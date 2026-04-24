Riparte il Premio Nazionale Adriano Olivetti

Cosenza, 24 aprile 2026 – La Camera di commercio di Cosenza e la Fondazione Adriano Olivetti lanciano ufficialmente la nuova edizione del Premio Nazionale Adriano Olivetti, che prenderà il via dal 15 settembre 2026 e si concluderà a giugno 2027 con la cerimonia di premiazione.

L’iniziativa, nata per valorizzare le esperienze innovative delle imprese e dei progetti scolastici su sostenibilità, innovazione sociale e radicamento sul territorio, conferma l’impegno delle due istituzioni nel promuovere i valori olivettiani.

Durante la precedente edizione, conclusasi nel novembre 2025 nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno partecipato 108 imprese e 34 scuole da tutta Italia, registrando grande attenzione da parte di diverse istituzioni nazionali.

I testi dei bandi saranno pubblicati con largo anticipo in preinformativa sul sito della Camera di Commercio di Cosenza e della Fondazione Adriano Olivetti, dando ampia visibilità all’iniziativa. Questa scelta è finalizzata proprio per offrire alle imprese e alle scuole il tempo necessario per preparare e finalizzare con cura i loro progetti innovativi. Le candidature potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 15 settembre 2026 fino alle ore 23:59 del 28 febbraio 2027, compilando gli appositi modelli e trasmettendoli all’indirizzo mail del premio indicato nei bandi.

Le due sezioni previste:

Sezione Imprese: esperienze e storie di innovazione nei processi o nelle attività produttive che abbiano apportato benefici concreti alla comunità e alla sostenibilità ambientale. Sezione Scuole: progetti ideati dagli studenti per modelli di impresa sostenibile, valorizzando risorse e peculiarità del territorio e ispirati dalle attività di formazione sui principi etici olivettiani fornite alle scuole partecipanti dalla Fondazione Adriano Olivetti.

“Il Premio Adriano Olivetti rappresenta per la Camera di Commercio uno strumento concreto per sostenere il talento, l’innovazione e la responsabilità nel nostro territorio”, dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri. “Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti nella precedente edizione e continueremo a promuovere iniziative che uniscono cultura, impresa e comunità”.

“La Fondazione Adriano Olivetti promuove da oltre 60 anni la visione olivettiana come strumento di crescita e innovazione non solo per le imprese ma per tutta la società”, afferma la Presidente della Fondazione, Cinthia Bianconi. “Attraverso questo Premio vogliamo far conoscere la visione di Adriano Olivetti e stimolare nuove generazioni e imprese a sviluppare progetti concreti che mettano al centro la comunità e il bene comune”.

Tutti i dettagli sui bandi, le modalità di partecipazione e le aree tematiche sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Cosenza: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/premio-nazionale-adriano-olivetti

Contatti:

Camera Commercio di Cosenza

comunicazione@cs.camcom.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Camera Commercio di Cosenza