Rollawaycontainer ottiene la certificazione TÜV EN 12674 per i roll container

23/03/2026, Fossalta di Piave (Venezia) - Rollawaycontainer, azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di soluzioni per la logistica, ha ottenuto la certificazione TÜV secondo la norma EN 12674 per i suoi roll container. L’azienda di Fossalta di Piave (VE) rafforza la propria posizione nel mercato introducendo un prodotto in linea con le recenti disposizioni normative in materia di appalti logistici e sicurezza sul lavoro.

Investire in roll container certificati significa per le aziende della logistica e della GDO garantire piena adesione ai più recenti obblighi normativi, oltre agli standard già previsti dal D.Lgs. 81/2008. Le disposizioni attuative del DL n.73/2025, entrate a regime nel 2026, introducono infatti novità significative in merito a sicurezza e regolarità negli appalti logistici. Il cosiddetto “Cruscotto per la legalità degli appalti” e la patente a crediti per la sicurezza sono solo alcuni strumenti che le aziende stanno già implementando.

Numerosi responsabili HSE e operatori della GDO, infatti, richiedono da tempo roll container dotati di certificato da allegare al DVR aziendale, requisito che si rivela oggi fondamentale anche per la gestione dei contratti di appalto. In un contesto in cui le aziende devono gestire parchi roll di oltre 50.000 unità, l’adeguamento normativo è una priorità strategica.

Un’azienda come Rollawaycontainer, con 30 anni di esperienza nella produzione di soluzioni logistiche, ha scelto di affidarsia TÜV, organismo indipendente riconosciuto a livello internazionale. I modelli Standard e Gran Volume hanno superato con successo prove e stress test previsti dalla norma EN 12674, oltre a controlli periodici sui processi produttivi. La certificazione rilasciata da un ente indipendente rappresenta un livello di garanzia superiore rispetto a semplici dichiarazioni di conformità non verificate.

In caso di infortuni, audit o controlli, la certificazione di cui sono dotati rappresenta una prova documentale concreta e legalmente valida della responsabilità e dell’impegno dell’azienda nella scelta di soluzioni conformi ai più elevati standard tecnici.

"La certificazione secondo la norma EN 12674 rappresenta per noi un traguardo fondamentale, nato dall’ascolto del mercato e dall’evoluzione della logistica moderna", afferma Mauro Gasparini, Responsabile di Rollawaycontainer. "Non è solo sinonimo di qualità, ma uno strumento concreto per supportare i nostri clienti nella gestione del rischio e negli obblighi normativi”.

Scegliere roll container certificati comporta vantaggi concreti e misurabili:

• Sicurezza garantita per operatori e merci: i roll container certificati contribuiscono a ridurre i rischi nelle fasi operative, in particolare nei punti vendita dove il personale è spesso meno formato o dotato di DPI più semplici e quindi più esposto ad infortuni.

• Costi di manutenzione ridotti: una progettazione orientata alla qualità costruttiva consente di limitare usura, manutenzioni e sostituzioni, soprattutto in contesti ad alta intensità logistica.

• Piena conformità normativa: la certificazione TÜV attesta il rispetto di standard tecnici riconosciuti, facilitando la gestione degli obblighi in materia di sicurezza e appalti logistici.

• Tutela legale documentata: in caso di incidenti o controlli, la presenza della certificazione rappresenta una prova di diligenza e responsabilità, proteggendo l’azienda anche sotto il profilo legale.

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