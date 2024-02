Serie A: insidia Verona per la Juventus

Bianconeri chiamati a invertire la rotta dopo l'unico punto conquistato nelle ultime tre giornate: il blitz al Bentegodi vale 1,65, impresa Baroni a 5,48. Dopo la vittoria con il Napoli, i rossoneri inseguono il secondo posto e altri tre punti si giocano a 1,80

Roma, 16 febbraio 2024 - Un solo punto conquistato nelle ultime tre giornate, con l'Inter ora a +7 e il Milan a un solo punto di distanza. La Juventus è chiamata a invertire la rotta domani, quando per la 25esima giornata di Serie A giocherà in trasferta contro il Verona. Un campo non semplice per i bianconeri, che al Bentegodi hanno vinto uno solo dei quattro scontri diretti più recenti. I betting analyst danno comunque fiducia ad Allegri: su Planetwin365 il segno «2» si gioca infatti a 1,65, con Baroni e i suoi a 5,48. Sono due i pareggi messi insieme dai gialloblù nelle ultime tre giornate, con un'altra «X» data a 3,60; il primo compito del Verona sarà però quello di interrompere il digiuno di gol contro i bianconeri (che dura da quattro partite), un obiettivo a 1,60. Complessivamente gli analisti si aspettano una partita con poche reti, visto che le due squadre hanno due delle medie gol più basse, tra fatti e subiti, di tutto il campionato (poco più di due per match): l'Under 2,5 è quindi favorito a 1,60, mentre per l'Over si sale a 2,20. Importantissimo per i bianconeri il ritorno in gruppo di Vlahovic, che andrà almeno in panchina: il serbo torna subito in prima fila nelle scommesse sui gol, a 2,45, con Milik e Chiesa che seguono a 3,15 e 3,50. Al centro dell'attacco gialloblù spicca invece Noslin, in tabellone a 6,25. Alle spalle dei bianconeri, intanto, il Milan cerca ulteriore slancio dopo la vittoria sul Napoli che lo ha riportato a un passo dalla seconda posizione. Anche i rossoneri hanno in programma una trasferta, in questo caso nel derby lombardo contro un Monza sempre battuto fin qui in Serie A. Il «2» di Pioli nel posticipo di domenica sera vale 1,80 su Planetwin365, contro il 4,38 di Palladino e il 3,55 del pari. Cinque gli Over 2,5 totalizzati dai rossoneri nelle ultime sei giornate di campionato, una possibilità stavolta a 1,82. La difesa è il reparto più in difficoltà dei rossoneri, avendo incassato almeno due reti in sei delle sette trasferte più recenti: un altro Goal pagherebbe 1,70, mentre la possibilità che il Monza vada a segno due o più volte si gioca a 3,16. Nelle scommesse sui marcatori la differenza tra le forze in campo è comunque netta, almeno sulla carta: da una parte Giroud e Leao, quotati rispettivamente a 2,45 e 3,00, dall'altra Mota (5,00) e Colpani (5,50). Per gli assist, invece, largo anche a Pulisic tra i rossoneri (4,25), mentre per il Monza spunta Colombo a 7 volte la posta. In bilico tra zona Champions e lotta salvezza è invece il testa a testa di domani tra Atalanta e Sassuolo, con i nerazzurri assoluti protagonisti nelle quote Planetwin365, a 1,35, contro il 7,30 dei neroverdi. Il Napoli (1,59) punterà invece a ripartire contro il Genoa (5,80), che arriva dal pesante ko con l'Atalanta. La meritata vittoria contro il Bayern Monaco rilancia anche la Lazio (2,25) chiamata all'Olimpico dall'insidiosa sfida contro un Bologna a mille e offerto a 3,35. La Roma di De Rossi tornerà invece in scena sul campo del Frosinone, contro il quale è avanti a 1,85; per l'ex Di Francesco, invece, il colpo da tre punti pagherebbe 3,85.

