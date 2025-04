Servizi internet casa e ufficio: i vantaggi della partnership con Ehiweb Business Partner

Milano, 11/04/2025 - Chi lavora nel mondo delle telecomunicazioni o dell’informatica può avere l’opportunità di far crescere il proprio business scegliendo di lavorare in partnership con un brand che vanta oltre vent’anni di esperienza in questi settori. Si tratta di Ehiweb, brand delle telecomunicazioni lanciato nel 2004 a Bologna per mano di persone competenti, convinte che lavorare con un’etica solida e sostenibile, era la chiave per riuscire a dominare un mercato altamente competitivo.

Oggi Ehiweb è un Internet Service Provider specializzato nella fornitura di servizi web. La sua gamma di servizi di telecomunicazione per privati e aziende, inclusi gli SMS, la telefonia VoIP, i collegamenti FIBRA, gli hardware FRITZ!, i fax, i server e i centralini virtuali, ha reso Ehiweb un progetto dalla forte identità e dal solido e producente modello di business.

Uno dei principali punti di forza di Ehiweb è quello di mettere al centro clienti, partner, fornitori e lavoratori. Per questo, tra il brand ed ogni singolo cliente/partner/fornitore, è fondamentale che si instauri un rapporto di fiducia e assistenza. Ad Ehiweb non interessano i grandi numeri ma le persone e l’importanza del singolo.

Rivenditori Ehiweb? Accrescere i guadagni con una partnership italiana

Oltre ai clienti, Ehiweb dedica grande attenzione anche ai rivenditori, e cioè a quelle attività che desiderano crescere e farsi conoscere ed aumentare il numero di servizi e prodotti da offrire ai loro clienti. Ovviamente, differenti saranno le esigenze, gli obiettivi e le possibilità di ognuno di questi, ma il provider italiano ha pensato ad una soluzione specifica per loro.

I potenziali partner e rivenditori che vogliono inserirsi nel mercato TLC, e che scelgono di affidarsi alle opportunità date dall’esperienza e dall’assistenza di Ehiweb e dal suo programma di affiliazione ben collaudato (e rivolto ad esperti di web e telecomunicazioni, negozi di informatica, associazioni e aziende), possono diventare Business Partner di Ehiweb. Il loro compito è quello di rivendere i prodotti e servizi del brand italiano ai propri clienti ed avere più possibilità di aumentare i guadagni, in una maniera semplice e senza dover fare un investimento per iniziare.

Non serve avere chissà quale esperienza nel settore delle telecomunicazioni, è sufficiente un livello base per iniziare a proporre i servizi Ehiweb ai clienti già fidelizzati e a quelli che si intendono acquisire in futuro per aumentare il proprio fatturato.

Un business partner Ehiweb può rivendere FIBRA, VoIP, SMS, SIM Mobile, domini e hosting, server e fax online, selezionando a propria scelta uno o più prodotti e servizi da rivendere. Inoltre, la possibilità di utilizzare questo brand non è vincolata da alcun costo di startup, sebbene sia necessario acquisire almeno quattro clienti all’anno.

Altro aspetto vantaggioso di lavorare in partnership con Ehiweb riguarda l’assistenza, sia quella ricevuta in prima persona che quella da rivolgere ai clienti. Ad ogni business partner Ehiweb viene messo a disposizione un account manager di Ehiweb a cui potersi rivolgere in caso di necessità, oltre al servizio di assistenza che supporta in maniera diretta e personalizzata i propri clienti.

I vantaggi della business partnership di Ehiweb

Se aumentare clienti e fatturato è uno dei maggiori vantaggi associati al programma di partnership realizzato da Ehiweb, altri vantaggi sono legati alla possibilità per il rivenditore di dotarsi a un collaudato sistema di referral, che gli permette di essere informato su ogni proprio cliente che si registra su Ehiweb per mezzo del codice univoco assegnato al business partner. In questo modo il partner ha a disposizione link personali da utilizzare per condurre i clienti direttamente sulla pagina di Ehiweb in cui si trovano i prodotti e i servizi che potrebbero catture il loro interesse. Ogni qual volta un cliente si registri usando il link dedicato, il business partner continuerà a guadagnare anche sugli acquisti futuri.

In più, su ogni cliente che ha visitato il sito di Ehiweb raggiungendolo dal link referral del partner, questi avrà l’esclusiva cliente per i 15 giorni successivi tramite i cookie.

Un altro interessante vantaggio per i business partner è quello di avere visibilità su Ehiweb. In pratica, appena si diventa Ehiweb business partner, si ha l’opportunità di comparire nella pagina del sito dedicata ai rivenditori con l’inserimento dei dati della propria attività, la descrizione, il logo e collegamenti per essere contattati.

In conclusione, un’importante informazione, che può essere approfondita su ehiweb.it, riguarda le revenue. Il loro funzionamento è molto semplice: appena il partner supera la soglia dei 50€, potrà emettere la fattura per riscuotere l’importo totalizzato, e riceverà un’email come promemoria.

Per i servizi internet casa e ufficio, il progetto di Ehiweb assicura qualità dei servizi, trasparenza delle offerte e competenza dell’assistenza. Oggi è impossibile non scegliere questo provider internet made in Italy.

Per informazioni:

Num. verde: 800 911 171

Contatti per la stampa: Heyweb

