faringe e l'esofago utilizzando viste interne che consentono di osservare il processo dall'interno del corpo. Una vista fluoroscopica simulata aggiunge una prospettiva clinica, creando un collegamento tra la sequenza anatomica osservata dagli studenti in 3D e il modo in cui la deglutizione viene valutata nella pratica medica.

Anche il sonno può essere esplorato in modo altrettanto dinamico: la nuova simulazione della fisiologia del sonno visualizza l'attività cerebrale durante le principali fasi del sonno, comprese veglia, N1, N2, N3 e REM. Con la simulazione dell'apnea notturna, gli studenti possono osservare il collasso e la successiva riapertura delle vie aeree durante un episodio di apnea ostruttiva del sonno, osservando contemporaneamente la stimolazione neurale e i movimenti muscolari associati.

L'aggiornamento di Anatomage Table include inoltre:

L'ultima versione del software Anatomage Table oﬀre una visione più completa del corpo umano, in particolare nel contesto dell'obesità clinica. Gli studenti possono passare dall'analisi della variabilità anatomica individuale ai cambiamenti correlati alle patologie, dall'imaging clinico alle strutture microscopiche e ai processi fisiologici, creando connessioni tra diversi livelli dell'anatomia e della fisiologia che spesso vengono studiati separatamente.

Riunendo forma, funzione e contesto clinico all'interno dello stesso ambiente interattivo, Anatomage Table oﬀre un modo più approfondito di esplorare la complessità e la multidimensionalità del corpo umano, ridefinendo le possibilità della formazione medica in 3D. L'aggiornamento sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i dispositivi Anatomage Table idonei.

Informazioni su Anatomage Anatomage è un'azienda leader nelle tecnologie di imaging e formazione medica, capace di trasformare l'apprendimento tradizionale attraverso un'innovazione costante. Con un ecosistema integrato di software e hardware per l'imaging medico, l'azienda fornisce contenuti di anatomia e fisiologia del più alto livello con il massimo grado di accuratezza. Anatomage è impegnata a sviluppare e perfezionare le proprie tecnologie per trasformare lo studio dell'anatomia, la formazione in campo medico, la pianificazione dei trattamenti e rivoluzionare l'educazione in campo scientifico più in generale.

Contatti Stampa: dott. Davide Giacomo Tommasi Anatomage Italy srl Phone: +39 02 35 99 05 04 Email: table.europe@anatomage.comeu.anatomage.com

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