Dr Qurum (Aura Natural Light): “Medicina estetica odontoiatrica, al via da marzo i corsi di formazione per dentisti”

L’odontoiatra, tra i massimi esperti italiani del settore, propone due percorsi da 15 lezioni disponibili in italiano e in inglese

Milano, 25 settembre 2023.L’approccio che pone l’attenzione non solo sulla cura della bocca del paziente, ma anche sull’estetica complessiva del suo viso è seguito da un numero sempre maggiore di dentisti. D’altra parte pensare di intervenire sui denti senza guardare all’equilibrio complessivo del volto significherebbe agire in maniera solo parziale e non volta a raggiungere il benessere del paziente. “In molti casi è necessario intervenire per ristabilire le proporzioni della mascella, della mandibola e delle altre strutture del viso, senza considerare che il volto di una persona cambia con il passare del tempo” spiega il dottor Yaser Qurum, esperto di Ortodonzia e Medicina ad indirizzo estetico del volto e direttore sanitario dello studio medico Aura Natural Light, pronto a proporre una serie di corsi online con masterclass di pratica dal vivo in studio dedicati ai colleghi che intendono avvicinarsi alla Medicina estetica odontoiatrica.

Il dottor Qurum, che dopo la laurea in Odontoiatria e protesi dentaria ha seguito numerosi master e corsi anche all’estero, è tra i maggiori esperti italiani del settore. E questo ciclo di corsi online, erogati sia in italiano che in inglese, è solo il suo impegno più recente nel campo della formazione: il medico, infatti, è tra i docenti del Master di secondo livello in Medicina Estetica Odontoiatrica dell’Università di Parma (l’unico riconosciuto in Italia), fa parte del Progetto Meo (Medicina estetica odontoiatrica) ed è tra i relatori dei percorsi proposti da Dental Trey (le sue lezioni partiranno a fine settembre).

Scendendo nel dettaglio, i corsi online, che saranno disponibili da marzo,si articolano in due percorsi: il master in Medicina estetica e il Complete Mda (Master Dental Aligners), dedicato all’allineamento dentale. Entrambi prevedono masterclass di pratica in studio e 15 lezioni, impostate però per essere acquistate e fruite anche singolarmente. “Ogni collega potrà scegliere se seguire entrambi o uno solo dei percorsi o addirittura se comporre autonomamente il proprio programma scegliendo solo alcune delle video lezioni” aggiunge il dottor Qurum, che punta “a mettere a sistema e quindi a proporre in maniera efficace le informazioni e le conoscenze acquisite in otto anni di lavoro e di formazione continua” svolta nel campo della medicina estetica odontoiatrica.

Contatti: https://auranaturallight.it/