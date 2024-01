Savini Group chiude positivamente il 2023 e pensa a uno sviluppo estero

Milano, 29 gennaio 2024 – Dopo il periodo complicato della pandemia - durante il quale molti settori, tra cui quello della ristorazione, del turismo e degli eventi hanno subito contraccolpi significativi, Savini Group torna a crescere, chiudendo il 2023 con risultati positivi e mettendo in pipeline numerosi progetti per il futuro.

Il gruppo comprende nei suoi ambiti di attività la ristorazione, con le prestigiose insegne Savini e Granaio; l’hôtellerie, con il Matilde Boutique Hotel, situato in pieno centro a Milano; e la realizzazione di prodotti alimentari con l’azienda brianzola SG Factory.

Come sottolinea Sebastian Gatto, CEO di Savini Group, negli anni la famiglia Gatto ha creato un gruppo attivo in più campi dell’universo della ristorazione e dell’ospitalità, composto da diverse realtà che sfruttano al meglio le reciproche competenze creando importanti sinergie. Il Covid ha dato un duro colpo alle sue attività, così come a tante altre, ma con impegno e dedizione l’azienda è riuscita a riemergere da uno dei suoi periodi più bui ed è pronta ora a ripartire con molti nuovi progetti.

Fiore all’occhiello del gruppo è lo storico e prestigioso ristorante Savini 1867, da oltre 150 anni incastonato come una pietra preziosa nell’atmosfera elegante e senza tempo di Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e passato sotto il controllo della famiglia Gatto nel 2008.

Parlando di nuovi progetti, la società recentemente presentato un nuovo ramo d’azienda, denominato Savini Momenti d'Autore e dedicato all’organizzazione di eventi di lusso. Con un team di professionisti esperti, Savini Momenti d'Autore crea esperienze indimenticabili, dove ogni dettaglio viene curato con passione e maestria. Le location selezionate sono simboli di prestigio e bellezza, creando l'ambientazione perfetta per ogni occasione. Il servizio si distingue per la sua arte culinaria di alto livello e per l’organizzazione di momenti di intrattenimento raffinati e unici.

Ma non è tutto: i risultati positivi registrati nel 2023 hanno portato il gruppo a valutare, nel medio periodo, una possibile espansione all’estero delle proprie attività, con un’attenzione particolare a Medio Oriente ed Emirati Arabi.

Per informazioni:

https://www.savinimilano.it/