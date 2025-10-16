Smart City Expo Doha immagina un futuro prospero oltre la connettività

BARCELLONA, Spagna, 16 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Il prossimo novembre lo Stato del Qatar ospiterà una nuova edizione di Smart City Expo Doha, organizzata da Fira de Barcelona, in collaborazione con il ministero delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, e collocata all'interno di MWC25 Doha. Il più importante evento mondiale riguardante le città intelligenti torna in Medio Oriente per condividere la sua visione sul futuro degli ambienti urbani.

Con lo slogan "Oltre la connettività: un percorso di soluzioni digitali verso un futuro più intelligente e prospero", la quarta edizione di Smart City Expo Doha si terrà il 25 e 26 novembre e offrirà un programma completo con oltre 40 relatori di fama, articolato in cinque aree tematiche principali: innovazione digitale intelligente; tecnologie dirompenti; economie digitali e talenti del futuro; infrastrutture connesse e governo del futuro.

Quest'anno la Smart City Expo si svolgerà in concomitanza con MWC25 Doha, organizzata da GSMA in collaborazione con MCIT. Si prevede che il primo evento MWC in assoluto nel Medio Oriente riunirà più di 200 relatori e 150 espositori.

Spiega Eman Al-Kuwari, direttrice del dipartimento per l'innovazione digitale presso il ministero delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione: "Ospitare la Smart City Expo Doha insieme a MWC25 Doha rappresenta un traguardo importante nel percorso del Qatar verso una trasformazione urbana intelligente e sostenibile. L'evento offre una piattaforma globale per lo scambio di idee, la presentazione di soluzioni all'avanguardia e l'esplorazione del futuro della vita urbana attraverso l'innovazione e la tecnologia. Guidati dall'Agenda digitale 2030, stiamo promuovendo un ecosistema che integra tecnologia, governance e creatività per dare forma a comunità più intelligenti e connesse. Grazie a questa partnership, il Qatar continua a dimostrare che l'innovazione digitale non riguarda solo la connettività, ma anche la creazione di città intelligenti, inclusive, efficienti e pronte per il futuro".

Da parte sua Ricard Zapatero, direttore affari internazionali Fira de Barcelona, ritiene che questo evento "sia un ulteriore esempio di come la Smart City Expo sia diventato un appuntamento internazionale fondamentale per riflettere sul futuro delle nostre città e l'edizione di Doha è già un punto di riferimento in Medio Oriente".

Smart City Expo World Congress è l'evento principale a livello mondiale sulle città intelligenti e si tiene ogni anno a Barcellona. Questo novembre riunirà più di 1.000 aziende e 600 esperti presso la sede Gran Via della Fira de Barcelona.

https://www.smartcityexpodoha.com

