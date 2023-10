Dentista all’estero: dove andare e i fattori da considerare

Milano, 18 Ottobre 2023. Stai pensando di scegliere un dentista all'estero per curarti i denti? Il turismo dentale è diventato sempre più diffuso negli ultimi anni, con un crescente numero di persone disposte a viaggiare per ottenere cure dentali.

Tre dei paesi più popolari per il turismo dentale sono l'Albania, la Croazia e la Moldavia. Ad esempio, in questo studio nella capitale Chisinau vediamo come le cure dentali in Moldavia consentono di risparmiare tanto.

In fondo, risparmiare denaro è un desiderio comune tra i pazienti, ma è fondamentale evitare l'errore di affidarsi al primo dentista straniero trovato online e di affidarsi alle sue cure senza precauzione.

La scelta di un dentista competente all'estero rappresenta il primo passo essenziale: infatti, ci sono dentisti che operano in conformità alle normative europee riguardo all'igiene, alla sicurezza e all'affidabilità degli strumenti e dei materiali utilizzati.

Perché è così diffuso il turismo dentale?

Il turismo dentale a basso costo è un fenomeno molto diffuso tra i pazienti e viene spesso discusso dai media. In molti casi, le esperienze raccontate non sono state del tutto positive, ma ci sono stati anche casi in cui le cure dentali effettuate all'estero hanno avuto successo.

Tra recensioni entusiastiche e critiche negative, articoli, programmi televisivi, forum e blog sono dedicati a questo tema e molti pazienti cercano un dentista all’estero e poi condividono informazioni e opinioni su tale opzione.

Ma per quale motivo tanti italiani viaggiano all'estero per farsi la cura dentale? La risposta è molto semplice: i prezzi e i tempi di intervento sono molto inferiori a quelli che vengono proposti dai dentisti italiani. Tuttavia, è davvero un vantaggio?

Dentista all’estero: i fattori da prendere in considerazione

Una clinica dentistica estera che desideri attrarre clienti deve garantire soddisfare una serie di requisiti essenziali.

•Pacchetti tutto incluso

•Prezzi competitivi e accessibili

•Brevi tempi di attesa

•All’estero ma vicini all’Italia

•Procedure semplici

•Assistenza sanitaria di qualità

•Nessuna barriera linguistica

Pacchetti tutto incluso

Innanzitutto, un dentista all’estero deve offrire cure dentali complete, fornendo al paziente un preventivo dettagliato e chiaro di tutti i costi che dovrà affrontare. Questo è importante per consentire al paziente di pianificare in anticipo e evitare spiacevoli sorprese finanziarie.

Prezzi competitivi e accessibili

La clinica dentale deve offrire prezzi accessibili, in modo tale che il paziente possa risparmiare denaro rispetto alla stessa procedura odontoiatrica svolta in Italia. Un costo più basso può fungere da incentivo per i pazienti che valutano l'opportunità di recarsi all'estero per ricevere cure dentali di qualità.

Brevi tempi di attesa

Un altro aspetto fondamentale è il tempo di attesa limitato. Escludendo i tempi necessari per il viaggio in aereo e l'arrivo nella clinica, il paziente non dovrebbe dover attendere settimane prima di iniziare il trattamento dentale. Questo è particolarmente importante per pazienti che cercano soluzioni rapide e non possono permettersi di attendere a lungo.

All’estero ma vicini all’Italia

La vicinanza geografica è un altro requisito fondamentale per i pazienti italiani. La maggior parte delle persone non è disposta a viaggiare per ore in aereo per ricevere cure dentali. Di conseguenza, i paesi europei sono le mete preferite, in quanto sono facilmente raggiungibili e offrono spesso opzioni di viaggio più convenienti.

Procedure semplici

È importante anche garantire la semplicità delle procedure burocratiche e dei pagamenti. I pazienti desiderano un'esperienza senza problemi, quindi tutte le pratiche amministrative devono essere svolte in modo rapido e semplice.

Assistenza sanitaria di qualità

La qualità dell'assistenza sanitaria è un'altra questione critica. Sebbene risparmiare denaro sia importante, non deve mai essere compromessa la salute del paziente. È essenziale che la clinica offra una qualità medica eccellente, con specialisti professionisti e qualificati.

I pazienti possono avere preoccupazioni riguardo alla igiene e alla sicurezza all'estero, quindi è fondamentale garantire un trattamento sanitario igienicamente sicuro.

Nessuna barriera linguistica

Infine, la lingua rappresenta un fattore cruciale da considerare. Il pubblico target dei pazienti che viaggiano all'estero per cure dentistiche potrebbe non parlare fluentemente l'inglese e sicuramente non conoscerà la lingua del paese di destinazione.

Pertanto, la clinica dentistica dovrebbe fornire guide e assistenti che parlino italiano per garantire la comunicazione efficace e agevolare il paziente durante l'intero processo di cura.

Dove andare e i fattori da considerare quando si cerca un dentista all’estero

Il Paese scelto dovrebbe essere vicino e facilmente raggiungibile, come la Moldavia, l'Albania o la Croazia che distano solo un'ora di volo dall'Italia.

La clinica odontoiatrica dovrebbe avere medici specialisti esperti e prezzi ragionevoli, che permettono di risparmiare il 40-50% rispetto all'Italia.

Tuttavia, è importante evitare un dentista all’estero che offre prezzi troppo bassi, poiché potrebbe utilizzare materiali e strumenti di bassa qualità. In Moldavia, il risparmio sulle cure dentali è del 50%, grazie alla tassazione agevolata del paese.

Una buona clinica dentistica estera deve soddisfare i seguenti requisiti per attirare clienti: fornire preventivi chiari e dettagliati, offrire prezzi accessibili, garantire brevi tempi di attesa, essere situata in un paese vicino all'Italia, semplificare le procedure burocratiche e i pagamenti, offrire assistenza sanitaria di qualità, garantire un trattamento igienico-sanitario adeguato e fornire assistenza in italiano per i pazienti che non parlano fluentemente l'inglese.

