Segway Powersports consolida l'intelligenza fuoristrada e svela all'EICMA 2025 una nuova ondata di veicoli fuoristrada

MILANO, 31 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Segway, leader mondiale nella micromobilità, nei powersport e nella robotica di consumo, presenterà alla prossima EICMA 2025 (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), che si terrà dal 4 al 9 novembre presso la Fiera di Milano, le sue ultime innovazioni fuoristrada e i suoi veicoli powersport.

Con il tema "SHOCKWAVE INCOMING", l'attesissima vetrina di Segway all'EICMA 2025 presenterà una nuova ondata di veicoli fuoristrada che uniscono prestazioni avanzate a tecnologia intelligente per riaffermare la sua leadership nell' esperienza di guida. Il fulcro della presentazione sarà l'ultima novità della gamma di punta di Segway, progettata per elevare lo spirito d'avventura con la possibilità di condividere l'esperienza con amici e familiari.

Pensata per affrontare un'ampia gamma di terreni, dal fango alla sabbia fino alle fitte foreste, i vari modelli presentati combinano ingegneria robusta e alte prestazioni, guidate dall'innovazione fuoristrada. Grazie all'integrazione con il sistema Smart Command System di Segway e al touchscreen di infotainment da 12,8" leader del settore, ogni tragitto si trasforma in un'esperienza connessa e intelligente.

Questa nuova generazione di veicoli non si limita a performare: è in grado anche di pensare. I guidatori possono immortalare le loro avventure, seguire percorsi complessi, comunicare con la loro squadra e condividere momenti istantaneamente, il tutto attraverso un ecosistema digitale unificato progettato per l'avventuriero moderno. Utilizzando 4 elementi chiave: cattura, naviga, comunica e condividi, il veicolo diventa più di una macchina: è il tuo navigatore, comunicatore, e creatore di contenuti. Si parla quindi di intelligenza off-road riaffermata.

Power Awakened — La nuova era dell'off-road intelligenteFin dalla sua fondazione nel 1999, Segway ha perseguito la visione di ridefinire la mobilità attraverso l'innovazione, integrando tecnologia e prestazioni per offrire esperienze di guida diversificate per ambienti urbani, outdoor ed estremi.

Segway Powersports si concentra sul mondo delle avventure fuoristrada, combinando propulsori avanzati, sistemi di controllo intelligenti e un design all'avanguardia per produrre ATV, UTV e SSV ad alte prestazioni. Guidata dallo spirito del suo marchio "Fear No Place", Segway si impegna a guidare la cultura globale dell'off-road intelligente con soluzioni pensate per un'esplorazione senza compromessi.

Grazie ai suoi punti di forza, che spaziano dall'integrazione di tecnologie innovative all'affidabilità dell'ingegneria di sicurezza, Segway continua a dettare lo standard per veicoli fuoristrada intelligenti e ad alte prestazioni nelle Americhe, in Europa, in Asia e oltre.

Partecipa alla confererenza stampa il 5 novembre alle 14:00 (Padiglione 18, Stand A74) per la presentazione globale. L'attesa cresce: la potenza si è risvegliata e l'onda d'urto sta arrivando.

Per maggiori informazioni, visita https://powersports.segway.com.

Informazioni su Segway

Nel 1999, Segway ha trasformato la micromobilità con il rivoluzionario Personal Transporter, accendendo la curiosità mondiale sul futuro del trasporto personale. Con la missione "Simply Moving", Segway si impegna a semplificare il modo in cui persone e merci si muovono, migliorando l'efficienza e potenziando l'esperienza globale della vita quotidiana. Per decenni, Segway ha sempre dettato nuovi standard nel trasporto su breve distanza e nella robotica di consumo, ampliando costantemente i confini dell'innovazione. Oggi, in qualità di leader mondiale nelle soluzioni di micro-mobilità, le offerte di Segway si sono evolute ben oltre le sue origini. Da e-scooter a GoKart, da e-bike ai veicoli per sport motoristici e robot personali, Segway è pioniera del futuro della mobilità con tecnologie rivoluzionarie, offrendo prodotti innovativi che riaffermano il nostro modo di muoverci.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808197/Segway.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.