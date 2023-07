Donatella Versace annuncia una raccolta fondi di 300.000 dollari per il Rocket Fund della Elton John AIDS Foundation

Il partenariato sostiene una nuova iniziativa per contrastare i tassi crescenti di HIV e creare un futuro più equo per tutti, ovunque.

NEW YORK, 6 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Donatella Versace, direttore creativo di Versace, è lieta di annunciare una donazione di 300.000 dollari per finanziare le donazioni del Rocket Fund della Elton John AIDS Foundation durante il mese del Pride di giugno. In qualità di sostenitrice di lunga data della Fondazione e di co-presidente del Rocket Fund, Donatella è onorata di prendere parte a questa campagna rivoluzionaria da 125 milioni di dollari, per rafforzare il proprio impegno a porre fine all'AIDS e la propria dedizione al sostegno dei diritti delle persone LGBTQ+.

Questa donazione sosterrà in particolare le iniziative della Fondazione per finanziare programmi volti a migliorare l'accesso alle risorse sanitarie come i test dell'HIV e le cure sanitarie, e a combattere le leggi discriminatorie che limitano i diritti delle persone LGBTQ+ in tutto il mondo.

"Quando 32 anni fa è iniziata l'epidemia di AIDS, è stato un momento molto buio della storia", ha dichiarato Donatella Versace. "Io personalmente ho perso quattro dei miei migliori amici e tantissimi amici e colleghi del settore. Mio fratello Gianni ha sofferto per lo stigma associato al suo orientamento sessuale, aggravato dall'epidemia di HIV/AIDS. Sono sconvolta dal fatto che oggi, con tutto ciò che sappiamo e con la velocità con cui possiamo comunicare, l'HIV sia in aumento tra i giovani LGBTQ+. Con l'inizio delle celebrazioni del Pride a livello globale, mi impegno a sostenere l'incredibile lavoro della Elton John AIDS Foundation per porre fine all'AIDS entro il 2030 e a rilanciare il nostro impegno con un contributo di 300.000 dollari".

Oltre a sostenere da tempo la Elton John AIDS Foundation, Donatella è da sempre impegnata in iniziative filantropiche nella lotta contro l'HIV/AIDS e a sostegno della comunità LGBTQ+. Nel 1993, lei e Gianni Versace hanno pubblicato il loro libro "South Beach Stories", donando tutti i proventi all'organizzazione italiana per la lotta all'AIDS ANLAIDS. Nel 2019, Donatella è stata premiata come ambasciatrice ufficiale di Stonewall da Pride Live per il suo lavoro a sostegno e supporto della comunità LGBTQ+.

" Io ed Elton siamo onorati che la nostra cara amica e alleata LGBTQ+, Donatella Versace, si unisca a questo importante momento per la Fondazione come co-presidente del Rocket Fund", ha dichiarato David Furnish, presidente della Elton John AIDS Foundation "L'epidemia di HIV/AIDS continua a colpire milioni di persone a livello globale. Mentre alcune parti del mondo diventano sempre più conflittuali e pericolose, i più vulnerabili tra noi vengono abbandonati. Questa generosa donazione da parte di Donatella Versace contribuirà a garantire alla comunità LGBTQ+ di tutto il mondo un maggiore accesso all'educazione all'HIV, ai test e alle cure mediche, e a rendere il sogno di Elton, quello di porre fine all'AIDS nel corso della sua vita, una realtà."

I sostenitori possono contribuire a questo progetto da 300.000 dollari con la Elton John AIDS Foundation effettuando una donazione sul sito www.ejafrocketfund.org.

Risorse

Fare clic qui per accedere alle immagini e ai video.

Informazioni sul Rocket Fund

Il Rocket Fund è un'iniziativa mirata a promuovere la missione della Elton John AIDS Foundation di raggiungere le persone più vulnerabili all'HIV/AIDS, compresi i giovani, i membri della comunità LGBTQ+ e le persone che fanno uso di droghe. Il Rocket Fund sostiene programmi che mirano a contrastare le diseguaglianze sanitarie, lo stigma e la discriminazione che favoriscono il proliferare dell'HIV/AIDS. Grazie al sostegno a programmi innovativi e a partner che lavorano direttamente con le comunità e i governi, il Fondo rafforzerà l'accesso a risorse sanitarie come test e farmaci, combatterà leggi discriminatorie e pericolose e consentirà alle persone più a rischio di assumere il controllo della propria salute attraverso la prevenzione e l'informazione.

La Fondazione ha lanciato questa fondamentale iniziativa il 5 giugno, giorno in cui nel 1981 i Centri per il controllo delle malattie hanno pubblicato il primo rapporto su quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS. Questo Rocket Day inaugurale commemora i primi tempi della lotta all'HIV/AIDS, impegnandosi ad accelerare i progressi per porre fine all'AIDS nel mondo.

Informazioni sulla Elton John AIDS Foundation

La Elton John AIDS Foundation è stata istituita nel 1992 ed è una delle principali organizzazioni indipendenti per la lotta all'AIDS nel mondo. La missione della Fondazione è semplice: porre fine all'epidemia di AIDS. La Elton John AIDS Foundation si impegna a combattere lo stigma, la discriminazione e la negligenza che ci impediscono di porre fine all'AIDS. Grazie alla mobilitazione della nostra rete di generosi sostenitori e partner, finanziamo esperti locali in quattro continenti per contrastare la discriminazione, prevenire le infezioni e fornire cure, oltre che per sensibilizzare i governi a porre fine all'AIDS. www.eltonjohnaidsfoundation.org

Contatto stampa: Mary PavluMary.Pavlu@eltonjohnaidsfoundation.org

Contatto stampa Elton John:Jessica SciacchitanoJessica.Sciacchitano@rcpmk.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2092408/David_Furnish_and_Donatella_Versace__Courtesy_of_Michael_Blanchard.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2092409/EJAF_RocketFund_Logo_White_Red_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2092410/Elton_John_and_Donatella_Versace.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/donatella-versace-annuncia-una-raccolta-fondi-di-300-000-dollari-per-il-rocket-fund-della-elton-john-aids-foundation-301842212.html