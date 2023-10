“Io nonostante tutto”, oncologia e consulenza d’immagine, all’Istituto Nazionale Tumori di Milano

Firenze 19/10/2023 - Il 24 ottobre ASI, Asso Style Image, presenta il progetto “Io nonostante tutto” presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano: prendersi cura di sé e riscoprirsi attraenti.

Il progetto “Io nonostante tutto” nasce con l’obiettivo di accompagnare le persone che hanno affrontato, o stanno affrontando le cure oncologiche, in un percorso di valorizzazione della loro immagine attraverso l'utilizzo dei colori, dell’abbigliamento, degli accessori, del make-up e della skin care.

Gli incontri accompagneranno il percorso di guarigione, o post guarigione, dal cancro, una malattia ancora difficile da affrontare, un’esperienza spesso solitaria e che altrettanto spesso rende complicato guardarsi allo specchio: troppe volte in quell’immagine riflessa c’è chi non riconosce più il suo volto.

Perché prendersi cura della propria immagine durante un percorso oncologico?

Le preziose cure salva vita, a volte, lasciano dei segni e possono, più o meno temporaneamente, portare via quegli elementi di femminilità molto cari alle donne che se ne vedono repentinamente private. ASI crede che questa malattia vada affrontata con ogni forza, fisica e mentale e prendersi cura di sé, della propria immagine, riscoprendosi attraenti e unici “nonostante tutto” possa aiutare a migliorare la qualità della vita e l’atteggiamento con cui ci si approccia alla malattia. La campagna di sensibilizzazione è forte, i messaggi positivi che infondono coraggio e che tentano e tendono a normalizzare lo status momentaneo di una persona malata sono ormai il fondamento di moltissime iniziative nei campi più vari. Il progetto “Io nonostante tutto” muove i suoi passi in profondità passando per l’esteriorità perché l’immagine, così spesso contrapposta alla sostanza, diventi essa stessa un mezzo di benessere e di autorealizzazione, diventi essa stessa sostanza attraverso l’utilizzo di linee e colori.

Tre incontri per riscoprirsi attraenti

“Io nonostante tutto” si estrinseca su tre incontri collettivi durante i quali, dopo aver presentato ai pazienti il progetto e i suoi obiettivi, i partecipanti potranno effettuare la consulenza armocromatica e lo studio del viso.

Tutti gli appuntamenti saranno erogati da professionisti esperti iscritti ad ASI, l'associazione italiana di consulenti d’immagine professionisti, che promuove e riunisce i migliori tecnici del settore, accomunati da elevate competenze sia teoriche che pratiche, con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e diffondere gli standard di competenza e professionalità che questa professione impone.

Il consulente d’immagine è una figura professionale che si dedica al miglioramento dell’aspetto esteriore con l’obiettivo di far emergere un’immagine coerente ed armoniosa. Analisi armocromatica, analisi del corpo, del viso e dello stile sono gli strumenti che il consulente adotta per coadiuvare la fuoriuscita della miglior versione di sé. Un’immagine esteriore coerente al proprio valore aiuta a guardarsi allo specchio in modo positivo rendendoci realmente soddisfatti della figura che vediamo riflessa. La naturale conseguenza di questo lavoro è il miglioramento del proprio umore e, ancor più importante, del proprio benessere. Per questo motivo “Io nonostante tutto” entra nei reparti oncologici. Perché la forza che serve per affrontare questa battaglia fatta di accettazione e grinta, sconforto e coraggio, stravolgimenti e grandi rinascite può arrivare da tante parti, soprattutto da dentro se stessi.

Gli incontri saranno svolti del tutto gratuitamente dai professionisti dell’ Associazione Asso Style e Image presso la struttura ospedaliera.

Al termine del percorso, in base alle analisi che ogni persona avrà scelto di svolgere, verranno date indicazioni riguardanti la valorizzazione della figura e il viso coerentemente alla palette personalizzata, nel rispetto dello stile individuale.

“Io nonostante tutto” è qui ed ora, oltre le terapie, oltre il peso, oltre i fazzoletti in testa, oltre gli occhi della gente: nonostante tutto questo, Io sono unico.

Per Informazioni

Associazione Asso Style Image

www.assostyleimage.it

info@assostyleimage.com

Tel. 3208886305