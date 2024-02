Sella Leasing sceglie wefox come partner Affinity per la protezione dei veicoli

Milano, 19 febbraio 2024. wefox, insurtech leader a livello globale, e Sella Leasing, società del gruppo Sella che si occupa di locazione finanziaria (leasing), annunciano una nuova partnership Affinity che allargherà l’offerta, dando vita ad un ecosistema assicurativo “Sella Leasing” che creerà valore per tutti gli stakeholder coinvolti.

La partnership ha l'obiettivo di fornire soluzioni assicurative personalizzate per autovetture e autocarri, a vantaggio e tutela degli utenti che sottoscrivono un contratto con Sella Leasing. In questo senso, wefox, quale abilitatore di sistema, ha messo a disposizione la propria expertise e la propria tecnologia per strutturare un programma assicurativo su misura e completo per il partner.

Le soluzioni proposte sono tailor made, costruite, cioè, sulle esigenze del cliente che si approccia al leasing. Per questo motivo, wefox per Sella Leasing ha strutturato tre pacchetti, consentendo al cliente di scegliere la soluzione più adatta alle sue esigenze: Premium, una copertura light adatta ad una fascia più ampia di clientela; Business, una copertura pensata per un cliente esigente; ed Executive, la copertura assicurativa più completa pensata per chi è più sensibile al rischio.

“Questa nuova partnership Affinity con Sella Leasing è un’ulteriore conferma della bontà della strategia che stiamo mettendo in atto per rafforzare le nostre capacità di distribuzione attraverso la linea di business globale Affinity” -commenta Matteo Bevilacqua, Country Head di wefox Italy – “Abbiamo scelto un partner quale Sella Leasing perché finanzia un settore chiave per noi di wefox, ossia la mobilità intesa come ecosistema. Puntiamo, infatti, a coniugare la tecnologia e l’assicurazione tradizionale, il digitale e i network fisici attraverso modelli di business basati proprio sulle partnership: ai partner Affinity offriamo un sistema agile e scalabile e soluzioni su misura per diverse esigenze assicurative integrate, che consentono di diversificare la propria offerta o di entrare in un nuovo mercato”.

“Abbiamo scelto wefox come partner strategico per cogliere l’opportunità di distribuire prodotti assicurativi innovativi, allargando la nostra offerta e offrendo le migliori condizioni” – sottolinea Roberto Nicoletta, Amministratore Delegato di Sella Leasing – “Attraverso questa partnership, vogliamo riconoscere a wefox il ruolo di abilitatore unico nel suo genere: grazie alla sua esperienza maturata nel mondo Affinity, riusciremo a dare una risposta alle diverse esigenze assicurative dei nostri clienti”.

https://www.wefox.com/it-it