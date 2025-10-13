Rosalba De Santis,Corpo In Armonia: il Bestseller su come raggiungere il benessere psicofisico in pochi semplici passi

Milano, 14.10.2025 – Ognuno di noi vorrebbe vivere una vita al massimo delle proprie energie e possibilità. Peccato che non sia sempre possibile: la quotidianità, infatti, spesso influenza la nostra vitalità con il rischio di perdere di vista la parte più intima di noi stessi. Fortunatamente, però, una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere uno stato psicofisico ideale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Rosalba De Santis “CORPO IN ARMONIA. Come Ritrovare Energia E Trasformare La Tua Vita Con Consapevolezza,GrazieAlBiohacking,AllaPosturaEAlMovimento”(BrunoEditore).Alsuointerno,l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per tornare a stare bene con sé stessi e gli altri imparando a conoscere il proprio corpo.

“Ho scritto questo libro per aiutare le persone a ritrovare energia, equilibrio e fiducia in sé stessi” afferma Rosalba De Santis, autrice del libro. “È un manuale nato dal cuore, dal desiderio di accompagnare chi vuole tornare a sentirsi bene nel proprio corpo pur non sapendo da dove iniziare”.

Secondo l’autrice, in ottica di benessere personale, è fondamentale, per prima cosa, fermarsi e respirare. Imparareadascoltareilpropriocorpoèquindiilprimopassodafareinquanto,anchesolouneserciziofatto con presenza, può innescare un percorso di cambiamento nel lungo periodo.

“Il libro di Rosalba De Santis è un viaggio pratico e profondo verso il benessere. Parla di come postura, movimentoconsapevoleebiohackingpossanodavverotrasformarelavitadiciascunodinoi”incalza

GiacomoBruno,editoredellibro.“Stiamoparlandodiunmetodocheuniscescienzaedemozione,constorie vere e strumenti semplici per riconnettersi con sé stessi, passo dopo passo”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché ho subito riscontrato in questa casa editrice una visione comune:darevalorealleesperienzevere,quellechepossonodavverofareladifferenza”concludel’autrice. “GiacomoBrunoeilsuoteammihannoaccoltaconprofessionalitàeumanità,credendonelmiomessaggio e aiutandomi a condividerlo nel modo giusto”.

IllibroèdisponibilesuAmazonaquestoindirizzo:https://amzn.to/3K9FPQ9

RosalbaDeSantisèfisioterapista,posturologaedespertadibiohackingapplicatoalbenessereeallavitalità. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore della riabilitazione e della salute integrata, ha dedicato la sua vita allo studio del movimento consapevole e delle strategie naturali per ottimizzare l’energia del corpo. Crede che il vero benessere nasca dall’armonia tra mente, postura e movimento, e che ogni persona abbia dentro di sé la forza per trasformare la propria vita. Per info: http://www.viviinarmonia.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degliebook”peraverportatogliebookinItalianel2002conla BrunoEditore ,9anniprimadiAmazonedegli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppopersonaleeprofessionale,chehannoaiutatooltre2.500.000italiani.Èconsideratoilpiùespertodi IntelligenzaArtificialeapplicataall’Editoriaedèilpiùnoto“bookinfluencer”italianoperchéognilibrodalui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

Contatti:

Immediapress

Info su: https://www.brunoeditore.it

