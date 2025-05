Rockwell Automation lancia la soluzione EtherNet/IP In-Cabinet per aiutare le aziende manifatturiere a costruire quadri più intelligenti ed efficienti

La nuova soluzione può ridurre i tempi di cablaggio fino all'80%, accelerando la produzione e l'innovazione

MILWAUKEE, Wis., 20 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio della soluzione EtherNet/IP™ In-Cabinet, una importante evoluzione tecnologica per soddisfare la crescente domanda di operazioni di produzione più intelligenti, veloci e connesse.

Le aziende oggi puntano a migliorare la produttività e a ridurre i tempi di fermo, ma i tradizionali pannelli di controllo cablati spesso possono limitare l'accesso ai dati e complicare gli aggiornamenti del sistema. La soluzione EtherNet/IP In-Cabinet risolve queste sfide ottimizzando le comunicazioni tra i dispositivi con il quadro, semplificando l'integrazione del sistema, migliorando l'accesso in tempo reale ai dati e aiutando le aziende manifatturiere a prendere decisioni più rapide e informate.

"La nostra soluzione EtherNet/IP In-Cabinet è un punto di svolta nella connettività industriale", ha dichiarato Kelly Passineau, Product Manager di Rockwell Automation. "Grazie alla tecnologia Ethernet/IP, aiutiamo i clienti a ridurre i tempi di installazione, a migliorare l'efficienza operativa e a integrare i componenti cablati in una rete più intelligente e basata sui dati".

I primi utilizzatori ne stanno già apprezzando il valore. Volga, un Systems Integrator Partner di Rockwell con sede in Brasile, specializzato in controlli elettrici, meccanici e di automazione, ha ottenuto miglioramenti significativi grazie alla soluzione EtherNet/IP In-Cabinet.

"La soluzione EtherNet/IP In-Cabinet ci ha permesso di ridurre i tempi di assemblaggio di oltre il 65%, consentendoci di cablare avviatori e quadri elettrici in poco più di un'ora", ha dichiarato Carlos Leopoldo, direttore commerciale di Volga. "Oltre al notevole risparmio di tempo, questo sistema offre numerosi vantaggi ai nostri costruttori di quadri, tra cui ottimizzazione dello spazio, colori personalizzabili, riduzione dei componenti, meno rischi di connessioni errate e ispezioni più semplici. Si tratta di una soluzione ben progettata che migliora l'efficienza e l'affidabilità sia per i costruttori di quadri sia per gli utilizzatori finali che possono trarre vantaggio da comunicazioni, diagnostica e manutenzione più semplici".

I vantaggi principali di questa nuova soluzione includono:

Inoltre, il design plug and play semplifica la configurazione, la messa in servizio e la manutenzione, riducendo così al minimo le interruzioni della produzione.

Ulteriori informazioni sulla soluzione EtherNet/IP In-Cabinet nel sito web di Rockwell.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 27.000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

