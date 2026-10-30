Scienziati uzbeki e statunitensi insigniti del decimo Premio mondiale per l’agricoltura

10° Premio mondiale per l’agricoltura

NANCHINO, Cina, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- È stata recentemente annunciata a Nanchino, in Cina, l’assegnazione del premio relativo alla decima edizione del World Agriculture Prize (WAP), organizzato congiuntamente dalla Nanjing Agricultural University e dalla Global Confederation of Higher Education Associations for the Agricultural and Life Sciences (GCHERA). Il premio è stato conferito congiuntamente a Ibrokhim Y. Abdurakhmonov, scienziato uzbeko, e a Jorge Dubcovsky, professore presso l’Università della California a Davis, negli Stati Uniti. Ciascun vincitore ha ricevuto un premio di 100.000 dollari statunitensi.

Abdurakhmonov, attualmente ministro dell’Agricoltura dell’Uzbekistan, è una figura di spicco nel campo della genomica del cotone in Asia centrale. Ha infatti aperto la strada allo sviluppo della serie Porloq, le prime varietà di cotone al mondo disponibili in commercio ottenute mediante la tecnologia dell’interferenza a RNA (RNAi). Coltivate su oltre 410.000 ettari, queste varietà hanno contribuito ad aumentare le rese e i redditi di oltre 15.000 famiglie che vivono di agricoltura. Il suo lavoro pionieristico offre un modello replicabile per promuovere un’agricoltura intelligente dal punto di vista climatico nelle regioni di tutto il mondo costrette ad affrontare siccità e salinizzazione dei suoli.

Dubcovsky è un genetista del frumento di fama mondiale. Le sue ricerche hanno portato alla clonazione di geni chiave che aumentano il contenuto di proteine, ferro e zinco nel frumento, nonché di geni che conferiscono resistenza al patogeno Ug99, responsabile della devastante ruggine nera del frumento. Le sue scoperte hanno contribuito al miglioramento delle varietà di frumento coltivate nel 60% delle aree dedicate alla coltivazione del frumento negli Stati Uniti. Attraverso iniziative di biofortificazione, il suo lavoro ha inoltre apportato benefici ai piccoli agricoltori in Africa e Asia meridionale, contribuendo a contrastare la fame nascosta e la malnutrizione a livello globale.

In occasione della cerimonia di premiazione è stato presentato ufficialmente il CONSENSO DI NANCHINO – Promuovere la trasformazione sostenibile dei sistemi agroalimentari attraverso l’istruzione, la ricerca e l’innovazione in agricoltura nel prossimo decennio. Il documento raccoglie i punti di vista dei precedenti vincitori del premio e di altri scienziati e invita le università agrarie e gli istituti di ricerca, compresi quelli appartenenti alla rete GCHERA, a perseguire cinque priorità nel prossimo decennio, a sostegno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dello sviluppo a lungo termine dell’agricoltura, al fine di nutrire una popolazione mondiale in crescita nel rispetto dell’ambiente.

Istituito nel 2012 dalla Nanjing Agricultural University, il World Agriculture Prize riconosce i contributi di eccellenza all’agricoltura e alle scienze della vita a livello mondiale. In concomitanza con la cerimonia di premiazione si è tenuta anche la riunione annuale dell’Asian Alliance for Agricultural Education and Science, che ha riunito esperti provenienti da decine di Paesi per confrontarsi sulla sicurezza alimentare e sulla resilienza degli ecosistemi agricoli. Nel loro insieme, queste iniziative mirano a rafforzare la collaborazione internazionale e a promuovere un futuro più sostenibile per l’agricoltura mondiale.

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