SEOZoom: al decennale debutta l’Osservatorio sul Futuro Digitale e la versione stabile di SEO+GEO

15 dicembre 2025 | 09.47
LETTURA: 2 minuti

Napoli, 15 dicembre 2025 - SEOZoom ha celebrato venerdì 12 dicembre 2025 il proprio decennale con un evento che ha delineato la direzione della prossima fase del digital marketing italiano. Nel corso della serata, la piattaforma ha annunciato due iniziative destinate a incidere sulla trasformazione della ricerca online: il lancio dell’Osservatorio sul Futuro Digitale, centro studi indipendente dedicato all’analisi dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale, e la presentazione della versione stabile della suite SEO+GEO, che conclude il periodo di beta pubblica.

Osservatorio sul Futuro Digitale: un nuovo riferimento per interpretare l’evoluzione del web

Il debutto dell’Osservatorio è stato uno dei momenti più importanti dell’evento. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire dati, analisi e scenari sull’evoluzione dell’ecosistema Google e dei motori generativi, evidenziando come l’AI stia modificando il comportamento degli utenti e la distribuzione del traffico nei principali settori economici.

A supervisionare le attività sarà un Comitato Scientifico composto da esponenti del mondo imprenditoriale e digitale, presenti all’evento. Il centro studi pubblicherà report periodici dedicati ai trend emergenti e agli ambiti più interessati dal processo di trasformazione in atto.

Suite SEO+GEO: presentata la prima piattaforma integrata per Google e i motori generativi

L’evento ha inoltre segnato il debutto ufficiale della suite SEO+GEO, concepita per integrare in un unico ambiente l’ottimizzazione per i motori di ricerca tradizionali e per quelli basati sull’Intelligenza Artificiale, tra cui ChatGPT, Gemini e Perplexity.

La versione stabile introduce tre strumenti principali sviluppati internamente: l’AI Engine Predittivo, che consente di valutare la rilevanza dei contenuti prima della pubblicazione; il GEO Audit, ideato per analizzare come i modelli generativi rappresentano un brand online e trasformare queste informazioni in azioni operative; e l’Assistente Editoriale AI data-driven, progettato per generare contenuti supportati da dati reali come intento di ricerca, buyer personas e metriche SEO.

Le funzionalità sono state testate su casi reali durante la fase beta e sono ora integrate nell’offerta della piattaforma.

Le dichiarazioni del founder

«Questi dieci anni, celebrati con una community di oltre 25.000 brand che ci hanno scelto, sono solo l'inizio,» ha dichiarato Ivano Di Biasi, uno dei due fondatori di SEOZoom. «Crediamo che l’innovazione serva a liberare opportunità, non a creare barriere. L'Osservatorio e la suite SEO+GEO ufficiale sono la nostra risposta per democratizzare l'accesso a dati affidabili e AI utile, guidando i professionisti italiani in questa nuova era».

Chi è SEOZoom

Fondata in Italia da Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, SEOZoom è la suite SEO+GEO all-in-one scelta da oltre 25.000 brand e professionisti. L’azienda sviluppa internamente strumenti proprietari e offre una Academy considerata tra le più complete nel mercato italiano.

Contatti:
Immediapress
Contatti:

SEOZOOM s.r.l.
Via dell'Epomeo, 463
80126 - Napoli (NA)
P.IVA 07231591210
www.seozoom.it

